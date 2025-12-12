Фон дер Ляєн розкритикувала Трампа і порадила "не втручатися в європейську демократію"

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн різко розкритикувала положення нової Стратегії національної безпеки США, які, на її думку, можуть зашкодити європейській демократії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі POLITICO.

"Дональд Трамп не повинен втручатися в європейську демократію… Це суверенітет виборців, і його необхідно захищати", — заявила фон дер Ляєн.

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Критика стратегії США та реакція ЄС

POLITICO зазначає, що у Стратегії нацбезпеки США йдеться про можливе "цивілізаційне руйнування" Європи у найближчі 20 років, а також міститься критика дій ЄС, спрямованих проти ультраправих партій.

Документ називає такі кроки "політичною цензурою", що викликало підтримку серед європейських ультраправих, зокрема прем’єра Угорщини Віктора Орбана, та у Росії.

Фон дер Ляєн підкреслила, що ці тези лише підтверджують необхідність ініціативи "Щит демократії", що має посилити боротьбу з іноземним втручанням у виборчі процеси та онлайн-середовище.

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Позиція фон дер Ляєн

У своєму виступі голова Єврокомісії наголосила, що Європейський Союз має "пишатися собою і своєю силою" та не реагувати на зовнішні оцінки, які знецінюють Європу. Її слова про необхідність захисту єдності та європейських цінностей викликали тривалі оплески присутніх.

POLITICO також нагадало, що Дональд Трамп у недавньому інтерв’ю назвав Європу "занепалою" та такою, що управляється "слабкими людьми", що лише поглиблює напругу між сторонами.

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