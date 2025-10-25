Колишня канцлерка Німеччини Меркель перешкодила українській владі захистити Крим у 2014 році, - екскомандувач ЗС Литви Жукас

Головнокомандувач Збройних сил Литви з 2014 по 2019 рік та представник країни в НАТО Йонас Вітаутас Зукас заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель нібито перешкодила українській владі у захисті Верховної Ради Криму від російських сил у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Welt.

Жукас у своїй книзі описав, як Меркель нібито вплинула на українську владу під час окупації Криму, перешкоджаючи українським солдатам захищатися від російських підрозділів.

У коментарі Welt Жукас зазначив, що у той час перебував у Києві. Як головнокомандувач литовської армії зустрічався з Олександром Турчиновим, який виконував обов'язки президента України до інавгурації Петра Порошенка в червні 2014 року.

На запитання про те, чому Україна не чинила опір захопленню будівлі парламенту в Криму, литовець пригадав свою розмову з Турчиновим:

"Він сказав мені, що це було прохання Меркель у телефонній розмові".

Коментар речниці Меркель

Welt звʼязався і з речницею офісу Ангели Меркель, та відповіла:

"Ми не коментуємо окремі висловлювання думок".

Вона також послалася на повний текст інтерв'ю Меркель в Угорщині та інші публічні заяви колишньої канцлерки, зокрема, в політичних мемуарах "Свобода", опублікованих у 2024 році, "до всіх яких нам нема чого додати, навіть з огляду на ваші запитання".

Як вказує газета, Меркель ніколи не була безсуперечною фігурою в Польщі та країнах Балтії. Те, що вона просувала будівництво газопроводу "Північний потік-2" після окупації Криму у 2014 році - що, на думку Варшави, було фактично подарунком Москві, — вже тоді викликало обурення Польщі щодо тодішньої канцлерки.

Що передувало?

Колишня канцлерка Німеччини Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.

