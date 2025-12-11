Трамп "розчарований" як Україною, так і Росією. Він хоче дій, а не розмов, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп "надзвичайно розчарований" обома сторонами російсько-української війни.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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США хочуть завершення війни

За її словами, адміністрація Трампа постійно працює, щоб прискорити мир між Україною та РФ.

"Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни. Йому набридли зустрічі заради зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій. Адміністрація витратила понад 30 годин лише за останні кілька тижнів на зустрічі з росіянами, українцями, європейцями та спілкування з ними", - заявила Левітт.

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Мирні переговори

"Якщо з'явиться реальний шанс підписати мирну угоду, якщо ми відчуємо, що ці зустрічі варті часу представника США цими вихідними, то ми направимо представника. Поки що невідомо, чи віримо ми, що справжній мир можливий і ми дійсно зможемо просунутися вперед", - додав Білий дім.

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