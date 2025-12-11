Трамп закликав лідерів Європи тиснути на Зеленського, щоб той пішов на поступки територіями, - WSJ
Американський президент Дональд Трамп закликав європейських лідерів тиснути на Володимира Зеленського, щоб той погодився на значні територіальні втрати України у рамках мирного плану США.
Про це пише Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
На думку Трампа, Україна має погодитися на втрати територій
Це сталося напередодні, коли Трамп говорив телефоном з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
За словами співрозмовників видання, причетних до розмови, під час дзвінка, яку обидві сторони схарактеризували як "напружену", Трамп заявив лідерам європейських держав, що вони повинні тиснути на Зеленського, щоб той прийняв умови мирного плану, запропонованого США.
За даними джерел WSJ, план передбачає значні територіальні поступки від України та обмеження чисельності ЗСУ.
- Тим часом Україна та її європейські союзники вже надіслали Вашингтону відповідь на попередній мирний план. Однак досі залишаються великі розбіжності, зокрема, щодо питання територій.
Мерц сподівається домовитися про зустріч із Трампом вже цими вихідними, щоб обговорити різні пропозиції.
Водночас лідер США заявив, що європейці запросили його на зустріч із Зеленським для переговорів, але він ще не вирішив, чи їхати.
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