Колишня канцлерка Німеччини Меркель перешкодила українській владі захистити Крим у 2014 році, - екскомандувач ЗС Литви Жукас
Головнокомандувач Збройних сил Литви з 2014 по 2019 рік та представник країни в НАТО Йонас Вітаутас Зукас заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель нібито перешкодила українській владі у захисті Верховної Ради Криму від російських сил у 2014 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Welt.
Жукас у своїй книзі описав, як Меркель нібито вплинула на українську владу під час окупації Криму, перешкоджаючи українським солдатам захищатися від російських підрозділів.
У коментарі Welt Жукас зазначив, що у той час перебував у Києві. Як головнокомандувач литовської армії зустрічався з Олександром Турчиновим, який виконував обов'язки президента України до інавгурації Петра Порошенка в червні 2014 року.
На запитання про те, чому Україна не чинила опір захопленню будівлі парламенту в Криму, литовець пригадав свою розмову з Турчиновим:
"Він сказав мені, що це було прохання Меркель у телефонній розмові".
Коментар речниці Меркель
Welt звʼязався і з речницею офісу Ангели Меркель, та відповіла:
"Ми не коментуємо окремі висловлювання думок".
Вона також послалася на повний текст інтерв'ю Меркель в Угорщині та інші публічні заяви колишньої канцлерки, зокрема, в політичних мемуарах "Свобода", опублікованих у 2024 році, "до всіх яких нам нема чого додати, навіть з огляду на ваші запитання".
Як вказує газета, Меркель ніколи не була безсуперечною фігурою в Польщі та країнах Балтії. Те, що вона просувала будівництво газопроводу "Північний потік-2" після окупації Криму у 2014 році - що, на думку Варшави, було фактично подарунком Москві, — вже тоді викликало обурення Польщі щодо тодішньої канцлерки.
Що передувало?
Колишня канцлерка Німеччини Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.
Нарешті. Германська юстиція повільна але таки спрацює.
валить все на комсомолку анжєлку!
а, де весь час були інші європейські лідари?
перераховували премії від кремлинів?
обама де був? на нобелівську медальку дрочив?
цікаво, на якого цапа відбувайла повісять китайські пройоби?
на цигана орбана?
Ми не в ЄС та не в НАТО лише завдяки цій старій шкапі. Сподіваюсь, вона зіпʼється та подохне у калюжі власної сечі та блювоти.
А в часи Турчинова в України взагалі збройних сил де-факто не було; хіба що на бомазі....