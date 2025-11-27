РУС
Меркель опровергла заявление о "вине" Польши и стран Балтии во вторжении РФ в Украину

меркель

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель отвергла обвинения, что она ранее частично возложила ответственность за начало полномасштабной войны России против Украины на Польшу и страны Балтии.

Об этом она заявила в интервью немецкому телеканалу Phoenix, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Politico.

"Фейковые новости"

"Вы должны называть это фейковыми новостями, то есть тем, чего не было сказано вообще", - заявила Меркель, добавив, что ее комментарии якобы были неправильно истолкованы.

"Это была просто дискуссия о хронологическом развитии событий, как они уже изложены в моей книге "Freiheit" [Свобода]. В течение целого года никто не имел к этому никаких претензий... А потом поднялся большой шум, потому что почти никто уже не читает оригинал", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывшая канцлер Германии Меркель помешала украинской власти защитить Крым в 2014 году, - экс-командующий ВС Литвы Жукас

На вопрос, хотела ли она обвинить в полномасштабном вторжении Польшу или страны Балтии, бывшая канцлер ответила: "Нет. Мы все провалились - я, все остальные - мы все не смогли предотвратить эту войну, в том числе, в наших переговорах с американцами".

Также экс-политик заявила, что в 2021 году, за несколько дней до того, как она вынесла предложение о новом формате переговоров с РФ во время Европейского Совета, тогдашний президент США Джо Байден встретился с диктатором РФ: "И я просто не считала целесообразным, что мы, европейцы, не стремимся к диалогу с Путиным и оставляем это полностью на усмотрение американской администрации".

"Вот почему я выступила за это новое предложение, и оно встретило сопротивление", - добавила Меркель, подчеркнув, что в ее заявлении не было "приписывания вины" в отношении ответственности за полномасштабную войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас ответила Меркель: Единственный, кто виноват во вторжении в Украину – это Россия

Предыдущие обвинения Меркель

  • Напомним, в начале октября Меркель заявила, что в 2021 году из-за Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, якобы, не удалось начать новый формат переговоров с Россией, после чего Москва начала полномасштабную войну против Украины.
  • Бывшую канцлершу ФРГ раскритиковали ряд представителей ЕС, стран Балтии и Польши.

Стара торговка сардельками честна як всі тельманки яки співпрацювали зі Штазі.
27.11.2025 22:19
Впарював Порошенко з Оландом, а шо там робила ця курма ще велике питання яке з'ясуєтся з роками. А за того поці шо концерти там давав та серів на українців тіки ******** не в курсі.
27.11.2025 22:37
Коли вона впарювала путіну Мінські угоди, один на москві концерти давав, висміював хохлів
27.11.2025 22:32
Стара торговка сардельками честна як всі тельманки яки співпрацювали зі Штазі.
27.11.2025 22:19 Ответить
Коли вона впарювала путіну Мінські угоди, один на москві концерти давав, висміював хохлів
показать весь комментарий
27.11.2025 22:32 Ответить
Впарював Порошенко з Оландом, а шо там робила ця курма ще велике питання яке з'ясуєтся з роками. А за того поці шо концерти там давав та серів на українців тіки ******** не в курсі.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:37 Ответить
Сам віриш тому що написав? Мінськ змастирили, щоб похєрити Будапештський формат, відсторонити США і бритів, і ця курва зіграла головну роль. Якщо вас оминуло, то весною 14-го (березень-квітень) Конгресом США було прийнято ряд законопроектів для підтримки України і виділення допомоги, в т.ч. йшлося про поставки зброї і санкції (на той час Обама вже порішав з арабами обвалити ціну на нафту і підігнав до берегів Турції авіаносну групу США, а в акваторію Чорного моря зайшли кораблі НАТО) - все це в Мінську закопали, знівелювавши страсті.
показать весь комментарий
27.11.2025 23:26 Ответить
Ви помиляєтесь - вона не путлєру впарювала, а напару з путлєром Пороху, француз там був для антуражу.
показать весь комментарий
27.11.2025 23:02 Ответить
Цю бридку суку судити треба,а в неї інтерв'ю беруть(
показать весь комментарий
27.11.2025 22:29 Ответить
Ангела Меркель у 2021 році в останні місяці свого перебування на посаді канцлера ФРН старанно оминала мовчанням зростаючий у Німеччині дефіцит природного газу, домінуючим постачальником якого за роки її правління стала Росія в особі «Газпрому».

Росія через майбутнє завершення «Північного потоку-2» стримувала експорт до Північно-Західної Європи, щоб чинити тиск з метою дострокового введення цього газопроводу в експлуатацію.
Росія, створюючи дефіцит газу, могла спробувати змусити німецьку владу «фактично запустити газопровід» до завершення його сертифікації.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:33 Ответить
Меркель мовчала про газовий шантаж путіна.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:38 Ответить
мені якось пох, хто там у них винуватий більше, я жив собі в Україні намагався зла людям не робити, а дурний кацап по мені почав пускати бомби та ракети, хто винен там? Дурень винний, що не може думати.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:34 Ответить
дурний касап почав пускати ракети, тому що страх втратив; бо побачив, що йому належної здачі не зможуть дати
показать весь комментарий
27.11.2025 23:16 Ответить
Шмара стара зробила харакірі всій Європі. Якби не її минула політика, пуйло б не насмоктався так грошей, а Європа була б для європейців.
показать весь комментарий
27.11.2025 23:17 Ответить
Стара "комсомольська" шалашовка згадала про "гідність"?
Спакойна, обісрана стара падорва, гідність і совість, це як сиамськи близнюки, одне без одного небуває!
Тобі це незагрожує...
показать весь комментарий
27.11.2025 23:23 Ответить
Ця мавпа особисто провалилася ще у 2008 році, а потім уже всі інші, постійно задобрюючи кацапа протягом наступних 15 років.
показать весь комментарий
27.11.2025 23:43 Ответить
Стара гебешна ************ та пАдруга *****. Це все, що треба знати про цю манду вонючу.
показать весь комментарий
27.11.2025 23:59 Ответить
Полковніку Мєркєль нє спіцца. Полковніку сніцца звєзда. Звєзда Гєроярасіі.
показать весь комментарий
28.11.2025 00:57 Ответить
 
 