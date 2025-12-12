РУС
Зеленский: Почти ежедневно продолжается общение между США, Украиной и европейскими странами, цель – приблизить реальное окончание войны

Президент Владимир Зеленский заслушал несколько докладов от секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды. 

Об этом глава государства рассказал в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

По итогам докладов от Умерова Зеленский рассказал, что Украина работает в трех направлениях переговоров.

Работа оборонной группы в Германии

"На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященная деталям гарантий безопасности для Украины. С украинской стороны группу возглавляет генерал-лейтенант Гнатов, участвуют представители нашей армии, разведки, Сил безопасности", - рассказал президент.

Читайте также: Мирные договоренности по Украине не могут приниматься без учета интересов ЕС и НАТО, - Мерц

Работа группы по экономике в США

"На площадке в Соединенных Штатах уже началась и будет продолжаться работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям. С украинской стороны этим направлением занимаются прежде всего правительственные чиновники: премьер-министр Свириденко, вице-премьер Качка и министр Соболев. Также привлекаются эксперты", - сообщил президент.

Читайте также: Представители Украины, США и Европы встретятся 13 декабря по поводу мирного плана Трампа, - Axios

Контакты советников по нацбезопасности

И третье направление работы, по словам Зеленского, это фактически постоянные контакты советников по вопросам национальной безопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.

"Сегодня, как и почти каждый день, продолжается общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров", - сказал глава государства.

Он добавил, что во всех направлениях цель одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление – гарантированными.

"Благодарю всех, кто помогает! И благодарен особенно всем нашим воинам на фронте, каждому результативному подразделению, а также каждому и каждой, кто работает на нашу оборону и украинское государство. Сильные позиции Украины в защите – это сильные позиции в дипломатии", - подытожил президент.

  • Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 декабря, прибудет с визитом в столицу Германии Берлин. Ожидается встреча с канцлером Фридрихом Мерцем.

Читайте также: Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

+5
Іди накуй,ти нікому не цікавий
показать весь комментарий
12.12.2025 19:08 Ответить
+2
Тупий зрадник.Не публікуйте новин з цією потворою!Погано діє на нервову систему
показать весь комментарий
12.12.2025 19:09 Ответить
+1
Зеленський: Майже щодня триває спілкування між США, Україною та європейськими країнами, мета - "СПІЛУВАННЯ, ЧИ ТО АБИ ПО3,14ЗДІТИ" І ТАК ЦІ АФЕРИСТИ 3,14ЗДЯКАЮТЬ З ПОЧАТКУ ВІЙНИ
показать весь комментарий
12.12.2025 19:08 Ответить
Іди накуй,ти нікому не цікавий
показать весь комментарий
12.12.2025 19:08 Ответить
Поки що він весь час з нього спорсає!
показать весь комментарий
12.12.2025 19:16 Ответить
Зеленський: Майже щодня триває спілкування між США, Україною та європейськими країнами, мета - "СПІЛУВАННЯ, ЧИ ТО АБИ ПО3,14ЗДІТИ" І ТАК ЦІ АФЕРИСТИ 3,14ЗДЯКАЮТЬ З ПОЧАТКУ ВІЙНИ
показать весь комментарий
12.12.2025 19:08 Ответить
Тупий зрадник.Не публікуйте новин з цією потворою!Погано діє на нервову систему
показать весь комментарий
12.12.2025 19:09 Ответить
Все правильно робиться.
показать весь комментарий
12.12.2025 19:10 Ответить
Мета тривалого спілкування переговорної команди- накачати потужні губіщщі та м'язистого язика. Як звучить кодова фраза "гарантії безпеки" у зелених дипломатів відключаються останні зайчаткі разума.
показать весь комментарий
12.12.2025 19:11 Ответить
Знайомтесь.. Сліпий З'ю

- старий пірат, друг Єрмака

, хитрий, жадний, заради грошей піде на все, характер гидкий. Постійно шукає мапу скарбів

показать весь комментарий
12.12.2025 19:16 Ответить
Підпише набагато гіршу за мінські домовленості тимчасову мирну угоду
показать весь комментарий
12.12.2025 19:18 Ответить
Потрібно "переговорників" позбавити преміальних.) Може, швидше піде процес..
показать весь комментарий
12.12.2025 19:22 Ответить
дебіл, жодні перемовини не змусять русню відчепитися від України, треба робити хімічну та ядерну зброю
показать весь комментарий
12.12.2025 19:22 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 19:24 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 19:25 Ответить
Абсолютно марна трата часу
показать весь комментарий
12.12.2025 19:28 Ответить
 
 