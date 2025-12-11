Євросоюз перебуває у стані хаосу. Варто займатися безпекою, бо поруч агресивна Росія, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що Європі варто більше займатися своєю безпекою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це він сказав під час пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Заява польського лідера

За словами Навроцького, країни Центральної Європи "вже довгі роки говорили" про "кризу і хаос" в ЄС.

"Європа займається не тими справами, які є найважливішими. Такими, як, наприклад, безпека нашого регіону. Ми поруч з агресивною, імперською Росією, і займаємося тими справами, які важливі для того, щоб Європа існувала. Тут, в Латвії, в Польщі, Румунії, починається безпека Європи", - наголосив він.

Читайте також: Стармер відповів на критику ЄС у Стратегії нацбезпеки США: "Європа сильна і об’єднана"

Стратегія США

Коментуючи Стратегію нацбезпеки США, президент Польщі сказав, що це не може бути сюрпризом ні для кого, хто стежить за висловлюваннями Трампа.

На його думку, позиція Трампа не суперечить тому, що Європі варто самій брати відповідальність за свою безпеку, самим платити за свою безпеку.

"Європейський Союз перебуває в стані хаосу, і суть демократії – говорити про це. Я як людина підтримую участь Польщі в Європейському Союзі, і нам треба поставити питання Європейському Союзу: чи йде він у правильному напрямку?" - додав польський лідер.

Також читайте: Навроцький сподівається на візит Зеленського до Варшави

Що передувало?

Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.

У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

Також читайте: ЄС може "ізолювати" та "ігнорувати" Бельгію, якщо та блокуватиме "репараційну позику", - Politico

Основні положення нової оборонної стратегії США

Переорієнтація на Американський континент;

Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";

Перегляд відносин з Європою;

Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;

Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.

Читайте: ЄС погодив розширення санкцій проти Білорусі через вторгнення повітряних куль до Литви