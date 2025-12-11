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Трамп "розчарований" як Україною, так і Росією. Він хоче дій, а не розмов, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп "надзвичайно розчарований" обома сторонами російсько-української війни.

Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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США хочуть завершення війни

  • За її словами, адміністрація Трампа постійно працює, щоб прискорити мир між Україною та РФ.

"Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни. Йому набридли зустрічі заради зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій. Адміністрація витратила понад 30 годин лише за останні кілька тижнів на зустрічі з росіянами, українцями, європейцями та спілкування з ними", - заявила Левітт.

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Мирні переговори

"Якщо з'явиться реальний шанс підписати мирну угоду, якщо ми відчуємо, що ці зустрічі варті часу представника США цими вихідними, то ми направимо представника. Поки що невідомо, чи віримо ми, що справжній мир можливий і ми дійсно зможемо просунутися вперед", - додав Білий дім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та США провели розмову щодо гарантій безпеки у мирній угоді, - Зеленський. ФОТО

Автор: 

перемовини (3837) США (26829) Трамп Дональд (9006) війна в Україні (8591) Левітт Керолайн (71)
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Топ коментарі
+27
Нобелівська премія йому не світить, а от героя расії легко може отримати. То може за цю винагороду він жопу рве? Дуже сходе на це.
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11.12.2025 21:26 Відповісти
+21
Хоче дій, як у Мюнхені 1938 року...
Я вам привіз мир,- Чемберлен.
Після, підписання "мирної угоди" у Мюнхені 1938 року, чехословацькі війська були виведені з Судетської області Чехії...
А рівно через півроку, Чехія припинила своє існування як незалежна держава, була окупована і включена в гітлерівську імперію Третій Рейх.

Це саме пропунує Україні Трамп.
Під приводом мирної угоди, здати неокуповану частину Донецької області, вивести звідти українські війська, роззброїтись... і через певний час вся Україна може бути окупована і включена в рашистську федерацію.
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11.12.2025 21:29 Відповісти
+12
кацапи чим йому не вгодили? - прогнули сильніше чим потрібно?
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11.12.2025 21:24 Відповісти

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