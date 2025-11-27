Меркель опровергла заявление о "вине" Польши и стран Балтии во вторжении РФ в Украину

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель отвергла обвинения, что она ранее частично возложила ответственность за начало полномасштабной войны России против Украины на Польшу и страны Балтии.

Об этом она заявила в интервью немецкому телеканалу Phoenix, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Politico.

"Фейковые новости"

"Вы должны называть это фейковыми новостями, то есть тем, чего не было сказано вообще", - заявила Меркель, добавив, что ее комментарии якобы были неправильно истолкованы.

"Это была просто дискуссия о хронологическом развитии событий, как они уже изложены в моей книге "Freiheit" [Свобода]. В течение целого года никто не имел к этому никаких претензий... А потом поднялся большой шум, потому что почти никто уже не читает оригинал", - добавила она.

На вопрос, хотела ли она обвинить в полномасштабном вторжении Польшу или страны Балтии, бывшая канцлер ответила: "Нет. Мы все провалились - я, все остальные - мы все не смогли предотвратить эту войну, в том числе, в наших переговорах с американцами".

Также экс-политик заявила, что в 2021 году, за несколько дней до того, как она вынесла предложение о новом формате переговоров с РФ во время Европейского Совета, тогдашний президент США Джо Байден встретился с диктатором РФ: "И я просто не считала целесообразным, что мы, европейцы, не стремимся к диалогу с Путиным и оставляем это полностью на усмотрение американской администрации".

"Вот почему я выступила за это новое предложение, и оно встретило сопротивление", - добавила Меркель, подчеркнув, что в ее заявлении не было "приписывания вины" в отношении ответственности за полномасштабную войну.

