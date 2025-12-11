Трамп "разочарован" как Украиной, так и Россией. Он хочет действий, а не разговоров, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп "чрезвычайно разочарован" обеими сторонами российско-украинской войны.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
США хотят завершения войны
- По ее словам, администрация Трампа постоянно работает, чтобы ускорить мир между Украиной и РФ.
"Трамп чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны. Ему надоели встречи ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий. Администрация потратила более 30 часов только за последние несколько недель на встречи с россиянами, украинцами, европейцами и общение с ними", - заявила Левитт.
Мирные переговоры
"Если появится реальный шанс подписать мирное соглашение, если мы почувствуем, что эти встречи стоят времени представителя США в эти выходные, то мы направим представителя. Пока неизвестно, верим ли мы, что настоящий мир возможен и мы действительно сможем продвинуться вперед", - добавил Белый дом.
Такі само нісенітниці, як балаканина зєльонкіна.
Я вам привіз мир,- Чемберлен.
Після, підписання "мирної угоди" у Мюнхені 1938 року, чехословацькі війська були виведені з Судетської області Чехії...
А рівно через півроку, Чехія припинила своє існування як незалежна держава, була окупована і включена в гітлерівську імперію Третій Рейх.
Це саме пропунує Україні Трамп.
Під приводом мирної угоди, здати неокуповану частину Донецької області, вивести звідти українські війська, роззброїтись... і через певний час вся Україна може бути окупована і включена в рашистську федерацію.
Ахренеть ! Они «поработали» аж 30 часов за несколько недель …и стонут .
! А как простые смертные работают по 40 часов в неделю , то нормально …