Хегсет отстранил Дрисколла от мирных переговоров по Украине, - Telegraph
Министр войны США Пит Хегсет отстранил командующего армией США Дэна Дрисколла от участия в мирных переговорах по прекращению войны в Украине.
Об этом пишет Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
После визита в Киев, где он представил президенту Владимиру Зеленскому американский мирный план из 28 пунктов, Дрисколл должен был вернуться в столицу Украины через две недели для дальнейших консультаций, однако этого не произошло.
Также ожидалось, что он будет присутствовать на встрече Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже, но поездку снова отменили.
"Наша делегация была удивлена", - сказал украинский чиновник в комментарии Telegraph, предположив, что Дрисколлу "не позволили приехать". Другой источник отметил: "Было видно, что он слишком давил, поэтому ему дали по рукам".
По данным Telegraph, отстранение генерала может быть связано с борьбой между различными группами влияния в США за контроль над переговорами. Частью одной группы называют самого Дрисколла и вице-президента Джей Ди Вэнса. Другую возглавляет госсекретарь Марко Рубио.
В то же время реальные переговоры ведет команда посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера.
