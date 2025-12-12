Зеленский: Почти ежедневно продолжается общение между США, Украиной и европейскими странами, цель – приблизить реальное окончание войны

Президент Владимир Зеленский заслушал несколько докладов от секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды.

Об этом глава государства рассказал в телеграме.

По итогам докладов от Умерова Зеленский рассказал, что Украина работает в трех направлениях переговоров.

Работа оборонной группы в Германии

"На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященная деталям гарантий безопасности для Украины. С украинской стороны группу возглавляет генерал-лейтенант Гнатов, участвуют представители нашей армии, разведки, Сил безопасности", - рассказал президент.

Работа группы по экономике в США

"На площадке в Соединенных Штатах уже началась и будет продолжаться работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям. С украинской стороны этим направлением занимаются прежде всего правительственные чиновники: премьер-министр Свириденко, вице-премьер Качка и министр Соболев. Также привлекаются эксперты", - сообщил президент.

Контакты советников по нацбезопасности

И третье направление работы, по словам Зеленского, это фактически постоянные контакты советников по вопросам национальной безопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.

"Сегодня, как и почти каждый день, продолжается общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров", - сказал глава государства.

Он добавил, что во всех направлениях цель одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление – гарантированными.

"Благодарю всех, кто помогает! И благодарен особенно всем нашим воинам на фронте, каждому результативному подразделению, а также каждому и каждой, кто работает на нашу оборону и украинское государство. Сильные позиции Украины в защите – это сильные позиции в дипломатии", - подытожил президент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 декабря, прибудет с визитом в столицу Германии Берлин. Ожидается встреча с канцлером Фридрихом Мерцем.

