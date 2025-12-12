Гегсет усунув Дрісколла від мирних переговорів щодо України, - Telegraph

Міністр війни США Піт Гегсет усунув командувача армії США Дена Дрісколла від участі у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Про це пише Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Після візиту до Києва, де він представив президенту Володимиру Зеленському американський мирний план із 28 пунктів, Дрісколл мав повернутися до столиці України за два тижні для подальших консультацій, однак цього не сталося.

Також очікувалось, що він буде присутній на зустрічі Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі, але поїздку знову скасували.

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"Наша делегація була здивована", - сказав український посадовець у коментарі Telegraph, припустивши, що Дрісколлу "не дозволили приїхати". Інше джерело зазначило: "Було видно, що він надто вже тиснув, тож йому дали по руках".

За даними Telegraph, відсторонення генерала може бути пов’язане з боротьбою між різними групами впливу у США за контроль над перемовинами. Частиною однієї групи називають самого Дрісколла та віцепрезидента Джей Ді Венса. Іншу очолює держсекретар Марко Рубіо.

Водночас реальні переговори веде команда посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера.

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