Контрабандні метеокулі з Білорусі: Литва не має засобів протидії
Литва поки не має ефективних засобів для збиття метеозондів, що надходять з Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке повідомлення з'явилося в ефірі литовського публічного мовника LRT.
Проблеми з протидією метеозондам
Начальник Генерального штабу Литви Раймундас Вайкшнорас пояснив, що наявні рішення або неефективні, або занадто дорогі для масового використання.
"Білоруський режим, підтримуючи контрабандистів, користується тим, що наразі немає чіткої протиотрути від контрабандних куль", – сказав він.
Вайкшнорас зазначив, що навіть прототипи, випробувані в Україні та Литві, показали низьку ефективність. Крім того, використання звичайної зброї, призначеної для винищувачів або дронів, може становити загрозу для цивільного населення та швидко виснажити ресурси протиповітряної оборони країни.
Повітряна контрабанда
Раніше прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене повідомила, що країна може закрити кордон з Білоруссю, якщо потік контрабанди з повітряними кулями не зупиниться. Водночас вона наголосила, що таке рішення слід узгоджувати з США.
Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович додав, що через загрозу метеозондів розглядається можливість запровадження надзвичайного стану.
- Як ми писали раніше, Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.
- Європейський Союз готує нові санкції проти Білорусі через регулярні запуски контрабандних повітряних куль у литовський повітряний простір.
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І це тільки кулі повітряні - навіть ще не дрони!
Сам дурний, дурниці пишеш, а потім тебе такі самі дурні читають, та зі знаючими людьми сперечаються...
Нев'їбенна ната просрала війну підарам, кульками!
Вот так работает прапорщик краснофф. Спасибо жителям вашингтонского донбасса за президента пи4дараса!
Ні, проблема втому, що велика куля (зонд) заповнена маленьким кульками, які заповнені не горючим невибуховим гелієм. І якщо велику кулю пробити наскрізь, то можна знищити якусь кількість малих кульок, але більшість залишиться, і куля буде летіти далі
Те, що запускається - масове явище. А раз "масове" - то це означає, що ці метеозонди повинні буть дешеві, випускаться МАСОВО", і до них мають вільний доступ "звичайні" люди...
Такі характеристики у звичайних метеозондів, які використовуються метеорологами, для вимірювання швидкості вітру, на різних висотах, в районі аеродрому. Ці метеозонди піднімаються на висоту не більше 3 км - щоб за ними можна було візуально спостерігать...
Фільм "Попелюшка", 50-х років, бачив? Діалог між Мачухою та солдатами, які шукали Попелюшку, пам"ятаєш? Коли вона спитала, чому вони в одному чоботі літають? Солдат відповів, що чоботи "семимильні", і вони не встигають спиниться... Якщо то метеозонди контрабандистів, то вони летять низько - щоб їх з землі помітить можна було. Метеозонд, який летить на висоті 30+ км - це, якраз, "семимильні чоботи", при розмірах Литви. Де шукать вантаж, який буде скинутий з 30-ти км? В Латвії, Чи Естонії?
Літаки пасажирські літають на висодах близько 10 км. Яку загрозу їм становитиме метеозонд на висоті 30+?...