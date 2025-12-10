ЄС погодив розширення санкцій проти Білорусі через вторгнення повітряних куль до Литви
Посли ЄС у середу погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.
Про це у соцмережі X повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Посли щойно домовилися розширити санкції проти Білорусі, щоб протидіяти вторгненням повітряних куль. (Це рішення) буде офіційно затверджене міністрами закордонних справ наступного тижня", - повідомив він.
За словами литовських посадовців, з червня до Литви з Білорусі потрапило загалом 315 повітряних куль, пік спостерігався у жовтні - 71 порушення повітряного простору.
Між жовтнем і груднем два найбільші литовські аеропорти - у Вільнюсі та Каунасі - були змушені припиняти роботу 15 разів, що вплинуло на понад 320 рейсів та понад 45 тисяч пасажирів. На початку грудня Вільнюський аеропорт був закритий майже на 12 годин через інцидент з однією кулею.
Наразі деталі щодо конкретних санкцій залишаються невідомими.
Що передувало?
- У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
- Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
- 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
- Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".
- Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.
- 29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.
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Уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з Білорусі, що порушують роботу авіації. Це дозволить військовим отримати спеціальні повноваження для ефективнішої координації дій.
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