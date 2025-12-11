Трамп призвал лидеров Европы давить на Зеленского, чтобы тот пошел на уступки территориями, - WSJ
Американский президент Дональд Трамп призвал европейских лидеров оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на значительные территориальные потери Украины в рамках мирного плана США.
Об этом пишет Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
По мнению Трампа, Украина должна согласиться на потери территорий
Это произошло накануне, когда Трамп разговаривал по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
По словам собеседников издания, причастных к разговору, во время звонка, который обе стороны охарактеризовали как "напряженный", Трамп заявил лидерам европейских государств, что они должны давить на Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана, предложенного США.
По данным источников WSJ, план предусматривает значительные территориальные уступки от Украины и ограничение численности ВСУ.
- Между тем Украина и ее европейские союзники уже отправили Вашингтону ответ на предварительный мирный план. Однако до сих пор остаются большие разногласия, в частности, по вопросу территорий.
Мерц надеется договориться о встрече с Трампом уже в эти выходные, чтобы обсудить различные предложения.
В то же время лидер США заявил, что европейцы пригласили его на встречу с Зеленским для переговоров, но он еще не решил, ехать ли.
краще вимагати від зебіла створення ядерної зброї
Хе-хе...
Маю надію на пратнерів ...
БО СВОЯ ЗЕМЕЛЬКА ДЛЯ АМЕРИКАНЦЯ...ЦЕ святе й зброєю захищається ...
розподіл за - проти усіх американців про діяльність Трампа
усі від 18 до 65+ років - за 43%- проти 56%
18р-22р - за 24% проти 64%
23р-29р -за 32 проти 66
30р-34р- за 30 проти 66
35р-44р за38 проти 54
46р-64 р за48 проти 51
65р +за 45 - проти 55
МАЯМІ (AP) - Демократка Ейлін Хіггінс виграла гонку мера Маямі у вівторок, перемігши республіканця, схваленого президентом Дональдом Трампом, щоб покласти край майже тридесятирічній програшній серії її партії і дати демократам поштовх в одній з останніх виборчих битв напередодні проміжних виборів 2026 року.
61-річна Хіггінс стане першою жінкою, яка очолить місто Маямі. Вона часто говорила в місті з іспаномовною більшістю про імміграційні репресії Трампа, кажучи, що чула про багатьох людей у Маямі, які були стурбовані тим, що членів сім'ї затримають. Вона агітувала як гордий демократ, незважаючи на те, що гонка була офіційно безпартійною, і перемогла підтриманого Трампом кандидата Еміліо Гонсалеса, колишнього міського менеджера, який сказав, що зателефонував Хіггінсу, щоб привітати її.
Америка розколота. Трамп Продає Україну хутіну - Конгрес піднімається на спротив
А тепер, після отримання авансу, Тромб має виконувати свою частину зобов'язань. Тому і так "піниться" , аж "зі штанів вистрибує", щоби продусити союзників України, щоби вже вони схиляли Зеленського до капітуляції з відмовою від своїх територій. Як це сталось із подружкою Тромба італійською прем'єркою Мелоні.
Уявляю ситуацію - на вулиці грабують перехожого , поліція приїжджає і починає допомагати грабіжнику грабувати жертву , тиснучи на неї з тим щоб вона перестала грабіжнику чинити опір , і віддала речі добровільно .. пц
Світ з такими порядками не має права на існування . Краще нехай все провалиться крізь землю .
Мюнхен 1938.
Коли захід примусив вивести чехословацькі війська з Судетської області, під приводом "мирної угоди".
Я вам привіз мир, - Чемберлен.
...а потім через півроку Чехія припинила своє існування як незалежна держава і була включена у склад гітлеріської імперії - Треього Рейху.
Зараз просто йде повтореннч.
Тем более, что пуйло - агрессор, нарушивший Устав ООН, а Украина - жертва агрессии.
https://www.youtube.com/@sok1 Самий сік
https://www.youtube.com/watch?v=Eq47UN-ekGE
ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ
ТРОХИ ПРО ФЕЙКИ.
Панове, до Києва завітали дві цікаві делегації, які бажають знати - що коїться в Україні. Розраховував поїхати додому після 15 00, натомість поїду вже після дев'ятої. На дописи знову немає часу, пробачте. Європейці цікавляться зокрема питанням - "Чи можна в Україні проводити вибори під час війни чисто технічно"? Ну а доки є двадцять хвилин "перекуру", то я "від імені та по дорученню" наших шефів дам три практично офіційні новини.
1. "США та особисто Президент Трамп є відданими прихильниками трансатлантичного співробітництва у межах НАТО та ніколи не ставили під сумнів доцільність існування Альянсу. Натомість Президент США вчергове підтвердив намір здійснювати необхідний тиск на недоброчесні країни Альянсу заради підвищення ними витрат на оборону на рівні не нижче п'яти відсотків ВВП. Будь які інсінуації щодо нібито бажання Президента США вивести країну зі складу Альянсу, які з'являються у ЗМІ, є фейком, який немає нічого спільного з реальним станом речей ". Це від Держдепу США, як і наступні заяви..
2. "США не збираються скорочувати своє представництво та обмежувати участь у форматі "Великої сімки" та продовжать тісно співпрацювати з країнами, які до неї входять. Інформація про те, що президент Трамп бажає відмовитися від співробітництва у форматі "Великої сімки" та створити "Велику п'ятірку" за участі США, Китаю, рф, Індії та Японії є абсолютно неправдивою та такою, яка взагалі не обговорювалася у Адміністрації Президента США".
3. "США та Європа не мають принципових розбіжностей у поглядах на процес врегулювання російсько-українського конфлікту, а технічні розбіжності у поглядах на окремі аспекти можливого врегулювання не мають характер нездоланих припон".
Декілька слів від себе.
Я хочу вас попросити в жодному разі у найближчі два місяці не читати ані "The Politico", ані "WSG", ані "FT", ані інші "поважні ЗМІ". По даних американської Розвідспільноти та їх европейських колег, рф витратила на поширення фейків та здійснення ІПСО, спрямованих на підрив трансатлантичноє єдності та створення негативного образу США у Європі та Україні, у впливових ЗМІ та через окремих публічних агентів впливу, до 400 мільйонів доларів протягом останніх двох місяців.
Я в житті не скажу, що все чудово у США та у Трампа - їбанини, пробачте, там вистачає з головою. Але не варто вірити будь яким чуткам, тим більше "Поважним ЗМІ". - вони як і раніше не гребують опосередковано брати гроші у путіна та сумлінно ті відпрацьовувати.
Дякую за увагу. Гарного вечора.
Надійшло попередження від Розвідспільноти США щодо вірогідного масованого обстрілу на наступні три дні. Бережіть себе.
До зустрічі завтра вранці.