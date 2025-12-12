Хегсет отстранил Дрисколла от мирных переговоров по Украине, - Telegraph

Министр войны США Пит Хегсет отстранил командующего армией США Дэна Дрисколла от участия в мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

После визита в Киев, где он представил президенту Владимиру Зеленскому американский мирный план из 28 пунктов, Дрисколл должен был вернуться в столицу Украины через две недели для дальнейших консультаций, однако этого не произошло.

Также ожидалось, что он будет присутствовать на встрече Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже, но поездку снова отменили.

"Наша делегация была удивлена", - сказал украинский чиновник в комментарии Telegraph, предположив, что Дрисколлу "не позволили приехать". Другой источник отметил: "Было видно, что он слишком давил, поэтому ему дали по рукам".

По данным Telegraph, отстранение генерала может быть связано с борьбой между различными группами влияния в США за контроль над переговорами. Частью одной группы называют самого Дрисколла и вице-президента Джей Ди Вэнса. Другую возглавляет госсекретарь Марко Рубио.

В то же время реальные переговоры ведет команда посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера.

