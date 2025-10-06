Сикорский обвинил Меркель в попытке переложить ответственность за войну в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая связала сопротивление Варшавы и стран Балтии прямым контактам с Владимиром Путиным с решением Кремля напасть на Украину в 2022 году.

Меркель в недавнем интервью рассказала, что в 2021 году вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном хотела организовать переговоры ЕС с Путиным, однако Польша и страны Балтии выступили против.

Сикорский назвал эти слова неправдой, заявив, что они "такие же правдивые, как и утверждения Меркель в мемуарах об отсутствии протестов Центральной Европы против "Северного потока".

Он напомнил, что еще в 2007 году сам критиковал газовые договоренности Берлина с Москвой и тогда немецкое правительство резко отреагировало.

"Видимо, госпожа канцлер забыла, как ее собственное правительство реагировало на наши протесты", - сказал Сикорский.

Ранее Меркель жаловалась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине и обвиняют в чрезмерных попытках "понять Путина".

