Трамп призвал лидеров Европы давить на Зеленского, чтобы тот пошел на уступки территориями, - WSJ

Американский президент Дональд Трамп призвал европейских лидеров оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на значительные территориальные потери Украины в рамках мирного плана США.

По мнению Трампа, Украина должна согласиться на потери территорий

Это произошло накануне, когда Трамп разговаривал по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам собеседников издания, причастных к разговору, во время звонка, который обе стороны охарактеризовали как "напряженный", Трамп заявил лидерам европейских государств, что они должны давить на Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана, предложенного США.

По данным источников WSJ, план предусматривает значительные территориальные уступки от Украины и ограничение численности ВСУ.

Между тем Украина и ее европейские союзники уже отправили Вашингтону ответ на предварительный мирный план. Однако до сих пор остаются большие разногласия, в частности, по вопросу территорий.

Мерц надеется договориться о встрече с Трампом уже в эти выходные, чтобы обсудить различные предложения.

В то же время лидер США заявил, что европейцы пригласили его на встречу с Зеленским для переговоров, но он еще не решил, ехать ли.

