Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, в частности по вопросу территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN Turk.

"Европе нужно помочь Украине сделать определенный сложный выбор... Чтобы предотвратить большие потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить здесь катастрофу, искоренить зло... Поэтому необходимо сделать выбор. Я знаю, что им это трудно. Особенно земельный вопрос невероятно сложен. Дай Бог, чтобы никто не пережил подобного", - сказал Фидан.

Он отметил, что существуют еще требования о гарантиях безопасности, и что это тоже непросто. По его словам, Турция продолжает содействовать переговорам между двумя сторонами.

Глава МИД Турции также подчеркнул, что Стамбул готов снова стать площадкой для переговоров. Напомнил, что летом там уже состоялись три раунда встреч.

Фидан отметил, что достигнутый тогда прогресс - в частности в вопросах обмена пленными и других гуманитарных темах - создал основу для нынешних переговоров. В то же время он предупредил, что война уже распространилась на Черное море и может перекинуться на другие регионы Европы, поэтому призвал стороны немедленно прекратить боевые действия.

"Это также заложило основу для сегодняшних переговоров. Мы готовы сыграть эту позитивную роль. Посмотрите, Черное море теперь стало продолжением зоны боевых действий. Война распространилась на Черное море. Сейчас они атакуют торговые суда и танкеры в Черном море. Поэтому, если война продолжится, она распространится на другие места, на другие части Европы. Боже упаси, это должно прекратиться здесь и сейчас", - резюмировал Фидан.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

