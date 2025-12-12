РУС
Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

Турция: Европа должна поддержать Украину в сложном территориальном выборе

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, в частности по вопросу территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN Turk.

"Европе нужно помочь Украине сделать определенный сложный выбор... Чтобы предотвратить большие потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить здесь катастрофу, искоренить зло... Поэтому необходимо сделать выбор. Я знаю, что им это трудно. Особенно земельный вопрос невероятно сложен. Дай Бог, чтобы никто не пережил подобного", - сказал Фидан.

Он отметил, что существуют еще требования о гарантиях безопасности, и что это тоже непросто. По его словам, Турция продолжает содействовать переговорам между двумя сторонами.

Глава МИД Турции также подчеркнул, что Стамбул готов снова стать площадкой для переговоров. Напомнил, что летом там уже состоялись три раунда встреч.

Фидан отметил, что достигнутый тогда прогресс - в частности в вопросах обмена пленными и других гуманитарных темах - создал основу для нынешних переговоров. В то же время он предупредил, что война уже распространилась на Черное море и может перекинуться на другие регионы Европы, поэтому призвал стороны немедленно прекратить боевые действия.

"Это также заложило основу для сегодняшних переговоров. Мы готовы сыграть эту позитивную роль. Посмотрите, Черное море теперь стало продолжением зоны боевых действий. Война распространилась на Черное море. Сейчас они атакуют торговые суда и танкеры в Черном море. Поэтому, если война продолжится, она распространится на другие места, на другие части Европы. Боже упаси, это должно прекратиться здесь и сейчас", - резюмировал Фидан.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

+18
До того шоб таке 3,14здіти Турції треба віддати Греції половину Кіпра, а курдам їх Курдвстан.
12.12.2025 07:51 Ответить
+16
Свій свого завжди підтримає. Дебіл, віддайте Константинополь та північний Кіпр господарям.
12.12.2025 07:50 Ответить
+15
Пішов ти, брехливий ісламісте!
Ще один стерв*ятник!
12.12.2025 07:48 Ответить
Пішов ти, брехливий ісламісте!
Ще один стерв*ятник!
12.12.2025 07:48 Ответить
Свій свого завжди підтримає. Дебіл, віддайте Константинополь та північний Кіпр господарям.
12.12.2025 07:50 Ответить
Ну так після першої війни греки майже повернули собі побережжя Середземного моря і дійшли майже до Анкари - але Антанта зупинила греків і врятувала турків від втрати земель . А тепер Фідан ось таке заявив .
12.12.2025 08:52 Ответить
Так само як і росіяни, дійшли майже до Стамбула. Теж були зупинені, тодішнім "ЄС"
12.12.2025 09:39 Ответить
Кацапи ніколи не мешкали на Балканах чи в Малій Азії - а греки ше коли були еллінами там мешкали . Такшо не порівнюйте кругле з теплим .
12.12.2025 10:07 Ответить
Ну так, питання, хто де мешкав, не обговорювалося. Обговорювалося, хто куди дійшов. Ще приклад: в п'ятому сторіччі, слов'яни дійшли до Греції і вирізали там та закатували, багацько люду
12.12.2025 10:11 Ответить
Господарів Константинополя, вирізали та асимілювали предки Фідана. Нема кому віддавати
12.12.2025 09:41 Ответить
До того шоб таке 3,14здіти Турції треба віддати Греції половину Кіпра, а курдам їх Курдвстан.
12.12.2025 07:51 Ответить
Та йдіть ви всі нах, добродії. Туреччина вже зробила непростий вибір на Кіпрі?
Всім бабло з росіянами свербить.
12.12.2025 07:52 Ответить
Непотрібно нам допомогати "робити вібір". Дайте зброю, допоможіть коштами. А вибір ми самі зробимо. Як що кошти не розкрадемо...
12.12.2025 07:54 Ответить
Непростий вибір - це надати томагавки, тауруси, та ракети для фальконів, щоб ми розфігачили срасійську *********, а ви б - допомогли добити її реальними санкціями.
12.12.2025 07:56 Ответить
Так, для України "непростий вибір" - це продовжувати воєнний опір армії російських загарбників.
12.12.2025 08:00 Ответить
Європа має надавити на Україну - Фідан
12.12.2025 07:57 Ответить
Чомусь уся безпринципна світова пNздота, як тільки встигає лягти під ×уйла з корисливих міркувань, одразу починає лицемірно заливатися слізьми та волати про "непростий вибір України", якому "немає альтернативи". Але при цьому жодним словом не згадує соціопата-×уйла або якісь обмеження чи покарання ×уйлостану.
12.12.2025 07:59 Ответить
Тому що вони всі-пі#араси.
12.12.2025 08:10 Ответить
- Це не повинно повинно поширюватися і не повинно повторитися з іншими державами.
- А Україна?
- Ви нє панімаєтє, ета другоє... 🐷
12.12.2025 08:21 Ответить
Ще один радник.На території Туреччини компактно проживають мільйони курдів,які борються за створення своєї незалежної держави Курдистану.Неодноразово були загострення але влада Туреччини на корню "придавлює " ті загострення.Чому б Ердогану і Фідану не подумати над тяжким рішенням і не надати територію для створення держави курдів?
показать весь комментарий
12.12.2025 08:00 Ответить
Ето другоє.
12.12.2025 08:09 Ответить
На х
12.12.2025 08:06 Ответить
Тобто,примусити? А ти,фідан не приху#в!
12.12.2025 08:08 Ответить
Турки когда-то массово бились в антизападной истерии, из-за поддержки и героизации курдов (из них на Западе сделали романтическую икону легендарных борцов за свободу в Сирии и Ираке). Но после 22-го года буквально все в мире стали тихими, все друг друга понимающими пацифистами. Хоть какой-то позитивный момент.
12.12.2025 08:10 Ответить
Так ти, муділо, за Чорне море переживаєш? Що ми херачим по тіньовому флоту?
12.12.2025 08:12 Ответить
"Викорінити зло" - це вбити всіх кацапів, які прийшли в Україну, а не піти зі своїх територій, ще й укріплених.
12.12.2025 08:13 Ответить
Огидні меркантильні турки. Фууууууууууууу....
12.12.2025 08:14 Ответить
Турецький підар, торгуй краще помідорами, а не Україною.
12.12.2025 08:41 Ответить
Турки за гроші параші готуються продати своїх кримських татар, яких донедавна запевняли про непохитну підтримку?
12.12.2025 09:31 Ответить
Европа должна помогать Украине деньгами, оружием и санкциями против ********* а что делать Украине мы сами разберёмся.
12.12.2025 09:35 Ответить
Набігло "Гієн".....
12.12.2025 10:09 Ответить
 
 