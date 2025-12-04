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Новини Повітряні кулі Білорусі в Литві
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Контрабандні метеокулі з Білорусі: Литва не має засобів протидії

куля

Литва поки не має ефективних засобів для збиття метеозондів, що надходять з Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке повідомлення з'явилося в ефірі литовського публічного мовника LRT.

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Проблеми з протидією метеозондам

Начальник Генерального штабу Литви Раймундас Вайкшнорас пояснив, що наявні рішення або неефективні, або занадто дорогі для масового використання.

"Білоруський режим, підтримуючи контрабандистів, користується тим, що наразі немає чіткої протиотрути від контрабандних куль", – сказав він.

Вайкшнорас зазначив, що навіть прототипи, випробувані в Україні та Литві, показали низьку ефективність. Крім того, використання звичайної зброї, призначеної для винищувачів або дронів, може становити загрозу для цивільного населення та швидко виснажити ресурси протиповітряної оборони країни.

Читайте також: Винищувачі НАТО за тиждень тричі піднімалися для супроводу літаків РФ біля кордонів країн Балтії

Повітряна контрабанда

Раніше прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене повідомила, що країна може закрити кордон з Білоруссю, якщо потік контрабанди з повітряними кулями не зупиниться. Водночас вона наголосила, що таке рішення слід узгоджувати з США.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович додав, що через загрозу метеозондів розглядається можливість запровадження надзвичайного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито міжнародний канал контрабанди наркотиків: виявлено 27 кілограмів кокаїну, PVP та амфетаміну. ФОТО

Автор: 

Білорусь (8153) контрабанда (1817) Литва (2696)
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Топ коментарі
+18
Вихід - хай літають
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04.12.2025 21:16 Відповісти
+16
Латентна Європа розставила булки підняла лапки і все не можу, їх я думаю можна було взяти як Крим точно, без єдиного пострілу
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04.12.2025 21:19 Відповісти
+15
Отакої.....
Нев'їбенна ната просрала війну підарам, кульками!
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04.12.2025 21:21 Відповісти
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04.12.2025 21:15 Відповісти
Вихід - хай літають
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04.12.2025 21:16 Відповісти
При срср пробували повернути напрямок течії річок - може напрямок вітру змінити спробувати, якщо немає інших способів...
І це тільки кулі повітряні - навіть ще не дрони!
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04.12.2025 21:17 Відповісти
Латентна Європа розставила булки підняла лапки і все не можу, їх я думаю можна було взяти як Крим точно, без єдиного пострілу
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04.12.2025 21:19 Відповісти
латентна європа - це як?
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04.12.2025 21:51 Відповісти
FVP дрон якій влетить у кулю це проблема ?
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04.12.2025 21:20 Відповісти
Проблема у тому на якій висоті летить куля .
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04.12.2025 21:37 Відповісти
Ні, проблема втому, що велика куля (зонд) заповнена маленьким кульками, які заповнені не горючим невибуховим гелієм. І якщо велику кулю пробити наскрізь, то можна знищити якусь кількість малих кульок, але більшість залишиться, і куля буде летіти далі
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04.12.2025 22:56 Відповісти
Може і так , я ж не збивав особисто ту кулю , але це іще одна додаткова проблема , бо живучість ніяк не обмежує висоти підйому . Хоча .... цікаво як зовнішня оболонка після пошкодження цілісності не рветься на шматки , вона що- армована ?
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04.12.2025 23:10 Відповісти
P.S. Я так запитую тому що у дитинстві мені у руки попадалися метеозонди і їхня відмінність від простих повітряних кульок була лише у розмірові , товщині та формі отвору для накачування , а вибухали вони іще краще аніж дитячі .
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04.12.2025 23:14 Відповісти
Дякую за інформацію. Якщо велика куля утримує всередині велику кількість гєлієвих кульок, збити сотні кульок, навіть при знищенні зовнішньої оболонки- питання.
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04.12.2025 23:43 Відповісти
Все давно вже було вирішено, в війну другу , був такий набій який взривався з першою стінкою кулі.
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05.12.2025 00:15 Відповісти
Ти той метеозонд хоч раз, в очі, бачив? Які "кульки"? Простий гумовий "презерватив", діаметром метра півтора, наповнений воднем... Я в молодості, перед польотами, не раз бачив, як їх метеорологи, з КДП аеродрому, запускають...
Сам дурний, дурниці пишеш, а потім тебе такі самі дурні читають, та зі знаючими людьми сперечаються...
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05.12.2025 01:53 Відповісти
Отакої.....
Нев'їбенна ната просрала війну підарам, кульками!
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04.12.2025 21:21 Відповісти
Рябої кобили сон! Які контрабандисти? Контрабанду не тільки потрібно відправляти, але й зустрічати. Яка вірогідність, що ті гіпотетичні цигарки попадуть в потрібні руки? Але літаки в аеропорту Вільнюса не сідають і не злітають. Раджу міністру Владиславу Кондратовичу звернутися до Мадяра Броуді, він їм допоможе побороти білоруські метеозонди.
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04.12.2025 21:22 Відповісти
їх вітром несе прямо на адресу, яка маркером на кулі написана.
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04.12.2025 21:28 Відповісти
"Рябої кобили сон! " . Ні , не сон , а гібридна війна . Одне тільки не зрозуміло , чи дійсно кацапи вішають на зонда цигарки щоб їх не могли напряму звинуватити у вторгненні , чи європейці таким чином розписуються у власній безпорадності , кажучи що це не вторгнення , а банальна контрабанда.
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04.12.2025 21:46 Відповісти
Скоріше друге. Бо сам факт прилюдного визнання, що це саме контрабанда, а не водіння немитим кцпським хєром по ніжних європейських губах і є розписом у неспроможності
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05.12.2025 00:18 Відповісти
Думаю, що термін "контрабандні" тут означає той факт, що кулі перетинають кордон без дозволу.
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05.12.2025 08:26 Відповісти
Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відтермінувало набуття чинності санкцій проти роздрібного бізнесу російського нафтового гіганта «Лукойл» за кордоном ще на п'ять місяців - до 29 квітня 2026 року...
Вот так работает прапорщик краснофф. Спасибо жителям вашингтонского донбасса за президента пи4дараса!
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04.12.2025 21:29 Відповісти
Як це не має, а збивати не пробували?
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04.12.2025 21:32 Відповісти
Ні. Бо це ескалація.
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04.12.2025 21:37 Відповісти
Ага, тоді хай летять кулі, шахеди, ракети... бо це ескалація.
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04.12.2025 21:44 Відповісти
Не пиши дурниць
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04.12.2025 23:46 Відповісти
Почитай коментрі як побудовані ті кулі,
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04.12.2025 23:45 Відповісти
Цікаво - на якій висоті ці зонди летять? Зонд має стандартну величину. Стандартний метеозонд заповнюється стандартною кількістю водню... Логічний висновок - стандарт породжує стандарт. Це означає, що ці зонди летять, більш-менш, на стандартній висоті. Тому пора вже визначиться з типом зброї, який може буть ефективним для боротьби з цими зондами...
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04.12.2025 21:35 Відповісти
водень в кулях вибухатиме...то ж чимось незначним запальним достатньо
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04.12.2025 21:53 Відповісти
********* zondy gazom "monosilan" + kysenj
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04.12.2025 23:20 Відповісти
Так і гелій не врятує... Витече, через дірку... І врахуй ще один "нюанс" - ЦІНУ ГЕЛІЮ, порівняно з воднем... Метеозонд - штука "одноразова". Щоб його на землю спустить, треба газ випустить... Та той блок цигарок "золотим" стане, при таких витратах...
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05.12.2025 02:06 Відповісти
витік гелію забезпечить плавне приземлення блоків цигарок, а від вибуху водню цигарки приземляться вже наполовину викуреними...
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05.12.2025 13:55 Відповісти
Ну, "попереживай"...
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05.12.2025 19:10 Відповісти
Артем Бала

Ні, проблема втому, що велика куля (зонд) заповнена маленьким кульками, які заповнені не горючим невибуховим гелієм. І якщо велику кулю пробити наскрізь, то можна знищити якусь кількість малих кульок, але більшість залишиться, і куля буде летіти далі
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04.12.2025 23:47 Відповісти
30+ км на висоті може летіти. На радарі його не видно, тепла не випромінює, ракету нема як навести, винищувач може на таку висоту забратись за рахунок розгону і розстріляти, але там він як сонна муха, майже не керований буде.
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04.12.2025 23:50 Відповісти
Ти знаєш, як називається тобою написане? МАНІПУЛЯЦІЯ...
Те, що запускається - масове явище. А раз "масове" - то це означає, що ці метеозонди повинні буть дешеві, випускаться МАСОВО", і до них мають вільний доступ "звичайні" люди...
Такі характеристики у звичайних метеозондів, які використовуються метеорологами, для вимірювання швидкості вітру, на різних висотах, в районі аеродрому. Ці метеозонди піднімаються на висоту не більше 3 км - щоб за ними можна було візуально спостерігать...
Фільм "Попелюшка", 50-х років, бачив? Діалог між Мачухою та солдатами, які шукали Попелюшку, пам"ятаєш? Коли вона спитала, чому вони в одному чоботі літають? Солдат відповів, що чоботи "семимильні", і вони не встигають спиниться... Якщо то метеозонди контрабандистів, то вони летять низько - щоб їх з землі помітить можна було. Метеозонд, який летить на висоті 30+ км - це, якраз, "семимильні чоботи", при розмірах Литви. Де шукать вантаж, який буде скинутий з 30-ти км? В Латвії, Чи Естонії?
Літаки пасажирські літають на висодах близько 10 км. Яку загрозу їм становитиме метеозонд на висоті 30+?...
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05.12.2025 01:46 Відповісти
А запускати свої у відповідь не пробували?
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04.12.2025 21:46 Відповісти
Такі взаємні посилання зондів періодично відбувається між північною та південною Кореями. З Південної Кореї запускають повітряні кулі з антикомуністичною літературою а у відповідь пухляк наказав відправляти величезні контейнери з фекаліями. І після їх збиття південнокорейські сапери змушені їх дослідити на предмет відсутності вибухових речовин. І в США не так давно залітали китайські зонди, які перетнули практично всю їх територію із заходу на схід. Так що історія з цими кулями не нова і постійно удосконалюється.
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04.12.2025 22:00 Відповісти
З Сібірською язвою нах
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05.12.2025 00:18 Відповісти
Зашибісь. Рашисти Європу повітряними кулями захоплять. А хто вам заважає пускати кулі на моцкву? Підв'язуйте до кожної кулі пів кіло вибухівки і вперед на моцкву. Нехай суки кацапські по норам сидять
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04.12.2025 21:50 Відповісти
Це вам результат за лизання жопи диктаторам. Тромб зняв з Бульбофюрера санкції. Європа теж відкрила кордони з ***********. Спортивні міжнародні організації теж знімають санкції з рашистів і **********.Бо виявляється спорт поза політикою. Ну так отримуйте, кулі теж поза політикою. Скоро і ракети полетять поза політикою
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04.12.2025 22:10 Відповісти
А дипломатичні ноти, попередження, санкції, і розрив відносин?
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04.12.2025 22:00 Відповісти
Та ви що, сміється? Вчить тоді російську мову і одягайте спідниці замість штанів.
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04.12.2025 22:02 Відповісти
а что ф16 не могут достать эти зонды?или они выше потолка ф16 летают?
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04.12.2025 22:04 Відповісти
OTAN не тягне????
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04.12.2025 22:11 Відповісти
А зеніток Литва не має?
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04.12.2025 22:35 Відповісти
мобільні арбалетні групи
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04.12.2025 23:45 Відповісти
вибачте
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04.12.2025 23:48 Відповісти
От цікаво, щоб ця хєрня насправді була контрабандою, як одержувач має гарантовано отримати вантаж? 😂😂😂 чи може прикидатися дурнями то стало нормою у Європі?
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05.12.2025 00:13 Відповісти
Діряві кордони НАТО. Коли потрібна показуха вони розповідають про потужні перехоплення.
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05.12.2025 05:39 Відповісти
 
 