Зеленський: Майже щодня триває спілкування між США, Україною та європейськими країнами, мета – наблизити реальне закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заслухав кілька доповідей від секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди.

Про це глава держави розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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За підсумками доповідей від Умєрова Зеленський розповів, що Україна працює на трьох напрямках переговорів.

Робота оборонної групи в Німеччині

"На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки", - розповів президент.

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Робота групи з економіки в США

"На майданчику в Сполучених Штатах уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій. З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці: Премʼєр-міністерка Свириденко, віцепремʼєр Качка та міністр Соболев. Також залучаються експерти", - повідомив президент.

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Контакти радників по нацбезпеці

І третій напрям роботи, за словами Зеленського, це фактично постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.

"Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров", - сказав глава держави.

Він додав, що на всіх напрямах мета одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими.

"Дякую всім, хто допомагає! І вдячний особливо всім нашим воїнам на фронті, кожному результативному підрозділу, також кожному й кожній, хто працює на нашу оборону та українську державу. Сильні позиції України в захисті – це сильні позиції в дипломатії", - підсумував президент.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, прибуде з візитом до столиці Німеччини Берліна. Очікується зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом.

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