Сікорський звинуватив Меркель у спробі перекласти відповідальність за війну в Україні

Сікорський звинуватив Меркель у спробі перекласти відповідальність за війну в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяви колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка пов’язала опір Варшави та країн Балтії прямим контактам з Владіміром Путіним із рішенням Кремля напасти на Україну у 2022 році.

Меркель у недавньому інтерв’ю розповіла, що у 2021 році разом із президентом Франції Емманюелем Макроном хотіла організувати переговори ЄС із Путіним, однак Польща та країни Балтії виступили проти.

Сікорський назвав ці слова неправдою, заявивши, що вони "такі ж правдиві, як і твердження Меркель у мемуарах про відсутність протестів Центральної Європи проти "Північного потоку"".

Він нагадав, що ще у 2007 році сам критикував газові домовленості Берліна з Москвою й тоді німецький уряд різко відреагував.

"Мабуть, пані канцлерка забула, як її власний уряд реагував на наші протести", - сказав Сікорський.

Раніше Меркель скаржилася, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні та звинувачують у надмірних спробах "зрозуміти Путіна".

+9
***** крашена ця муркель.
показати весь коментар
06.10.2025 20:59 Відповісти
+6
меркель була в Дрездені коли і пуйло там служив в кгб

"совпаденіє ? - не думаю " (с)
показати весь коментар
06.10.2025 21:02 Відповісти
+6
Григорій Омельченко твердо переконаний,що Меркель не тільки була гдр-івською комсомолкою,а й агентом Штазі. І я йому вірю,думаю вона від Штазі ,як вимпел перейшла до КГБ-ФСБ...
показати весь коментар
06.10.2025 21:15 Відповісти
Мабуть - шпіллі-уВіллі??,, ні??)),
показати весь коментар
06.10.2025 21:08 Відповісти
а я там знаю..тут ніби й ок ))

показати весь коментар
06.10.2025 21:29 Відповісти
Для мУркель гроші не пахнуть, а компромат на неї може нашкодити навіть зараз. От воно і стараєтЦа прислужити босу в кремлі.
показати весь коментар
06.10.2025 21:09 Відповісти
Грошi тут вообще не причём,она живёт в старой двухкомнатной квартире, как и раньше.Идейная комсомолка с ГДР
показати весь коментар
06.10.2025 21:11 Відповісти
Значить одного компромату вистачає, бо одними "ідеями" на таке не підштовхнути, там 100пудово є товстенька папочка на неї у кремлівського подонка.
показати весь коментар
06.10.2025 21:22 Відповісти
Эта жаба не признает, какой она урон Германии и Европе принесла открыв границы.Теперь у нас ,как в Кабуле.На улицу противно выйти! Только и слышишь Салям или Джихад.Ее нужно в Афганистан завести и Талибам отдать!
показати весь коментар
06.10.2025 21:09 Відповісти
а че талибы будут делать со старой жабой?
показати весь коментар
06.10.2025 21:14 Відповісти
було б непогано,якби заставили нужники чистить...
показати весь коментар
06.10.2025 21:16 Відповісти
Григорій Омельченко твердо переконаний,що Меркель не тільки була гдр-івською комсомолкою,а й агентом Штазі. І я йому вірю,думаю вона від Штазі ,як вимпел перейшла до КГБ-ФСБ...
показати весь коментар
06.10.2025 21:15 Відповісти
Ну да, будь-якій дурі зрозуміло, що путін "не винен" у тому, що він напав на Україну - це все "Захід і НАТО"... а, ну да, ще Польща і країни Балтії у всьому винні
показати весь коментар
06.10.2025 21:35 Відповісти
Меркелиха викручується, все шукає якісь відмовки, а все просто - просто кгбістська співробітниця.
показати весь коментар
06.10.2025 21:45 Відповісти
баба меркель це ворог. Саме вона заперечувала шлях України до ЄС і НАТО. Саме вона відгодувада *****, А наш дурень цю курву ще й орденом нагородив
показати весь коментар
06.10.2025 21:45 Відповісти
 
 