Польские МиГ-29 в третий раз за неделю перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем
Польские военные в третий раз за неделю подняли свои истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.
По информации военных, 31 октября перед 9:00 пара польских истребителей МиГ-29, находившихся на дежурстве, поднялась в воздух для перехвата российского самолета, который двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Это создавало потенциальную угрозу безопасности воздушного движения в регионе.
Польские пилоты идентифицировали летательный аппарат и сопроводили его в соответствии с процедурами НАТО. Нарушения польского воздушного пространства не зафиксировано.
Это уже третий подобный инцидент за неделю, что свидетельствует о росте активности российской авиации в районе Балтийского моря.
Перехват российских самолетов
- 25 сентября истребители Gripen Венгрии перехватили пять российских самолетов над Балтикой.
- В начале октября истребители НАТО трижды перехватывали российские самолеты над Балтикой.
- 24 октября Воздушные силы Японии подняли истребители для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести ядерное оружие, а также истребителей Су-35, пролетевших вдоль западного побережья страны.
