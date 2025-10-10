Каллас відповіла Меркель: Єдиний, хто винен у вторгненні в Україну – це Росія

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відповіла на заяви ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка заявила, що нібито Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Каллас наголосила, що лише Росія винна у вторгненні в Україну.

Заяву очільниці європейської дипломатії цитує ERR, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдиний, хто винен у вторгненні в Україну - це все ж таки Росія. Вона вирішила напасти на іншу суверенну державу. І ці її так звані причини не є виправданням. Міжнародне право не дає тобі права застосовувати силу проти іншої держави. Тож звинувачувати можна лише Росію. І якщо подивитися в історію, то скільки ж країн зазнавали нападів з боку Росії без жодної причини, без будь-якої загрози її власній безпеці, просто для збільшення імперії. Ми, безперечно, на правильній стороні історії",- сказала топдипломатка.

На запитання, чи не виглядає нещодавнє інтерв’ю Меркель як самовиправдання, Каллас відповіла:

"Я сама не читала інтерв’ю, як саме вона аргументувала усе. Очевидно одне - що вона робила свою роботу, прагнучи кращого для світу і для Німеччини. На жаль, рішення доводиться ухвалювати у конкретний момент у певному контексті… А хто був правий чи неправий, стає зрозуміло лише згодом. Вона хотіла зробити як краще і вклала у це багато зусиль",- сказала очільниця європейської дипломатії.

Нагадаємо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.

