Российские бомбардировщики выполнили учебный полет над Балтийским морем: реакция НАТО

Три российских бомбардировщика Ту-22М3 27 ноября выполнили учебный полет над Балтийским морем после перелета с авиабазы "Белая" на "Оленья". Как сообщает Цензор.НЕТ, маневр вертолетов длился около пяти часов.

Детали полета российских бомбардировщиков

По данным проекта AviVector, один из Ту-22М3 работал как самолет-ретранслятор. Он обеспечивал связь между двумя другими бомбардировщиками и командными пунктами.

Российские самолеты сопровождали истребители Су-27 и Су-35С.

Во время миссии страны Балтийского региона отреагировали немедленно. В небо поднялись шведские JAS 39 и итальянские Eurofighter. Они вылетели с баз в Швеции и Эстонии для контроля воздушной обстановки.

Реакция стран НАТО

В сообщении отмечается: "Истребители Швеции и Италии были подняты в воздух для наблюдения за российскими самолетами и обеспечения безопасности региона".

Такие перелеты России над Балтикой стали регулярными, и страны НАТО постоянно фиксируют активность российской стратегической авиации.

