ЄС погодив розширення санкцій проти Білорусі через вторгнення повітряних куль до Литви

Посли ЄС у середу погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.

Про це у соцмережі X повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Цензор.НЕТ.

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"Посли щойно домовилися розширити санкції проти Білорусі, щоб протидіяти вторгненням повітряних куль. (Це рішення) буде офіційно затверджене міністрами закордонних справ наступного тижня", - повідомив він.

За словами литовських посадовців, з червня до Литви з Білорусі потрапило загалом 315 повітряних куль, пік спостерігався у жовтні - 71 порушення повітряного простору.

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Між жовтнем і груднем два найбільші литовські аеропорти - у Вільнюсі та Каунасі - були змушені припиняти роботу 15 разів, що вплинуло на понад 320 рейсів та понад 45 тисяч пасажирів. На початку грудня Вільнюський аеропорт був закритий майже на 12 годин через інцидент з однією кулею.

Наразі деталі щодо конкретних санкцій залишаються невідомими.

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Що передувало?

У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

Уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з Білорусі, що порушують роботу авіації. Це дозволить військовим отримати спеціальні повноваження для ефективнішої координації дій.

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