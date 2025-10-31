УКР
Польські МіГ-29 втретє за тиждень перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

польща

Польські військові втретє за тиждень підняли свої винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією військових, 31 жовтня перед 9:00 пара польських винищувачів МіГ-29, що перебували на чергуванні, піднялася в повітря для перехоплення російського літака, який рухався без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером. Це створювало потенційну загрозу безпеці повітряного руху в регіоні.

Польські пілоти ідентифікували літальний апарат та супроводили його відповідно до процедур НАТО. Порушення польського повітряного простору не зафіксовано.

Це вже третій подібний інцидент за тиждень, що свідчить про зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря.

Перехоплення російських літаків

