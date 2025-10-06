Сікорський звинуватив Меркель у спробі перекласти відповідальність за війну в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяви колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка пов’язала опір Варшави та країн Балтії прямим контактам з Владіміром Путіним із рішенням Кремля напасти на Україну у 2022 році.

Меркель у недавньому інтерв’ю розповіла, що у 2021 році разом із президентом Франції Емманюелем Макроном хотіла організувати переговори ЄС із Путіним, однак Польща та країни Балтії виступили проти.

Сікорський назвав ці слова неправдою, заявивши, що вони "такі ж правдиві, як і твердження Меркель у мемуарах про відсутність протестів Центральної Європи проти "Північного потоку"".

Він нагадав, що ще у 2007 році сам критикував газові домовленості Берліна з Москвою й тоді німецький уряд різко відреагував.

"Мабуть, пані канцлерка забула, як її власний уряд реагував на наші протести", - сказав Сікорський.

Раніше Меркель скаржилася, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні та звинувачують у надмірних спробах "зрозуміти Путіна".

