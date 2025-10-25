РУС
Бывшая канцлер Германии Меркель помешала украинской власти защитить Крым в 2014 году, - экс-командующий ВС Литвы Жукас

Главнокомандующий Вооруженных сил Литвы с 2014 по 2019 год и представитель страны в НАТО Йонас Витаутас Зукас заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель якобы помешала украинским властям в защите Верховной Рады Крыма от российских сил в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Welt.

Жукас в своей книге описал, как Меркель якобы повлияла на украинскую власть во время оккупации Крыма, препятствуя украинским солдатам защищаться от российских подразделений.

В комментарии Welt Жукас отметил, что в то время находился в Киеве. Как главнокомандующий литовской армии встречался с Александром Турчиновым, который исполнял обязанности президента Украины до инаугурации Петра Порошенко в июне 2014 года.

На вопрос о том, почему Украина не сопротивлялась захвату здания парламента в Крыму, литовец вспомнил свой разговор с Турчиновым:

"Он сказал мне, что это была просьба Меркель в телефонном разговоре".

Комментарий пресс-секретаря Меркель

Welt связался и с пресс-секретарем офиса Ангелы Меркель, та ответила:

"Мы не комментируем отдельные высказывания мнений".

Она также сослалась на полный текст интервью Меркель в Венгрии и другие публичные заявления бывшего канцлера, в частности, в политических мемуарах "Свобода", опубликованных в 2024 году, "ко всем которым нам нечего добавить, даже учитывая ваши вопросы".

Как указывает газета, Меркель никогда не была бесспорной фигурой в Польше и странах Балтии. То, что она продвигала строительство газопровода "Северный поток-2" после оккупации Крыма в 2014 году - что, по мнению Варшавы, было фактически подарком Москве, - уже тогда вызвало возмущение Польши в отношении тогдашнего канцлера.

Что предшествовало?

Бывший канцлер Германии Меркель заявила, что Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

Автор: 

Литва (2636) Меркель Ангела (2134)
Топ комментарии
+7
і це скоріш за все правда....
показать весь комментарий
25.10.2025 11:00 Ответить
+6
По ходу меркель матиме те що має саркозі)))
Нарешті. Германська юстиція повільна але таки спрацює.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:02 Ответить
+5
Всі знають, що Крим здали за наказом, і не тільки Меркель)
показать весь комментарий
25.10.2025 11:10 Ответить
это она так давала Украине время на подготовку в большой войне ))
показать весь комментарий
25.10.2025 11:03 Ответить
А, так то меркельша винна. Гора з плечей.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:06 Ответить
ой, як вдобно!
валить все на комсомолку анжєлку!
а, де весь час були інші європейські лідари?
перераховували премії від кремлинів?
обама де був? на нобелівську медальку дрочив?

цікаво, на якого цапа відбувайла повісять китайські пройоби?
на цигана орбана?
показать весь комментарий
25.10.2025 11:08 Ответить
Тому, ********** і готові меркель заховати у себе, якщо ПРАВДА про її сприяння війні ****** проти Мирної України, стане ОЧЕВИДНОю і треба буде тікати з ФРН, як уже тікала з Австрії екс-міністерша МЗС!!
показать весь комментарий
25.10.2025 11:09 Ответить
Так в Криму армія і силовики на 70 - 90% були "мєстні"
показать весь комментарий
25.10.2025 11:09 Ответить
Хто дав такий наказ? Чи були в Криму на той час українські сили та головне засоби, щоб вигнати кацапів яких аони напхали за час правління зека цілу орду?
показать весь комментарий
25.10.2025 11:27 Ответить
Хто і коли напхав? Чому не перекрили дорогі і не підривали мости ще до того як рашисти захопили Раду в криму? Тоді після Майдану вже Януковоща не було коли рашисти почали лізти на крим а потім на дамбас. А тодішня влада яка прийшла після Януковоща верещала що бєз правакацій ато всєх пєрєсажу, всє пад кантролєм
показать весь комментарий
25.10.2025 11:35 Ответить
А тепер подивися відсотки зрадників в криму в сбу,мвд,зсу
показать весь комментарий
25.10.2025 11:37 Ответить
Ви дуже розумні зараз патякати на всіх вуглах. Треба виходити з того яка на той час була ситуація. Де брати на це сили, хто буде організовувати це на місцях коли майже вся місцева влада була прокацаплена та завербована. В Криму за три роки правління зека перелопатили всі силові підрозділи. У кого була проукраїнська позиція переводили на материк, хто був прокацаплений того залишали. На місця більш-менш проукраїнських ментів, сбушників, прокурорів та ін. переводили з бамбасу та інших регіонів. Головна умова це або завербований фсбешниками, або прокацаплене падло. Та багато чого міг би розповісти, але це вже немає сенсу.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:44 Ответить
сросійські війська були в Криму завжди,бовдуре,які мости треба було підривати в Криму,дегенерате??? Які мости треба було підривати в Донецькій ,Луганській обл,якщо сросія має спільний кордон з цими областями,дебіле?? Скільки військових,поліцейських перейшли на сторону сросіяк в Криму знаєш,чучело???
показать весь комментарий
25.10.2025 11:45 Ответить
Бовдуре, в криму до захоплення Ради було всього до 20тис кацапів разом з кухарками і портовими шлюхами. А потім рашити почали через переправу завозити колонами рашистів з Сосії. А нова влада України замість того щоб підірвати пороми і заблокувати виїзди з севастополя, навпаки бігала і залякувала українців і кримських татар щоб нічого не блокували і не робили провокацій. Бо мовляв то не рашистські окупанти, а зелені чоловічки. А потім взагалі замкнули українських військових і всю зброю на військових частинах і ключі віддали рашистам щоб не було правакацій. Я все пам'ятаю як було, так що лапшу вішай комусь іншому. Можу даже нагадати як окупантам Україна вже після окупації багато років постачала світло, воду і продовольчі товари вже коли на дамбасі йши жорстокі бої
показать весь комментарий
25.10.2025 11:58 Ответить
"Всі знають"-не аргумент
показать весь комментарий
25.10.2025 11:38 Ответить
Собаки тупіна злякалась.(Був такий епізод, хто не знає, коли окурок лякав фрау Меркель своїм собакою).
показать весь комментарий
25.10.2025 11:11 Ответить
І перо за це отримуй! Гоп-стоп, Семен, засунь їй під ребро
показать весь комментарий
25.10.2025 11:13 Ответить
Муркель
показать весь комментарий
25.10.2025 11:14 Ответить
от про це треба було розуміти ,ще і у 19р,виборцям , які репетували ,як і зеленський, шо як би 🤡 був президентом ,то він би Крим не здав , і як би ці % книжки читали , чи просто були людьми з розумом , то в 2022 р. такої війни не було б !!!
показать весь комментарий
25.10.2025 11:13 Ответить
Я завжди про це пишу. Тупе бидло для поржать вибрало блазня-недоумка, який чотирижди ухилянт. А фсб спрацювало найкраще для кацапів. Я тут, на цензорі і на Обозі писав про це ще в квітні 2016 року, що вся істерія проти найкращого, на мою думку, премєра Яценюка. Шо тільки не писали кацапи, а потім і наші дурники-журналюги про нього, і мільярд вкрав, і хатинку в Лондоні купив, всього і не перечислиш. Я нагадував про цю кацапську операцію і на цензорі, і на обозі, що це все тотальна брехня, і кацапи таку саму операцію проведуть і проти Пороха. Дурники не почули, вибрали блазня. А для ***** варто було порівняти Пороха, який щільно займався обороною і блазня, який ремонтував дороги і розмінував на Чонгарі 4 мости і 6 дамб. Ось ***** і вдарило в 2022 році.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:54 Ответить
Чудова історія як можна на когось перекласти свою відповідальність.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:14 Ответить
в 14 році все було ясно як божий день, що муркель баба кремля.. Замість створеня консорціума газового з Україною , щоб керувати газовою трубою, на предложення Порошенка, вона вибрала хкуйла. який вже окупував Крим
показать весь комментарий
25.10.2025 11:15 Ответить
Фрау штазі все своє політичне життя працювала на кгб *****. Вона віддана камсамолка, як і валька пів стакана.
Ми не в ЄС та не в НАТО лише завдяки цій старій шкапі. Сподіваюсь, вона зіпʼється та подохне у калюжі власної сечі та блювоти.
показать весь комментарий
25.10.2025 11:16 Ответить
Ця інфа до закидонів, на адресу Пороха, мовляв, "здав Крим без бою"...
А в часи Турчинова в України взагалі збройних сил де-факто не було; хіба що на бомазі....
показать весь комментарий
25.10.2025 11:27 Ответить
А ьуло ким і чим чинити спротив?
показать весь комментарий
25.10.2025 11:36 Ответить
***** комсомольська...
показать весь комментарий
25.10.2025 11:42 Ответить
Це один із факторів - ставлення умовної "меркель"(читай заходу). Проте ми повинні чітко усвідомлювати що власне відбулося. Ніхто Крим не здавав ні по яким договорнякам. По перше місцева силова вертикаль зрадила державу, москалі гарно попрацювали і окучили місцевих, результат: понад 80% силовиків зрадили присягу. До цього призвела руйнуюча політика щодо ЗСУ, від хронічного недофінансування до служби по місцю. Неспроможність швидко мобілізуватись - військомати фактично не працювали. Боєспособних військ обмаль. В той же час московія стягнула навколо кодонів України угруппування під виглядом навчань як і перед вторгненням 2022р. Це яскраво проявилося під час червнево-липневих подій із АТО на сході. Коли наші частини які ледь виходили із коматоза вибивали диверсантів і колаборантів зі сходу, московити завели лише 8 БТГ і на лоскути порвали передові підрозділи. А вони могли на порядок підняти планку і завести більше. Фактично тоді вони маскувались під ополчення луганди і домбабве. А тепер уявіть собі: кілька підрозділів ДШВ ще в березні заходять в Крим, а це в кращому випадку кілька тисяч. Їх там швиденько розмотують, ворог не проводить анексію. Але "самооборона Криму" воює проти України флотом, авіацією і ракетним озброєнням відразу...Так от 7% захоплених територій на той час перетворилися би у кращому випадку на 50%. А вся б Україна була б ще тоді ареною бійні як у 22 році. Але хло поспішив і анексував Крим, ставка була зроблена на гібридну війну і це дало нам шанс. Армія із 160 тис збільшилась до 250. Окремо створено кілька бойових бригади нацгвардії. На мою думку після 16-17 року ми пройшли точку неповернення і убезпечили себе від вторгнення. Але в 2019 році вирішили "поржать". Це знову розкрило вікно можливостей для ворога. А зараз це "хуже нє будеть" нація вихаркує своїм потом, кровʼю і власним лівером....
показать весь комментарий
25.10.2025 11:47 Ответить
Зупинила Зеленского???

показать весь комментарий
25.10.2025 12:00 Ответить
Ми країна героїв, тіпа Мамчура чи захісників Зміїного. Що не зробили жодного пострілу по ворогам, а просто здалися. Нацгвардія ЧАЕС, 169 бійців, побачили вантажівку та декілька бурятів, та прост здалися в полон. А чо такого.
показать весь комментарий
25.10.2025 12:07 Ответить
 
 