Каллас ответила Меркель: Единственный, кто виноват во вторжении в Украину – это Россия

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ответила на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что якобы Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Каллас подчеркнула, что только Россия виновата во вторжении в Украину.

"Единственный, кто виноват во вторжении в Украину - это все же Россия. Она решила напасть на другое суверенное государство. И эти ее так называемые причины не являются оправданием. Международное право не дает тебе права применять силу против другого государства. Поэтому обвинять можно только Россию. И если посмотреть в историю, то сколько же стран подвергались нападениям со стороны России без всякой причины, без всякой угрозы ее собственной безопасности, просто для увеличения империи. Мы, бесспорно, на правильной стороне истории",- сказала топ-дипломат.

На вопрос, не выглядит ли недавнее интервью Меркель как самооправдание, Каллас ответила:

"Я сама не читала интервью, как именно она аргументировала все. Очевидно одно - что она делала свою работу, стремясь к лучшему для мира и для Германии. К сожалению, решение приходится принимать в конкретный момент в определенном контексте... А кто был прав или неправ, становится понятно лишь со временем. Она хотела сделать как лучше и вложила в это много усилий",- сказала руководительница европейской дипломатии.

Напомним, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

