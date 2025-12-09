У Литві оголошено надзвичайну ситуацію через кулі з Білорусі
Уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з Білорусі, що порушують роботу авіації. Це дозволить військовим отримати спеціальні повноваження для ефективнішої координації дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
"Ми подаємо проєкт постанови, якою пропонуємо ввести надзвичайну ситуацію державного рівня через гібридну агресію, пов’язану з контрабандними повітряними кулями, що запускаються з Білорусі", - зазначив керівник державних операцій у надзвичайній ситуації Владислав Кондратович.
За його словами, стан оголошується не лише через перешкоджання цивільній авіації, а й через інтереси національної безпеки та необхідність тісніше координувати дії з установами і підвищити ефективність взаємодії з литовською армією.
"Під час надзвичайної ситуації військовим можуть надаватися спеціальні повноваження, що робить їхню роботу разом із службами МВС та самостійно більш ефективною", - зазначив міністр.
Також пропонується, щоб військові могли перевіряти документи осіб, транспортних засобів, зброї та інших предметів, проводити огляд особи та її речей, зупиняти та перевіряти транспортні засоби, вантажі та багаж, а також використовувати спеціальні засоби.
Як зазначено у проєкті постанови уряду, підготовленому Міністерством внутрішніх справ (МВС), з жовтня діяльність аеропорту Вільнюса кілька разів призупинялася на 6 і більше годин.
Кулі з Білорусі
Останнім часом Литва фіксує численні випадки, коли з Білорусі летять повітряні кулі (метеозонди), які перетинають литовський повітряний простір.
Найбільш гучні випадки це порушення над аеропортом Вільнюса, через що доводилось закривати повітряний простір і призупиняти авіасполучення.
За інформацією прикордонної служби Литви, деякі з куль несли контрабанду - переважно сигарети.
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