Бывшая канцлер Германии Меркель помешала украинской власти защитить Крым в 2014 году, - экс-командующий ВС Литвы Жукас
Главнокомандующий Вооруженных сил Литвы с 2014 по 2019 год и представитель страны в НАТО Йонас Витаутас Зукас заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель якобы помешала украинским властям в защите Верховной Рады Крыма от российских сил в 2014 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Welt.
Жукас в своей книге описал, как Меркель якобы повлияла на украинскую власть во время оккупации Крыма, препятствуя украинским солдатам защищаться от российских подразделений.
В комментарии Welt Жукас отметил, что в то время находился в Киеве. Как главнокомандующий литовской армии встречался с Александром Турчиновым, который исполнял обязанности президента Украины до инаугурации Петра Порошенко в июне 2014 года.
На вопрос о том, почему Украина не сопротивлялась захвату здания парламента в Крыму, литовец вспомнил свой разговор с Турчиновым:
"Он сказал мне, что это была просьба Меркель в телефонном разговоре".
Комментарий пресс-секретаря Меркель
Welt связался и с пресс-секретарем офиса Ангелы Меркель, та ответила:
"Мы не комментируем отдельные высказывания мнений".
Она также сослалась на полный текст интервью Меркель в Венгрии и другие публичные заявления бывшего канцлера, в частности, в политических мемуарах "Свобода", опубликованных в 2024 году, "ко всем которым нам нечего добавить, даже учитывая ваши вопросы".
Как указывает газета, Меркель никогда не была бесспорной фигурой в Польше и странах Балтии. То, что она продвигала строительство газопровода "Северный поток-2" после оккупации Крыма в 2014 году - что, по мнению Варшавы, было фактически подарком Москве, - уже тогда вызвало возмущение Польши в отношении тогдашнего канцлера.
Что предшествовало?
Бывший канцлер Германии Меркель заявила, что Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нарешті. Германська юстиція повільна але таки спрацює.
валить все на комсомолку анжєлку!
а, де весь час були інші європейські лідари?
перераховували премії від кремлинів?
обама де був? на нобелівську медальку дрочив?
цікаво, на якого цапа відбувайла повісять китайські пройоби?
на цигана орбана?
Ми не в ЄС та не в НАТО лише завдяки цій старій шкапі. Сподіваюсь, вона зіпʼється та подохне у калюжі власної сечі та блювоти.
А в часи Турчинова в України взагалі збройних сил де-факто не було; хіба що на бомазі....