Каллас відповіла Меркель: Єдиний, хто винен у вторгненні в Україну – це Росія
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відповіла на заяви ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка заявила, що нібито Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Каллас наголосила, що лише Росія винна у вторгненні в Україну.
Заяву очільниці європейської дипломатії цитує ERR, інформує Цензор.НЕТ.
"Єдиний, хто винен у вторгненні в Україну - це все ж таки Росія. Вона вирішила напасти на іншу суверенну державу. І ці її так звані причини не є виправданням. Міжнародне право не дає тобі права застосовувати силу проти іншої держави. Тож звинувачувати можна лише Росію. І якщо подивитися в історію, то скільки ж країн зазнавали нападів з боку Росії без жодної причини, без будь-якої загрози її власній безпеці, просто для збільшення імперії. Ми, безперечно, на правильній стороні історії",- сказала топдипломатка.
На запитання, чи не виглядає нещодавнє інтерв’ю Меркель як самовиправдання, Каллас відповіла:
"Я сама не читала інтерв’ю, як саме вона аргументувала усе. Очевидно одне - що вона робила свою роботу, прагнучи кращого для світу і для Німеччини. На жаль, рішення доводиться ухвалювати у конкретний момент у певному контексті… А хто був правий чи неправий, стає зрозуміло лише згодом. Вона хотіла зробити як краще і вклала у це багато зусиль",- сказала очільниця європейської дипломатії.
Нагадаємо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не перекидайте і свою провину на кацапів. Не вигодували б ви ***** і кацапню, відреагували б адекватно на Грузію і Крим - не було б цієї війни.
А от якщо зважати на "правонаступництво", то нинішнім керівникам ЄС дістався не найкращий "прикуп" від попередніх керманичів...
Ну сиділа б собі десь та й відпочивала б, або взяла б квитки та й поїхала б подорожувати - нє, знову полізла за кривавими москальскими подачками.