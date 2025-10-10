УКР
Каллас відповіла Меркель: Єдиний, хто винен у вторгненні в Україну – це Росія

каллас,кая

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відповіла на заяви ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка заявила, що нібито Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Каллас наголосила, що лише Росія винна у вторгненні в Україну.

Заяву очільниці європейської дипломатії цитує ERR, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдиний, хто винен у вторгненні в Україну - це все ж таки Росія. Вона вирішила напасти на іншу суверенну державу. І ці її так звані причини не є виправданням. Міжнародне право не дає тобі права застосовувати силу проти іншої держави. Тож звинувачувати можна лише Росію. І якщо подивитися в історію, то скільки ж країн зазнавали нападів з боку Росії без жодної причини, без будь-якої загрози її власній безпеці, просто для збільшення імперії. Ми, безперечно, на правильній стороні історії",- сказала топдипломатка.

На запитання, чи не виглядає нещодавнє інтерв’ю Меркель як самовиправдання, Каллас відповіла:

"Я сама не читала інтерв’ю, як саме вона аргументувала усе. Очевидно одне - що вона робила свою роботу, прагнучи кращого для світу і для Німеччини. На жаль, рішення доводиться ухвалювати у конкретний момент у певному контексті… А хто був правий чи неправий, стає зрозуміло лише згодом. Вона хотіла зробити як краще і вклала у це багато зусиль",- сказала очільниця європейської дипломатії.

Нагадаємо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.

Читайте також: Сікорський звинуватив Меркель у спробі перекласти відповідальність за війну в Україні

Автор: 

Меркель Ангела (1146) росія (68336) Каллас Кая (356) війна в Україні (6523)
+3
показати весь коментар
10.10.2025 21:33 Відповісти
+1
Який сенс спілкуватися з агенткинею штазі?
показати весь коментар
10.10.2025 21:17 Відповісти
+1
Кремлівська консерва меркель відбілює русню. І свою політичну дупу заодно.
показати весь коментар
10.10.2025 21:22 Відповісти
Дванадцятий рік війни, а вони ніяк не можуть розібратися хто винен.
показати весь коментар
10.10.2025 21:20 Відповісти
А ще винні ************ типу шредера і меркель, які навипередки підмахували ×уйлу та збагачували балалайню. Про наш власний меншовартісний москворотий планктон - то окрема болюча тема.
показати весь коментар
10.10.2025 21:22 Відповісти
І ні фіга. Хто вигодував цього монстра, підсівши на його ресурси? Хто заплющував очі на Чечню, Грузію, Сирію? Хто заплющив очі на Крим, нарешті? Це зробив Захід.
Не перекидайте і свою провину на кацапів. Не вигодували б ви ***** і кацапню, відреагували б адекватно на Грузію і Крим - не було б цієї війни.
показати весь коментар
10.10.2025 21:25 Відповісти
Все правильно Каллас сказала. А от те, що ЄС не готова до ведення бойових дій і повністю залежала від московитських вуглеводнів - то саме провина Меркель (або фру Рібентроп **********). Те, що "комсомолка-путінферштеєрша" присадила Європу на нафто-газову голку московитів, ініціювала скорочення ЗС європейських країн під приводом захисту НАТО (і США, як найсильнішої армії НАТО) теж на провина нинішнього керівництва ЄС.
А от якщо зважати на "правонаступництво", то нинішнім керівникам ЄС дістався не найкращий "прикуп" від попередніх керманичів...
показати весь коментар
10.10.2025 21:34 Відповісти
Схоже на те, що пенсія у Меркель її не влаштовує? Захотілось ще грошенят від рашистів?
Ну сиділа б собі десь та й відпочивала б, або взяла б квитки та й поїхала б подорожувати - нє, знову полізла за кривавими москальскими подачками.
показати весь коментар
10.10.2025 21:29 Відповісти
А ***** він підвищив ціни на цибулю?💩
показати весь коментар
10.10.2025 21:42 Відповісти
Он ещё 73% населения в мозги насрал.
показати весь коментар
10.10.2025 21:55 Відповісти
"...Вона хотіла зробити як краще і вклала у це багато зусиль..." Остогидло це політичне лицемірство - це ще питання, кому саме Меркель хотіла зробити краще?
показати весь коментар
10.10.2025 21:35 Відповісти
Каллас виправдовує полковника Меркель. Це просто кастова ввічливість. Бо насправді ніхто більше пакості Європі не зробив як ця багаторічна керівниця ФРН та одночасно утриманка *****.
показати весь коментар
10.10.2025 21:46 Відповісти
Меркель вже нас***ати,на ваші репліки,вона на пенсії.
показати весь коментар
10.10.2025 21:53 Відповісти
Каллас очень неприятная вонючка!Меркель люблю!Честная,порядочная.
показати весь коментар
10.10.2025 21:55 Відповісти
 
 