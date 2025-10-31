РУС
Польские МиГ-29 в третий раз за неделю перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

польща

Польские военные в третий раз за неделю подняли свои истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.

По информации военных, 31 октября перед 9:00 пара польских истребителей МиГ-29, находившихся на дежурстве, поднялась в воздух для перехвата российского самолета, который двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Это создавало потенциальную угрозу безопасности воздушного движения в регионе.

Польские пилоты идентифицировали летательный аппарат и сопроводили его в соответствии с процедурами НАТО. Нарушения польского воздушного пространства не зафиксировано.

Это уже третий подобный инцидент за неделю, что свидетельствует о росте активности российской авиации в районе Балтийского моря.

Перехват российских самолетов

Автор: 

Польша (8965) Балтийское море (21) истребитель (53)
це турки у 2015 році перехопили..
а поляки марно паливо спалили
31.10.2025 16:57 Ответить
Потужно перехопили, що аж у в'язниці опинились, а Ердоган потім принижувався, щоб нормалізувати відносини між країнами.
Українці далі заголовків не читають.
31.10.2025 17:02 Ответить
Ну что же вы так то? По любимому мифу грязными сапогами.
31.10.2025 17:56 Ответить
як можна перехоплювати судно якщо воно не порушило кордон....
Може правильніше так ? - "літаки МіГ -29 вчасно злетіли, щоб ворожий літак не залетів в повітряний простір!"???
31.10.2025 16:59 Ответить
Перехопили чи підняли авіацію для виконання перехоплення?
31.10.2025 17:01 Ответить
Тренируется шляхта
Явно не к шашлыкам готовится ... как некоторые.....
31.10.2025 17:03 Ответить
От молодці, з них непогані швейцари вийдуть у російських ресторанах.
31.10.2025 17:05 Ответить
Не перехопили а супроводили
31.10.2025 17:28 Ответить
 
 