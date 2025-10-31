Польские МиГ-29 в третий раз за неделю перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

Польские военные в третий раз за неделю подняли свои истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.

По информации военных, 31 октября перед 9:00 пара польских истребителей МиГ-29, находившихся на дежурстве, поднялась в воздух для перехвата российского самолета, который двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Это создавало потенциальную угрозу безопасности воздушного движения в регионе.

Польские пилоты идентифицировали летательный аппарат и сопроводили его в соответствии с процедурами НАТО. Нарушения польского воздушного пространства не зафиксировано.

Это уже третий подобный инцидент за неделю, что свидетельствует о росте активности российской авиации в районе Балтийского моря.

Перехват российских самолетов

