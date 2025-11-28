Российские бомбардировщики выполнили учебный полет над Балтийским морем: реакция НАТО
Три российских бомбардировщика Ту-22М3 27 ноября выполнили учебный полет над Балтийским морем после перелета с авиабазы "Белая" на "Оленья". Как сообщает Цензор.НЕТ, маневр вертолетов длился около пяти часов.
Детали полета российских бомбардировщиков
По данным проекта AviVector, один из Ту-22М3 работал как самолет-ретранслятор. Он обеспечивал связь между двумя другими бомбардировщиками и командными пунктами.
Российские самолеты сопровождали истребители Су-27 и Су-35С.
Во время миссии страны Балтийского региона отреагировали немедленно. В небо поднялись шведские JAS 39 и итальянские Eurofighter. Они вылетели с баз в Швеции и Эстонии для контроля воздушной обстановки.
Реакция стран НАТО
В сообщении отмечается: "Истребители Швеции и Италии были подняты в воздух для наблюдения за российскими самолетами и обеспечения безопасности региона".
Такие перелеты России над Балтикой стали регулярными, и страны НАТО постоянно фиксируют активность российской стратегической авиации.
- Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал риск возможного нападения России на страны Балтии в будущем. По его мнению, Москва "не ищет новой войны" и будет сдержанна.
Хоча, oops... жодна країна Західної Європи (з балтійськими включно) не визнала парашу країною-терористом.