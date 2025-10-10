РУС
Каллас ответила Меркель: Единственный, кто виноват во вторжении в Украину – это Россия

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ответила на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что якобы Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Каллас подчеркнула, что только Россия виновата во вторжении в Украину.

Заявление главы европейской дипломатии цитирует ERR, информирует Цензор.НЕТ.

"Единственный, кто виноват во вторжении в Украину - это все же Россия. Она решила напасть на другое суверенное государство. И эти ее так называемые причины не являются оправданием. Международное право не дает тебе права применять силу против другого государства. Поэтому обвинять можно только Россию. И если посмотреть в историю, то сколько же стран подвергались нападениям со стороны России без всякой причины, без всякой угрозы ее собственной безопасности, просто для увеличения империи. Мы, бесспорно, на правильной стороне истории",- сказала топ-дипломат.

На вопрос, не выглядит ли недавнее интервью Меркель как самооправдание, Каллас ответила:

"Я сама не читала интервью, как именно она аргументировала все. Очевидно одно - что она делала свою работу, стремясь к лучшему для мира и для Германии. К сожалению, решение приходится принимать в конкретный момент в определенном контексте... А кто был прав или неправ, становится понятно лишь со временем. Она хотела сделать как лучше и вложила в это много усилий",- сказала руководительница европейской дипломатии.

Напомним, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

Читайте также: Сикорский обвинил Меркель в попытке переложить ответственность за войну в Украине

+6
10.10.2025 21:33
10.10.2025 21:33 Ответить
+3
Все правильно Каллас сказала. А от те, що ЄС не готова до ведення бойових дій і повністю залежала від московитських вуглеводнів - то саме провина Меркель (або фру Рібентроп **********). Те, що "комсомолка-путінферштеєрша" присадила Європу на нафто-газову голку московитів, ініціювала скорочення ЗС європейських країн під приводом захисту НАТО (і США, як найсильнішої армії НАТО) теж на провина нинішнього керівництва ЄС.
А от якщо зважати на "правонаступництво", то нинішнім керівникам ЄС дістався не найкращий "прикуп" від попередніх керманичів...
10.10.2025 21:34
10.10.2025 21:34 Ответить
+2
Який сенс спілкуватися з агенткинею штазі?
10.10.2025 21:17
10.10.2025 21:17 Ответить
Який сенс спілкуватися з агенткинею штазі?
10.10.2025 21:17
10.10.2025 21:17 Ответить
Може просто "агентка"?
10.10.2025 22:19
10.10.2025 22:19 Ответить
Дванадцятий рік війни, а вони ніяк не можуть розібратися хто винен.
10.10.2025 21:20
10.10.2025 21:20 Ответить
Кремлівська консерва меркель відбілює русню. І свою політичну дупу заодно.
10.10.2025 21:22
10.10.2025 21:22 Ответить
А ще винні ************ типу шредера і меркель, які навипередки підмахували ×уйлу та збагачували балалайню. Про наш власний меншовартісний москворотий планктон - то окрема болюча тема.
10.10.2025 21:22
10.10.2025 21:22 Ответить
І ні фіга. Хто вигодував цього монстра, підсівши на його ресурси? Хто заплющував очі на Чечню, Грузію, Сирію? Хто заплющив очі на Крим, нарешті? Це зробив Захід.
Не перекидайте і свою провину на кацапів. Не вигодували б ви ***** і кацапню, відреагували б адекватно на Грузію і Крим - не було б цієї війни.
10.10.2025 21:25
10.10.2025 21:25 Ответить
Схоже на те, що пенсія у Меркель її не влаштовує? Захотілось ще грошенят від рашистів?
Ну сиділа б собі десь та й відпочивала б, або взяла б квитки та й поїхала б подорожувати - нє, знову полізла за кривавими москальскими подачками.
10.10.2025 21:29
10.10.2025 21:29 Ответить
10.10.2025 21:33
10.10.2025 21:33 Ответить
А ***** він підвищив ціни на цибулю?💩
10.10.2025 21:42
10.10.2025 21:42 Ответить
Он ещё 73% населения в мозги насрал.
10.10.2025 21:55
10.10.2025 21:55 Ответить
"...Вона хотіла зробити як краще і вклала у це багато зусиль..." Остогидло це політичне лицемірство - це ще питання, кому саме Меркель хотіла зробити краще?
10.10.2025 21:35
10.10.2025 21:35 Ответить
Каллас виправдовує полковника Меркель. Це просто кастова ввічливість. Бо насправді ніхто більше пакості Європі не зробив як ця багаторічна керівниця ФРН та одночасно утриманка *****.
10.10.2025 21:46
10.10.2025 21:46 Ответить
Меркель вже нас***ати,на ваші репліки,вона на пенсії.
10.10.2025 21:53
10.10.2025 21:53 Ответить
Каллас очень неприятная вонючка!Меркель люблю!Честная,порядочная.
10.10.2025 21:55
10.10.2025 21:55 Ответить
 
 