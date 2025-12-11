"Два лиходії, одна мета": німецький Spiegel присвятив обкладинку "альянсу" Путіна і Трампа

Поки президент США Дональд Трамп укладає домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним та намагається змусити України до "мирної угоди", Європа не може знайти стратегію проти цього "альянсу лиходіїв".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у центральній статті "Два лиходії, одна мета. Як Трамп і Путін атакують Європу" провідного німецького видання Der Spiegel.

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Трамп бачить своїм союзником радше РФ, ніж Європу

У розпорядженні Spiegel є протокол конфіденційної телефонної розмови 1 грудня, у якій брали участь канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський і його французький колега Емманюель Макрон, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

"Щойно лідери залишаються наодинці, вони не приховують, що не вважають Трампа та його людей союзниками, а радше суперниками, адже ті мають більше симпатії до Путіна, ніж до своїх колишніх європейських партнерів... "Вони грають в ігри як з вами, так і з нами", - сказано у статті.

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Несправедливий компроміс для України

При цьому, як зазначає видання, Трамп і його люди в прямих переговорах із Кремлем намагаються змусити президента Зеленського "піти на мирну угоду" — без участі європейців.

"При цьому факт залишається фактом: західні гарантії безпеки для України, як і раніше, відсутні. Що, якщо Вашингтон і Москва змусять українців піти на компроміс, який не зможуть прийняти ні Київ, ні європейці? (…) На жаль, досі на нього немає відповіді", - зазначає Spiegel.

У матеріалі йдеться, що європейці досі залежать від США — від їхньої зброї, спецслужб, ядерної парасольки.

"Але поки Європа не наважиться стояти на своїх ногах, вона буде беззахисно піддаватися глузуванням", - вважає видання.

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Переговори про мир і критика Трампа

Як зауважує Spiegel, ніде зневажливе ставлення влади США до європейців не відчувається так явно, як у переговорах щодо мирного врегулювання війни, яку РФ розв’язала проти України.

"Ними (делегацією США — ред.) керує не держсекретар Марко Рубіо, який водночас є радником з національної безпеки, а спеціальний посланець Трампа і його давній партнер по гольфу Стів Віткофф, який, як і президент, розбагатів на нью-йоркському ринку нерухомості. І зять Трампа Джаред Кушнер, який не обіймає жодної офіційної посади в уряді. Обох об'єднує переконання, що росіян можна заманити в угоду перспективою вигідних угод", - йдеться у статті.

"Але поки що багато що говорить про те, що росіяни просто водять американців за ніс. Якби Путіну йшла справа до грошей, він ніколи б не розпочав дорогу і кровопролитну війну, яка значною мірою відрізала російську економіку від західного ринку", - пише німецька газета.

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Як нагадує Spiegel, лідер США Трамп чинить величезний тиск, щоб до Різдва досягти мирної угоди між РФ і Україною — після того, як його первісний план домогтися цього до Дня подяки в кінці листопада виявився нереалістичним.

"Неясно, чи зможе Зеленський витримати цей тиск у довгостроковій перспективі. Росія наполягає на тому, щоб Україна повністю пішла з Донбасу, а разом з тим залишила свої найсильніші військові позиції. Таким чином, за допомогою дипломатичних засобів має бути досягнуто те, чого Москва не змогла домогтися військовими засобами за останні чотири роки. І Трамп, схоже, прийняв цю вимогу Росії за свою... Було б необачно змушувати країну (Україну — ред.) укласти мир, який дав би Путіну лише перепочинок для наступної агресії проти Європи", - додає видання.