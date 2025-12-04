Контрабандні метеокулі з Білорусі: Литва не має засобів протидії

Литва поки не має ефективних засобів для збиття метеозондів, що надходять з Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке повідомлення з'явилося в ефірі литовського публічного мовника LRT.

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Проблеми з протидією метеозондам

Начальник Генерального штабу Литви Раймундас Вайкшнорас пояснив, що наявні рішення або неефективні, або занадто дорогі для масового використання.

"Білоруський режим, підтримуючи контрабандистів, користується тим, що наразі немає чіткої протиотрути від контрабандних куль", – сказав він.

Вайкшнорас зазначив, що навіть прототипи, випробувані в Україні та Литві, показали низьку ефективність. Крім того, використання звичайної зброї, призначеної для винищувачів або дронів, може становити загрозу для цивільного населення та швидко виснажити ресурси протиповітряної оборони країни.

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Повітряна контрабанда

Раніше прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене повідомила, що країна може закрити кордон з Білоруссю, якщо потік контрабанди з повітряними кулями не зупиниться. Водночас вона наголосила, що таке рішення слід узгоджувати з США.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович додав, що через загрозу метеозондів розглядається можливість запровадження надзвичайного стану.

Як ми писали раніше, Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

Європейський Союз готує нові санкції проти Білорусі через регулярні запуски контрабандних повітряних куль у литовський повітряний простір.

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