5 967 41

Колишня канцлерка Німеччини Меркель перешкодила українській владі захистити Крим у 2014 році, - екскомандувач ЗС Литви Жукас

жукас,турчинов

Головнокомандувач Збройних сил Литви з 2014 по 2019 рік та представник країни в НАТО Йонас Вітаутас Зукас заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель нібито перешкодила українській владі у захисті Верховної Ради Криму від російських сил у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Welt.

Жукас у своїй книзі описав, як Меркель нібито вплинула на українську владу під час окупації Криму, перешкоджаючи українським солдатам захищатися від російських підрозділів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У коментарі Welt Жукас зазначив,  що у той час перебував у Києві. Як головнокомандувач литовської армії зустрічався з Олександром Турчиновим, який виконував обов'язки президента України до інавгурації Петра Порошенка в червні 2014 року.

На запитання про те, чому Україна не чинила опір захопленню будівлі парламенту в Криму, литовець пригадав свою розмову з Турчиновим:

"Він сказав мені, що це було прохання Меркель у телефонній розмові".

Коментар речниці Меркель

Welt звʼязався і з речницею офісу Ангели Меркель, та відповіла:

"Ми не коментуємо окремі висловлювання думок".

Вона також послалася на повний текст інтерв'ю Меркель в Угорщині та інші публічні заяви колишньої канцлерки, зокрема, в політичних мемуарах "Свобода", опублікованих у 2024 році, "до всіх яких нам нема чого додати, навіть з огляду на ваші запитання".

Як вказує газета, Меркель ніколи не була безсуперечною фігурою в Польщі та країнах Балтії. Те, що вона просувала будівництво газопроводу "Північний потік-2" після окупації Криму у 2014 році - що, на думку Варшави, було фактично подарунком Москві, — вже тоді викликало обурення Польщі щодо тодішньої канцлерки.

Що передувало?

Колишня канцлерка Німеччини Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас відповіла Меркель: Єдиний, хто винен у вторгненні в Україну – це Росія

Автор: 

Литва (2589) Меркель Ангела (1148)
+16
і це скоріш за все правда....
показати весь коментар
25.10.2025 11:00 Відповісти
+16
По ходу меркель матиме те що має саркозі)))
Нарешті. Германська юстиція повільна але таки спрацює.
показати весь коментар
25.10.2025 11:02 Відповісти
+10
Всі знають, що Крим здали за наказом, і не тільки Меркель)
показати весь коментар
25.10.2025 11:10 Відповісти
это она так давала Украине время на подготовку в большой войне ))
показати весь коментар
25.10.2025 11:03 Відповісти
А, так то меркельша винна. Гора з плечей.
показати весь коментар
25.10.2025 11:06 Відповісти
ой, як вдобно!
валить все на комсомолку анжєлку!
а, де весь час були інші європейські лідари?
перераховували премії від кремлинів?
обама де був? на нобелівську медальку дрочив?

цікаво, на якого цапа відбувайла повісять китайські пройоби?
на цигана орбана?
показати весь коментар
25.10.2025 11:08 Відповісти
Тому, ********** і готові меркель заховати у себе, якщо ПРАВДА про її сприяння війні ****** проти Мирної України, стане ОЧЕВИДНОю і треба буде тікати з ФРН, як уже тікала з Австрії екс-міністерша МЗС!!
показати весь коментар
25.10.2025 11:09 Відповісти
Так в Криму армія і силовики на 70 - 90% були "мєстні"
показати весь коментар
25.10.2025 11:09 Відповісти
Хто дав такий наказ? Чи були в Криму на той час українські сили та головне засоби, щоб вигнати кацапів яких аони напхали за час правління зека цілу орду?
показати весь коментар
25.10.2025 11:27 Відповісти
Хто і коли напхав? Чому не перекрили дорогі і не підривали мости ще до того як рашисти захопили Раду в криму? Тоді після Майдану вже Януковоща не було коли рашисти почали лізти на крим а потім на дамбас. А тодішня влада яка прийшла після Януковоща верещала що бєз правакацій ато всєх пєрєсажу, всє пад кантролєм
показати весь коментар
25.10.2025 11:35 Відповісти
А тепер подивися відсотки зрадників в криму в сбу,мвд,зсу
показати весь коментар
25.10.2025 11:37 Відповісти
Ви дуже розумні зараз патякати на всіх вуглах. Треба виходити з того яка на той час була ситуація. Де брати на це сили, хто буде організовувати це на місцях коли майже вся місцева влада була прокацаплена та завербована. В Криму за три роки правління зека перелопатили всі силові підрозділи. У кого була проукраїнська позиція переводили на материк, хто був прокацаплений того залишали. На місця більш-менш проукраїнських ментів, сбушників, прокурорів та ін. переводили з бамбасу та інших регіонів. Головна умова це або завербований фсбешниками, або прокацаплене падло. Та багато чого міг би розповісти, але це вже немає сенсу.
показати весь коментар
25.10.2025 11:44 Відповісти
сросійські війська були в Криму завжди,бовдуре,які мости треба було підривати в Криму,дегенерате??? Які мости треба було підривати в Донецькій ,Луганській обл,якщо сросія має спільний кордон з цими областями,дебіле?? Скільки військових,поліцейських перейшли на сторону сросіяк в Криму знаєш,чучело???
показати весь коментар
25.10.2025 11:45 Відповісти
Бовдуре, в криму до захоплення Ради було всього до 20тис кацапів разом з кухарками і портовими шлюхами. А потім рашити почали через переправу завозити колонами рашистів з Сосії. А нова влада України замість того щоб підірвати пороми і заблокувати виїзди з севастополя, навпаки бігала і залякувала українців і кримських татар щоб нічого не блокували і не робили провокацій. Бо мовляв то не рашистські окупанти, а зелені чоловічки. А потім взагалі замкнули українських військових і всю зброю на військових частинах і ключі віддали рашистам щоб не було правакацій. Я все пам'ятаю як було, так що лапшу вішай комусь іншому. Можу даже нагадати як окупантам Україна вже після окупації багато років постачала світло, воду і продовольчі товари вже коли на дамбасі йши жорстокі бої
показати весь коментар
25.10.2025 11:58 Відповісти
Лапшу ти вішаєш.І,до речі,як заблокованим в вч чинити збройний опір коли за 300-400м їхні сімї в гуртожитках і навколо повно "казачків"?
показати весь коментар
25.10.2025 13:03 Відповісти
"Всі знають"-не аргумент
показати весь коментар
25.10.2025 11:38 Відповісти
Собаки тупіна злякалась.(Був такий епізод, хто не знає, коли окурок лякав фрау Меркель своїм собакою).
показати весь коментар
25.10.2025 11:11 Відповісти
І перо за це отримуй! Гоп-стоп, Семен, засунь їй під ребро
показати весь коментар
25.10.2025 11:13 Відповісти
Муркель
показати весь коментар
25.10.2025 11:14 Відповісти
от про це треба було розуміти ,ще і у 19р,виборцям , які репетували ,як і зеленський, шо як би 🤡 був президентом ,то він би Крим не здав , і як би ці % книжки читали , чи просто були людьми з розумом , то в 2022 р. такої війни не було б !!!
показати весь коментар
25.10.2025 11:13 Відповісти
Я завжди про це пишу. Тупе бидло для поржать вибрало блазня-недоумка, який чотирижди ухилянт. А фсб спрацювало найкраще для кацапів. Я тут, на цензорі і на Обозі писав про це ще в квітні 2016 року, що вся істерія проти найкращого, на мою думку, премєра Яценюка. Шо тільки не писали кацапи, а потім і наші дурники-журналюги про нього, і мільярд вкрав, і хатинку в Лондоні купив, всього і не перечислиш. Я нагадував про цю кацапську операцію і на цензорі, і на обозі, що це все тотальна брехня, і кацапи таку саму операцію проведуть і проти Пороха. Дурники не почули, вибрали блазня. А для ***** варто було порівняти Пороха, який щільно займався обороною і блазня, який ремонтував дороги і розмінував на Чонгарі 4 мости і 6 дамб. Ось ***** і вдарило в 2022 році.
показати весь коментар
25.10.2025 11:54 Відповісти
так ,тоді це був масовий психоз , можливо навіть технічний... але для мене було дико бачите , скількі людей у той час готові були деградувати свідомо , та не бачите шо криється за " зробимо їх разом " ...
показати весь коментар
25.10.2025 12:10 Відповісти
Чудова історія як можна на когось перекласти свою відповідальність.
показати весь коментар
25.10.2025 11:14 Відповісти
в 14 році все було ясно як божий день, що муркель баба кремля.. Замість створеня консорціума газового з Україною , щоб керувати газовою трубою, на предложення Порошенка, вона вибрала хкуйла. який вже окупував Крим
показати весь коментар
25.10.2025 11:15 Відповісти
Фрау штазі все своє політичне життя працювала на кгб *****. Вона віддана камсамолка, як і валька пів стакана.
Ми не в ЄС та не в НАТО лише завдяки цій старій шкапі. Сподіваюсь, вона зіпʼється та подохне у калюжі власної сечі та блювоти.
показати весь коментар
25.10.2025 11:16 Відповісти
Ця інфа до закидонів, на адресу Пороха, мовляв, "здав Крим без бою"...
А в часи Турчинова в України взагалі збройних сил де-факто не було; хіба що на бомазі....
показати весь коментар
25.10.2025 11:27 Відповісти
А ьуло ким і чим чинити спротив?
показати весь коментар
25.10.2025 11:36 Відповісти
***** комсомольська...
показати весь коментар
25.10.2025 11:42 Відповісти
Це один із факторів - ставлення умовної "меркель"(читай заходу). Проте ми повинні чітко усвідомлювати що власне відбулося. Ніхто Крим не здавав ні по яким договорнякам. По перше місцева силова вертикаль зрадила державу, москалі гарно попрацювали і окучили місцевих, результат: понад 80% силовиків зрадили присягу. До цього призвела руйнуюча політика щодо ЗСУ, від хронічного недофінансування до служби по місцю. Неспроможність швидко мобілізуватись - військомати фактично не працювали. Боєспособних військ обмаль. В той же час московія стягнула навколо кодонів України угруппування під виглядом навчань як і перед вторгненням 2022р. Це яскраво проявилося під час червнево-липневих подій із АТО на сході. Коли наші частини які ледь виходили із коматоза вибивали диверсантів і колаборантів зі сходу, московити завели лише 8 БТГ і на лоскути порвали передові підрозділи. А вони могли на порядок підняти планку і завести більше. Фактично тоді вони маскувались під ополчення луганди і домбабве. А тепер уявіть собі: кілька підрозділів ДШВ ще в березні заходять в Крим, а це в кращому випадку кілька тисяч. Їх там швиденько розмотують, ворог не проводить анексію. Але "самооборона Криму" воює проти України флотом, авіацією і ракетним озброєнням відразу...Так от 7% захоплених територій на той час перетворилися би у кращому випадку на 50%. А вся б Україна була б ще тоді ареною бійні як у 22 році. Але хло поспішив і анексував Крим, ставка була зроблена на гібридну війну і це дало нам шанс. Армія із 160 тис збільшилась до 250. Окремо створено кілька бойових бригади нацгвардії. На мою думку після 16-17 року ми пройшли точку неповернення і убезпечили себе від вторгнення. Але в 2019 році вирішили "поржать". Це знову розкрило вікно можливостей для ворога. А зараз це "хуже нє будеть" нація вихаркує своїм потом, кровʼю і власним лівером....
показати весь коментар
25.10.2025 11:47 Відповісти
Зупинила Зеленского???

показати весь коментар
25.10.2025 12:00 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 12:21 Відповісти
Відьма горбата..
показати весь коментар
25.10.2025 12:23 Відповісти
-Балодья, делай что хочешь, я прикрою

показати весь коментар
25.10.2025 12:24 Відповісти
Скажу як інсайдер на той час в Криму. Цивільне населення було, на мою думку, 50 на 50. При чесному ,,референдумі,, який потім відбувся результат невідомий. А силові структури практично поголовно були за Кацапстан. Знав декількох людей в різноманітних погонах. Міліція, армія, флот, СБУ, судова система. Жоден з цих людей не виїхав з півострова. Всі залишились на службі у *****. А, можливо, хтось був і раніше там на службі. Тільки ще таємно.
показати весь коментар
25.10.2025 13:06 Відповісти
 
 