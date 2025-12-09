У Литві оголошено надзвичайну ситуацію через кулі з Білорусі

Уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з Білорусі, що порушують роботу авіації. Це дозволить військовим отримати спеціальні повноваження для ефективнішої координації дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

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"Ми подаємо проєкт постанови, якою пропонуємо ввести надзвичайну ситуацію державного рівня через гібридну агресію, пов’язану з контрабандними повітряними кулями, що запускаються з Білорусі", - зазначив керівник державних операцій у надзвичайній ситуації Владислав Кондратович.

За його словами, стан оголошується не лише через перешкоджання цивільній авіації, а й через інтереси національної безпеки та необхідність тісніше координувати дії з установами і підвищити ефективність взаємодії з литовською армією.

"Під час надзвичайної ситуації військовим можуть надаватися спеціальні повноваження, що робить їхню роботу разом із службами МВС та самостійно більш ефективною", - зазначив міністр.

Також пропонується, щоб військові могли перевіряти документи осіб, транспортних засобів, зброї та інших предметів, проводити огляд особи та її речей, зупиняти та перевіряти транспортні засоби, вантажі та багаж, а також використовувати спеціальні засоби.

Як зазначено у проєкті постанови уряду, підготовленому Міністерством внутрішніх справ (МВС), з жовтня діяльність аеропорту Вільнюса кілька разів призупинялася на 6 і більше годин.

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Кулі з Білорусі

Останнім часом Литва фіксує численні випадки, коли з Білорусі летять повітряні кулі (метеозонди), які перетинають литовський повітряний простір.

Найбільш гучні випадки це порушення над аеропортом Вільнюса, через що доводилось закривати повітряний простір і призупиняти авіасполучення.

За інформацією прикордонної служби Литви, деякі з куль несли контрабанду - переважно сигарети.

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