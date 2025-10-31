Польські МіГ-29 втретє за тиждень перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем
Польські військові втретє за тиждень підняли свої винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією військових, 31 жовтня перед 9:00 пара польських винищувачів МіГ-29, що перебували на чергуванні, піднялася в повітря для перехоплення російського літака, який рухався без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером. Це створювало потенційну загрозу безпеці повітряного руху в регіоні.
Польські пілоти ідентифікували літальний апарат та супроводили його відповідно до процедур НАТО. Порушення польського повітряного простору не зафіксовано.
Це вже третій подібний інцидент за тиждень, що свідчить про зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря.
Перехоплення російських літаків
- 25 вересня винищувачі Gripen Угорщини перехопили п’ять російських літаків над Балтикою.
- На початку жовтня винищувачі НАТО тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою.
- 24 жовтня Повітряні сили Японії підняли винищувачі для супроводу російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, здатних нести ядерну зброю, а також винищувачів Су-35, що пролетіли вздовж західного узбережжя країни.
-
Польські військові цього тижня двічі перехоплювали російські літаки над Балтійським морем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а поляки марно паливо спалили
Українці далі заголовків не читають.
Може правильніше так ? - "літаки МіГ -29 вчасно злетіли, щоб ворожий літак не залетів в повітряний простір!"???
Явно не к шашлыкам готовится ... как некоторые.....