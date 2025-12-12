РУС
Хегсет отстранил Дрисколла от мирных переговоров по Украине, - Telegraph

Глава Пентагона Пит Хэгсет

Министр войны США Пит Хегсет отстранил командующего армией США Дэна Дрисколла от участия в мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

Об этом пишет Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

После визита в Киев, где он представил президенту Владимиру Зеленскому американский мирный план из 28 пунктов, Дрисколл должен был вернуться в столицу Украины через две недели для дальнейших консультаций, однако этого не произошло.

Также ожидалось, что он будет присутствовать на встрече Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже, но поездку снова отменили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

"Наша делегация была удивлена", - сказал украинский чиновник в комментарии Telegraph, предположив, что Дрисколлу "не позволили приехать". Другой источник отметил: "Было видно, что он слишком давил, поэтому ему дали по рукам".

По данным Telegraph, отстранение генерала может быть связано с борьбой между различными группами влияния в США за контроль над переговорами. Частью одной группы называют самого Дрисколла и вице-президента Джей Ди Вэнса. Другую возглавляет госсекретарь Марко Рубио.

В то же время реальные переговоры ведет команда посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина не примет компромисс от США

переговоры (5361) Хегсет Пит (107) Дрисколл Дэниел Патрик (14)
Топ комментарии
+6
Команда Рубіо працює
показать весь комментарий
12.12.2025 16:13 Ответить
+5
Дрісколл достатньо надристав, нехай відпочине!
Правда, далеко не факт, що інші не зроблять те саме.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:17 Ответить
+4
Правильне рішення. в мирних переговорах можуть приймати участь тільки особисті друзі трампа та родичі. Друзі венса під цю категорію не підходять
показать весь комментарий
12.12.2025 16:18 Ответить
європейці теж казали про "небажаних" людей
показать весь комментарий
12.12.2025 16:16 Ответить
Невже кубинець Рубио "сделает"нацистопрорашистів ?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:02 Ответить
Наше рідне кумівство, сватівництво та ліжківництво буйним рясним квітом розпустилося на безкрайніх просторах прапора із зірочками та смужками.
Куди не глянь, гарно-то як!
показать весь комментарий
12.12.2025 16:29 Ответить
,Дріскол обдрістався.
показать весь комментарий
12.12.2025 16:27 Ответить
Оце дотепно, ги-ги - гумор з підворітні.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:09 Ответить
Завгосп і в Америці завгосп .
показать весь комментарий
12.12.2025 16:30 Ответить
Просто два охламона Виткоф и Кушнер не отвечают ни за что, они никто официально, а у генерала есть должность и его могут вызвать для обьяснений на комисссию в конгресс. Вот и вся причина
показать весь комментарий
12.12.2025 16:31 Ответить
Нахура трампу взагалі держдепартамент? Розіслав кругом своїх дружбанів, зятів та синочків-нехай «керують» міжнародною політикою…
показать весь комментарий
12.12.2025 16:33 Ответить
дристол обдристал переговоры
показать весь комментарий
12.12.2025 16:41 Ответить
Команда Рубіо молодці.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:01 Ответить
Правильно зробили, забагато ****** і брав на себе багато обов'язків!
показать весь комментарий
12.12.2025 17:27 Ответить
 
 