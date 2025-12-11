РУС
Трамп призвал лидеров Европы давить на Зеленского, чтобы тот пошел на уступки территориями, - WSJ

Зеленский и Трамп

Американский президент Дональд Трамп призвал европейских лидеров оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на значительные территориальные потери Украины в рамках мирного плана США.

Об этом пишет Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Трампа, Украина должна согласиться на потери территорий

Это произошло накануне, когда Трамп разговаривал по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам собеседников издания, причастных к разговору, во время звонка, который обе стороны охарактеризовали как "напряженный", Трамп заявил лидерам европейских государств, что они должны давить на Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана, предложенного США.

По данным источников WSJ, план предусматривает значительные территориальные уступки от Украины и ограничение численности ВСУ.

  • Между тем Украина и ее европейские союзники уже отправили Вашингтону ответ на предварительный мирный план. Однако до сих пор остаются большие разногласия, в частности, по вопросу территорий.

Мерц надеется договориться о встрече с Трампом уже в эти выходные, чтобы обсудить различные предложения.

В то же время лидер США заявил, что европейцы пригласили его на встречу с Зеленским для переговоров, но он еще не решил, ехать ли.

Зеленский Владимир (22931) переговоры (5356) США (28586) территориальная целостность (323) Трамп Дональд (7233)
+20
Трамп, віддай Аляску москтвитам а Техас мексиканцям.
11.12.2025 20:10 Ответить
+17
Тисни-не тисни, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів, ніякі мирні угоди, переговори не матимуть на це впливу!
11.12.2025 20:12 Ответить
+11
Дід із глузду з'їхав - таке буває у його віці! Не зважайте...
11.12.2025 20:12 Ответить
Трамп, віддай Аляску москтвитам а Техас мексиканцям.
11.12.2025 20:10 Ответить
Краще збирайте людей на Майдані, самі приходьте, підемо у військо і будемо відвойовувати території.
11.12.2025 20:13 Ответить
ідіотський план, у русні більше мобресурси

краще вимагати від зебіла створення ядерної зброї
11.12.2025 20:16 Ответить
Балачками нічого не зробимо. Треба діло робити
11.12.2025 20:23 Ответить
Андрєй, а чому ти Андрєй, а не Андрій?
Хе-хе...
11.12.2025 20:16 Ответить
Приходьте на Майдан краще. Там порозуміємось. І підемо відвойовувати території
11.12.2025 20:21 Ответить
Кацапським свиням зараз дуже потрібний Майдан. Дуже!
11.12.2025 20:27 Ответить
Я ж не закликаю ні до яких протестів. Зібралися, поспілкувалися, пішли бити кацапів. В чому складність?
11.12.2025 20:29 Ответить
Складність в тому, що місцеві вояки хочуть перемоги але чужими руками
11.12.2025 20:38 Ответить
Ото ж то й біда..... "Патріоти" на собі спіднє розірвуть в коментарях. В цьому вся їх сутність. Але ЧУЖИМИ руками.
11.12.2025 20:41 Ответить
Щоб що?
11.12.2025 20:29 Ответить
Краще забороніть дебілам срати на ТЦК, то і майдан збирати буде не потрібно.
11.12.2025 20:57 Ответить
Так крайній раз коли я дивився діпстейт це у України було окуповано 4 області
11.12.2025 20:24 Ответить
Беріть, у мене ще є!
11.12.2025 21:16 Ответить
11.12.2025 21:38 Ответить
Дід із глузду з'їхав - таке буває у його віці! Не зважайте...
11.12.2025 20:12 Ответить
....по ходу трампон на гачку у пуйла. Питання-- не якому саме гачку? Думаю з часом все випливе.
11.12.2025 20:22 Ответить
Та він ніколи на нього і не сідав і, навіть, не намагався сісти!
11.12.2025 21:15 Ответить
Тисни-не тисни, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів, ніякі мирні угоди, переговори не матимуть на це впливу!
11.12.2025 20:12 Ответить
Приїзджайте на вихідні на Майдан. Підемо відвойовувати території. Не треба багато балачок.
11.12.2025 20:22 Ответить
Ти вже штурмуєш у Варшавській окремій штурмовій бригаді?
11.12.2025 20:26 Ответить
Варшавський котел
11.12.2025 20:39 Ответить
Бідного на ротацію не відпускають з 2022😁
11.12.2025 20:48 Ответить
закликАв чи заклИкав? два большіє разніци - ще пошлють його чи вже послали ?
Маю надію на пратнерів ...
11.12.2025 20:12 Ответить
Здається Валерій Чалий( з великою повагоюдо нього) пояснював , чому так виростає серед американців підтримка Україні на тлі зниження рейтингу Трамапа - не в останню черргу й тому...

БО СВОЯ ЗЕМЕЛЬКА ДЛЯ АМЕРИКАНЦЯ...ЦЕ святе й зброєю захищається ...
11.12.2025 20:15 Ответить
11.12.2025 20:14 Ответить
Два дні тому, результати-ти опитування Йєльського універу
розподіл за - проти усіх американців про діяльність Трампа
усі від 18 до 65+ років - за 43%- проти 56%
18р-22р - за 24% проти 64%
23р-29р -за 32 проти 66
30р-34р- за 30 проти 66
35р-44р за38 проти 54
46р-64 р за48 проти 51
65р +за 45 - проти 55
11.12.2025 20:24 Ответить
І шо? Далі шо? Клав він на ці опитування.
11.12.2025 21:00 Ответить
Далі - вибори в Конгрес ... весна покаже
11.12.2025 21:02 Ответить
Демократи виграють гонку мера Маямі вперше за майже 30

МАЯМІ (AP) - Демократка Ейлін Хіггінс виграла гонку мера Маямі у вівторок, перемігши республіканця, схваленого президентом Дональдом Трампом, щоб покласти край майже тридесятирічній програшній серії її партії і дати демократам поштовх в одній з останніх виборчих битв напередодні проміжних виборів 2026 року.

61-річна Хіггінс стане першою жінкою, яка очолить місто Маямі. Вона часто говорила в місті з іспаномовною більшістю про імміграційні репресії Трампа, кажучи, що чула про багатьох людей у Маямі, які були стурбовані тим, що членів сім'ї затримають. Вона агітувала як гордий демократ, незважаючи на те, що гонка була офіційно безпартійною, і перемогла підтриманого Трампом кандидата Еміліо Гонсалеса, колишнього міського менеджера, який сказав, що зателефонував Хіггінсу, щоб привітати її.
11.12.2025 20:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iul6zccVlOY

Америка розколота. Трамп Продає Україну хутіну - Конгрес піднімається на спротив
11.12.2025 20:27 Ответить
Чому американськи антiкорупцiйни служби не встановлюють прослушки в домах бiзнес-партнерiв Трампа? Де вимоги призначати дiректора ФБР за вiкритим конкурсом?
11.12.2025 20:55 Ответить
Тому що ще більшість невелика перевага голосів - за респами , а там ще ті, котрі на ультра-правого Венса чекають. При всій знижці рейтингу Трампа ВЗАГАЛІ УСІХ , молодь респівська чекає на Венса . Й тоді ... Ні про які конкурси мови не буде - нацисти підуть обійматися з нацистами в Європі. Білий ДЖІм вже зараз підтримує мільйонами бабла ультра-праві партії в Європі, ті самі що й хйло...
11.12.2025 21:41 Ответить
Доречі, в Конгресі вже здається лиш 2 чи 3 первега голосів. Тейлор Грін пішла геть.
11.12.2025 21:42 Ответить
У Трампа з"явилась нова кличка: "Чемберлен-ХХІ"
11.12.2025 20:15 Ответить
Підарлєн...
11.12.2025 20:18 Ответить
І вони у відповідь, як завжди, промовчали? Допоки європейські лідери не будуть мати сталеві яйця, отакі випадкові божевільні при владі, як трамп, будуть продовжувати знущатися.
11.12.2025 20:16 Ответить
Завжди був придуркуватим бабуїном, а зараз ще старий, дементний бабуїн, оточений провінційними невігласами і деградантами! Повний занепад сша!
11.12.2025 20:17 Ответить
Так віддай ***** аляску тоді. Вона ж русні спочатку належала? До того ж, ви там тунель надумали будувати. Ну от і зменшиш витрати зі свого боку.
11.12.2025 20:18 Ответить
Якийсь гнидявий потворний збоченець, зʼїхавший з глузду, диктує свою волю! Світ рухається до прірви!
11.12.2025 20:19 Ответить
Трамп гніда! з "плівками Єпштейна" викручуйся сам!
11.12.2025 20:21 Ответить
На будь який пресінг з боку США треба просто , прямо в фейс сунути Будапештський меморандум.
11.12.2025 20:22 Ответить
Все більше інформованих джерел пишуть про те, що Тромб продав Україну пітьмі за $100 млрд., частина яких вже надійшла на крипторахунки його родини. Таким чином, візит Віткоффа і Кушнера до москви був спрямований на деталізацію саме цієї теми. Звісно, під прикриттям "мирного плану США".
А тепер, після отримання авансу, Тромб має виконувати свою частину зобов'язань. Тому і так "піниться" , аж "зі штанів вистрибує", щоби продусити союзників України, щоби вже вони схиляли Зеленського до капітуляції з відмовою від своїх територій. Як це сталось із подружкою Тромба італійською прем'єркою Мелоні.
11.12.2025 20:22 Ответить
На наступний рік,а навіть менше,трампушка в цей час буде голим королем,бо в нього не буде ні більшості в сенаті ні більшості в конгресі.Його викинунь на помийку історії як непотріб.Тому треба якось ту рижу паклю пережити до листопада 26р.
11.12.2025 20:22 Ответить
Насправді - набагато швидше весь цей прорашистський накат Тромба в Україну стухне. Десь так через місяців три. Бо почнеться передвиборча кампанія з перевиборів у Конгрес США з відповідним супроводженням у ЗМІ і Тромбу самі ж респи звузять поле для його гри на користь пітьми.
11.12.2025 20:30 Ответить
Нууу, тоді у України нема іншого виходу, ніж як закликати Європейських лідерів, щоб ті натиснули на трампа, щоб той нарешті найняв на роботу НОРМАЛЬНОГО перекладача з Української на трампівсссську, який йому нарешті переведе правильно "ЙДИТИНАХ*Й!"...
11.12.2025 20:24 Ответить
Трампік, а ху-ху не хо-хо? Краще їдь на чудове місто, що з чотирьох боків омивається океанами.
11.12.2025 20:27 Ответить
Дожилися .. Вперше в світовій історії така х..ня , коли жертву не захищають від злочинця , а навпаки - стають на його бік . !!
Уявляю ситуацію - на вулиці грабують перехожого , поліція приїжджає і починає допомагати грабіжнику грабувати жертву , тиснучи на неї з тим щоб вона перестала грабіжнику чинити опір , і віддала речі добровільно .. пц
Світ з такими порядками не має права на існування . Краще нехай все провалиться крізь землю .
11.12.2025 20:27 Ответить
Вже було таке.
Мюнхен 1938.
Коли захід примусив вивести чехословацькі війська з Судетської області, під приводом "мирної угоди".
Я вам привіз мир, - Чемберлен.
...а потім через півроку Чехія припинила своє існування як незалежна держава і була включена у склад гітлеріської імперії - Треього Рейху.
Зараз просто йде повтореннч.
11.12.2025 21:20 Ответить
Так , було . Тоді виходить це вже - вдруге .
11.12.2025 21:28 Ответить
11.12.2025 20:31 Ответить
Трамп, а чего ты не давишь на пуйла, чтобы тот пошел на уступки территориями?
Тем более, что пуйло - агрессор, нарушивший Устав ООН, а Украина - жертва агрессии.
11.12.2025 20:33 Ответить
Чи не пора вже політикам і лідерам країн Євросоюзу і України поставити Трампа на місто? Рудий Полкан хоче за рахунок України вирішувати бізнесові і свої шкірні справи з па-рашею.
11.12.2025 20:35 Ответить
Старе їбанько - то ти за океаном. А вони наступні, якщо погодяться на твої вимоги.
11.12.2025 20:37 Ответить
прогнуть раз-значить і далі можна нагинать-такий висновок зробить трамп---тому в ніякому разі не можна піти на--один раз не підарас--якби тяжко не було не можна піддатись на домагання підарасів
11.12.2025 20:38 Ответить
У Трампона підгорає ,Дііл на паузі. А треба ж встигнути схопити і переварити все що трупін пообіцяв за здачу України .І того що трупін пообіцяв повинно вистачити на декілька поколінь Трампів. Тому й допомагають прискорити процес позаконституційні посланці в рашу як то сім'я та чебурек-забудовник.
11.12.2025 20:42 Ответить
КУЙЛО ТАКИ ЗЯТЯ "ТРАМБОНА" ВТИСНУВ БАБЛОМ.А ЦЕЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ВОРОГ УКРАЇНИ ІЗ ШКІРИ ВИЛАЗИТЬ.ЩОБ ДОГОДИТИ КУЙЛУ...
11.12.2025 20:52 Ответить
Американці знову за Україну. А Трампу все рівно.

https://www.youtube.com/@sok1 Самий сік
https://www.youtube.com/watch?v=Eq47UN-ekGE
11.12.2025 20:52 Ответить
Рудий мабуть пообіцяв дружбану ***** вирішити це питання. А *****, у свою чергу, обіцяв представи на рудого подання на нобєлєвку у нобєлєвський комітет. Ось рудий і підгорає… бо все летить прахом. Все просто і понятно!
11.12.2025 20:55 Ответить
Телеграм-канал
ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ

ТРОХИ ПРО ФЕЙКИ.

Панове, до Києва завітали дві цікаві делегації, які бажають знати - що коїться в Україні. Розраховував поїхати додому після 15 00, натомість поїду вже після дев'ятої. На дописи знову немає часу, пробачте. Європейці цікавляться зокрема питанням - "Чи можна в Україні проводити вибори під час війни чисто технічно"? Ну а доки є двадцять хвилин "перекуру", то я "від імені та по дорученню" наших шефів дам три практично офіційні новини.

1. "США та особисто Президент Трамп є відданими прихильниками трансатлантичного співробітництва у межах НАТО та ніколи не ставили під сумнів доцільність існування Альянсу. Натомість Президент США вчергове підтвердив намір здійснювати необхідний тиск на недоброчесні країни Альянсу заради підвищення ними витрат на оборону на рівні не нижче п'яти відсотків ВВП. Будь які інсінуації щодо нібито бажання Президента США вивести країну зі складу Альянсу, які з'являються у ЗМІ, є фейком, який немає нічого спільного з реальним станом речей ". Це від Держдепу США, як і наступні заяви..

2. "США не збираються скорочувати своє представництво та обмежувати участь у форматі "Великої сімки" та продовжать тісно співпрацювати з країнами, які до неї входять. Інформація про те, що президент Трамп бажає відмовитися від співробітництва у форматі "Великої сімки" та створити "Велику п'ятірку" за участі США, Китаю, рф, Індії та Японії є абсолютно неправдивою та такою, яка взагалі не обговорювалася у Адміністрації Президента США".

3. "США та Європа не мають принципових розбіжностей у поглядах на процес врегулювання російсько-українського конфлікту, а технічні розбіжності у поглядах на окремі аспекти можливого врегулювання не мають характер нездоланих припон".

Декілька слів від себе.

Я хочу вас попросити в жодному разі у найближчі два місяці не читати ані "The Politico", ані "WSG", ані "FT", ані інші "поважні ЗМІ". По даних американської Розвідспільноти та їх европейських колег, рф витратила на поширення фейків та здійснення ІПСО, спрямованих на підрив трансатлантичноє єдності та створення негативного образу США у Європі та Україні, у впливових ЗМІ та через окремих публічних агентів впливу, до 400 мільйонів доларів протягом останніх двох місяців.

Я в житті не скажу, що все чудово у США та у Трампа - їбанини, пробачте, там вистачає з головою. Але не варто вірити будь яким чуткам, тим більше "Поважним ЗМІ". - вони як і раніше не гребують опосередковано брати гроші у путіна та сумлінно ті відпрацьовувати.

Дякую за увагу. Гарного вечора.

Надійшло попередження від Розвідспільноти США щодо вірогідного масованого обстрілу на наступні три дні. Бережіть себе.

До зустрічі завтра вранці.
11.12.2025 20:56 Ответить
Можна не читати ЗМІ а просто поглянути на морду лідора і одразу ясно що все написане - правда.
11.12.2025 21:04 Ответить
А червоні доріжки перед пуйлом стелити не закликав? Значить невдовзі чекайте.
11.12.2025 21:09 Ответить
" Один із гарантів нашої територіальної цілісності вимагає, щоб ми передали нашу територію іншому гаранту нашої територіальної цілісності в обмін на нові гарантії щодо того, що залишилося від нашої територіальної цілісності.
11.12.2025 21:33 Ответить
Цікаво було б дізнатися, чи є серед тих тут посилає Трампа на..уй, ті що постійно критикують тцк, а також заброньовані, відстрочені, непридатній, перебуваючі за кордоном, цивільна молодь віком до 25 років. Вважаю що таку позицію (продовження війни) мають моральне право тільки ті хто приймає участь у бойових діях, або мобілізовані, які готуються приймати.
11.12.2025 21:47 Ответить
 
 