Трамп "разочарован" как Украиной, так и Россией. Он хочет действий, а не разговоров, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп "чрезвычайно разочарован" обеими сторонами российско-украинской войны.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

США хотят завершения войны

По ее словам, администрация Трампа постоянно работает, чтобы ускорить мир между Украиной и РФ.

"Трамп чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны. Ему надоели встречи ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий. Администрация потратила более 30 часов только за последние несколько недель на встречи с россиянами, украинцами, европейцами и общение с ними", - заявила Левитт.

Мирные переговоры

"Если появится реальный шанс подписать мирное соглашение, если мы почувствуем, что эти встречи стоят времени представителя США в эти выходные, то мы направим представителя. Пока неизвестно, верим ли мы, что настоящий мир возможен и мы действительно сможем продвинуться вперед", - добавил Белый дом.

