2 078 14

Сикорский обвинил Меркель в попытке переложить ответственность за войну в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая связала сопротивление Варшавы и стран Балтии прямым контактам с Владимиром Путиным с решением Кремля напасть на Украину в 2022 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Polsat News.

Меркель в недавнем интервью рассказала, что в 2021 году вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном хотела организовать переговоры ЕС с Путиным, однако Польша и страны Балтии выступили против.

Читайте также: В Эстонии и Польше ответили на обвинения Меркель о "препятствиях" для переговоров с РФ: "Только Россия виновата в агрессии"

Сикорский назвал эти слова неправдой, заявив, что они "такие же правдивые, как и утверждения Меркель в мемуарах об отсутствии протестов Центральной Европы против "Северного потока".

Он напомнил, что еще в 2007 году сам критиковал газовые договоренности Берлина с Москвой и тогда немецкое правительство резко отреагировало.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Видимо, госпожа канцлер забыла, как ее собственное правительство реагировало на наши протесты", - сказал Сикорский.

Ранее Меркель жаловалась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине и обвиняют в чрезмерных попытках "понять Путина".

Читайте: Россия будет оставаться угрозой, пока ею будет руководить Путин, - Сикорский

заявление (397) Меркель Ангела (2130) Сикорский Радослав (486)
+10
***** крашена ця муркель.
06.10.2025 20:59 Ответить
+7
меркель була в Дрездені коли і пуйло там служив в кгб

"совпаденіє ? - не думаю " (с)
06.10.2025 21:02 Ответить
+6
Григорій Омельченко твердо переконаний,що Меркель не тільки була гдр-івською комсомолкою,а й агентом Штазі. І я йому вірю,думаю вона від Штазі ,як вимпел перейшла до КГБ-ФСБ...
06.10.2025 21:15 Ответить
***** крашена ця муркель.
06.10.2025 20:59 Ответить
меркель була в Дрездені коли і пуйло там служив в кгб

"совпаденіє ? - не думаю " (с)
06.10.2025 21:02 Ответить
Мабуть - шпіллі-уВіллі??,, ні??)),
06.10.2025 21:08 Ответить
а я там знаю..тут ніби й ок ))

06.10.2025 21:29 Ответить
Для мУркель гроші не пахнуть, а компромат на неї може нашкодити навіть зараз. От воно і стараєтЦа прислужити босу в кремлі.
06.10.2025 21:09 Ответить
Грошi тут вообще не причём,она живёт в старой двухкомнатной квартире, как и раньше.Идейная комсомолка с ГДР
06.10.2025 21:11 Ответить
Значить одного компромату вистачає, бо одними "ідеями" на таке не підштовхнути, там 100пудово є товстенька папочка на неї у кремлівського подонка.
06.10.2025 21:22 Ответить
Эта жаба не признает, какой она урон Германии и Европе принесла открыв границы.Теперь у нас ,как в Кабуле.На улицу противно выйти! Только и слышишь Салям или Джихад.Ее нужно в Афганистан завести и Талибам отдать!
06.10.2025 21:09 Ответить
а че талибы будут делать со старой жабой?
06.10.2025 21:14 Ответить
було б непогано,якби заставили нужники чистить...
06.10.2025 21:16 Ответить
Григорій Омельченко твердо переконаний,що Меркель не тільки була гдр-івською комсомолкою,а й агентом Штазі. І я йому вірю,думаю вона від Штазі ,як вимпел перейшла до КГБ-ФСБ...
06.10.2025 21:15 Ответить
Ну да, будь-якій дурі зрозуміло, що путін "не винен" у тому, що він напав на Україну - це все "Захід і НАТО"... а, ну да, ще Польща і країни Балтії у всьому винні
06.10.2025 21:35 Ответить
Меркелиха викручується, все шукає якісь відмовки, а все просто - просто кгбістська співробітниця.
06.10.2025 21:45 Ответить
баба меркель це ворог. Саме вона заперечувала шлях України до ЄС і НАТО. Саме вона відгодувада *****, А наш дурень цю курву ще й орденом нагородив
06.10.2025 21:45 Ответить
 
 