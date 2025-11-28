РУС
Российские бомбардировщики выполнили учебный полет над Балтийским морем: реакция НАТО

Российские бомбардировщики пролетели над странами НАТО - учебный полет

Три российских бомбардировщика Ту-22М3 27 ноября выполнили учебный полет над Балтийским морем после перелета с авиабазы "Белая" на "Оленья". Как сообщает Цензор.НЕТ, маневр вертолетов длился около пяти часов.

Детали полета российских бомбардировщиков

По данным проекта AviVector, один из Ту-22М3 работал как самолет-ретранслятор. Он обеспечивал связь между двумя другими бомбардировщиками и командными пунктами.

Российские самолеты сопровождали истребители Су-27 и Су-35С.

Во время миссии страны Балтийского региона отреагировали немедленно. В небо поднялись шведские JAS 39 и итальянские Eurofighter. Они вылетели с баз в Швеции и Эстонии для контроля воздушной обстановки.

Российские бомбардировщики над Балтийским морем

Реакция стран НАТО

В сообщении отмечается: "Истребители Швеции и Италии были подняты в воздух для наблюдения за российскими самолетами и обеспечения безопасности региона".

Такие перелеты России над Балтикой стали регулярными, и страны НАТО постоянно фиксируют активность российской стратегической авиации.

Топ комментарии
+4
Куколди 🤣🤣🤣
28.11.2025 00:07 Ответить
+3
Реакція НАТО: ми абкакалися літаків 70 років випуску, зараз зберемо екстренне засідання-шмазідання щоб обговорити нашу рішучу занепокоєність і стурбованість.
28.11.2025 00:17 Ответить
+2
Напевне, що літаки-бомбардирувальники Ту-22М3 - не дуже вписуються в категорію гелкоптерів-вертушок (та ще й в одному абзаці)... чи не так, адміни?
28.11.2025 00:13 Ответить
Куколди, до котрих ми просимо щоб нас прийняли, на секундочку...
28.11.2025 00:48 Ответить
Пускові точки облетіли ..спонтом ..Трясись Європо
28.11.2025 00:07 Ответить
А могли б одного й збить. З формулюванням "Це терористи, які вбивають мирних людей в Україні".

Хоча, oops... жодна країна Західної Європи (з балтійськими включно) не визнала парашу країною-терористом.
28.11.2025 00:12 Ответить
У Цензора уже совсем писателей не контролируют. Какие геликоптеры?
28.11.2025 00:12 Ответить
Це ж кацапські літаки геї-коптери
28.11.2025 00:39 Ответить
"Такі перельоти Росії над Балтикою стали регулярними, і країни НАТО постійно фіксують активність російської стратегічної авіації" (с) - а ...
28.11.2025 00:16 Ответить
Зате пуцин зуб дає, що на Європу нападати не збирається! 😁
28.11.2025 00:40 Ответить
 
 