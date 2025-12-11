РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12061 посетитель онлайн
Новости Мирный план США Мирный процесс
1 111 23

Трамп "разочарован" как Украиной, так и Россией. Он хочет действий, а не разговоров, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп "чрезвычайно разочарован" обеими сторонами российско-украинской войны.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США хотят завершения войны

  • По ее словам, администрация Трампа постоянно работает, чтобы ускорить мир между Украиной и РФ.

"Трамп чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны. Ему надоели встречи ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий. Администрация потратила более 30 часов только за последние несколько недель на встречи с россиянами, украинцами, европейцами и общение с ними", - заявила Левитт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп призвал лидеров Европы давить на Зеленского, чтобы тот пошел на уступки территориями, - WSJ

Мирные переговоры

"Если появится реальный шанс подписать мирное соглашение, если мы почувствуем, что эти встречи стоят времени представителя США в эти выходные, то мы направим представителя. Пока неизвестно, верим ли мы, что настоящий мир возможен и мы действительно сможем продвинуться вперед", - добавил Белый дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США провели разговор о гарантиях безопасности в мирном соглашении, - Зеленский. ФОТО

Автор: 

переговоры (5356) США (28586) Трамп Дональд (7233) война в Украине (7191) Левитт Кэролайн (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
кацапи чим йому не вгодили? - прогнули сильніше чим потрібно?
показать весь комментарий
11.12.2025 21:24 Ответить
+3
Нобелівська премія йому не світить, а от героя расії легко може отримати. То може за цю винагороду він жопу рве? Дуже сходе на це.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:26 Ответить
+2
Хоче Меланію а уже не стоїть
показать весь комментарий
11.12.2025 21:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
він геній! нобелівку йому, терміново
показать весь комментарий
11.12.2025 21:21 Ответить
Нобелівська премія йому не світить, а от героя расії легко може отримати. То може за цю винагороду він жопу рве? Дуже сходе на це.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:26 Ответить
Хоче...дій... так шо тепер, обісратися?
показать весь комментарий
11.12.2025 21:21 Ответить
Пох*й!
показать весь комментарий
11.12.2025 21:22 Ответить
кацапи чим йому не вгодили? - прогнули сильніше чим потрібно?
показать весь комментарий
11.12.2025 21:24 Ответить
"[…] поки що невідомо, чи віримо ми […] і ми дійсно зможемо […]".

Такі само нісенітниці, як балаканина зєльонкіна.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:25 Ответить
Хоче Меланію а уже не стоїть
показать весь комментарий
11.12.2025 21:26 Ответить
меланія надто стара для трампа, там підлітки потрібні
показать весь комментарий
11.12.2025 21:31 Ответить
Усього 55 років!
показать весь комментарий
11.12.2025 21:49 Ответить
Бажана премія сама не з'явиться , Дональде -- мусиш діяти .
показать весь комментарий
11.12.2025 21:26 Ответить
Хоче дій, як у Мюнхені 1938 року...
Я вам привіз мир,- Чемберлен.
Після, підписання "мирної угоди" у Мюнхені 1938 року, чехословацькі війська були виведені з Судетської області Чехії...
А рівно через півроку, Чехія припинила своє існування як незалежна держава, була окупована і включена в гітлерівську імперію Третій Рейх.

Це саме пропунує Україні Трамп.
Під приводом мирної угоди, здати неокуповану частину Донецької області, вивести звідти українські війська, роззброїтись... і через певний час вся Україна може бути окупована і включена в рашистську федерацію.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:29 Ответить
трампон ідіот повний ... це ганьба для Америки
показать весь комментарий
11.12.2025 21:32 Ответить
нехай від розпачу розбере другу половину білого дому ...
показать весь комментарий
11.12.2025 21:29 Ответить
Зять грошей просить, а в рудого деменція.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:31 Ответить
тРамп, ти не уявляєш як розчаровиний весь цивілізований світ, що народ америки вибрав такого довбойоба, ідіота і ізвращенца!!!!
показать весь комментарий
11.12.2025 21:32 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 21:32 Ответить
Яке самодурня. Йому хоч си між очей...
показать весь комментарий
11.12.2025 21:33 Ответить
от біда для трампа-ну ніяк не виходить заставить україну на коліна впасти
показать весь комментарий
11.12.2025 21:33 Ответить
Ага, розчарований, що росія не змогла захопити за три дні не те що Київ, а й хоча б Донбас. А Україною - що не здалася та перешкоджає гешефти робити з московитами.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:39 Ответить
Кто на кого учился. Зе у нас капитан команды КВН, на минуточку. Не первый год замужем. Не в того коня корм, как говориться. Миндич вон реально действовал, а не разговаривал. Сп/здил деньги вместе со свежими бирками козначейства США, и молча сидит дальше в Израиле. Предотвратил теракт на себя, подставив соседку. И шо?
показать весь комментарий
11.12.2025 21:39 Ответить
Адміністрація витратила понад 30 годин лише за останні кілька тижнів на зустрічі …
Ахренеть ! Они «поработали» аж 30 часов за несколько недель …и стонут .
! А как простые смертные работают по 40 часов в неделю , то нормально …
показать весь комментарий
11.12.2025 21:45 Ответить
Тепер весь світ має кинутись заспокоювати Трампа?
показать весь комментарий
11.12.2025 21:46 Ответить
Трохи не так написано. Він хоче не ДіЙ а ДІІЛ з трупіним .Час іде а "нєсмєтниє сібірскіє багатства", про які чебурек-забудовник навішав Трампону на прострелене ухо , все якось примарно виглядають.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:49 Ответить
 
 