Главнокомандующий Вооруженных сил Литвы с 2014 по 2019 год и представитель страны в НАТО Йонас Витаутас Зукас заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель якобы помешала украинским властям в защите Верховной Рады Крыма от российских сил в 2014 году.

Жукас в своей книге описал, как Меркель якобы повлияла на украинскую власть во время оккупации Крыма, препятствуя украинским солдатам защищаться от российских подразделений.

В комментарии Welt Жукас отметил, что в то время находился в Киеве. Как главнокомандующий литовской армии встречался с Александром Турчиновым, который исполнял обязанности президента Украины до инаугурации Петра Порошенко в июне 2014 года.

На вопрос о том, почему Украина не сопротивлялась захвату здания парламента в Крыму, литовец вспомнил свой разговор с Турчиновым:

"Он сказал мне, что это была просьба Меркель в телефонном разговоре".

Комментарий пресс-секретаря Меркель

Welt связался и с пресс-секретарем офиса Ангелы Меркель, та ответила:

"Мы не комментируем отдельные высказывания мнений".

Она также сослалась на полный текст интервью Меркель в Венгрии и другие публичные заявления бывшего канцлера, в частности, в политических мемуарах "Свобода", опубликованных в 2024 году, "ко всем которым нам нечего добавить, даже учитывая ваши вопросы".

Как указывает газета, Меркель никогда не была бесспорной фигурой в Польше и странах Балтии. То, что она продвигала строительство газопровода "Северный поток-2" после оккупации Крыма в 2014 году - что, по мнению Варшавы, было фактически подарком Москве, - уже тогда вызвало возмущение Польши в отношении тогдашнего канцлера.

Что предшествовало?

Бывший канцлер Германии Меркель заявила, что Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

