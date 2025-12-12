РУС
Советники по нацбезопасности Украины, США и стран Европы обсудили дальнейшие шаги относительно работы над мирным планом, - Умеров

В пятницу, 12 декабря, на видеоконференции в формате советников по нацбезопасности с участием Украины, США и европейских партнеров состоялось обсуждение дальнейших шагов в работе над мирным планом.

Об этом сообщил глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Какие вопросы обсудили?

"Сегодня провели видеоконференцию в формате советников по национальной безопасности с участием Украины, Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. Обсудили дальнейшую синхронизацию позиций, вопросы безопасности и следующие шаги в работе над мирным планом. По итогам проинформировал президента Украины", - рассказал Умеров.

Продолжается работа по практическим направлениям

Секретарь СНБО добавил, что параллельно продолжается работа по нескольким практическим направлениям.

  • В частности, в Европе готовится работа оборонной группы, сосредоточенной на деталях гарантий безопасности для Украины. В процесс вовлечены представители Сил обороны, разведывательного сообщества и сектора безопасности.
  • А в США работает правительственная рабочая группа по экономическому блоку под координацией премьер-министра Юлии Свириденко – по вопросам восстановления, развития и инвестиций.

"В ближайшее время запланированы встречи по этому вопросу в Нью-Йорке. Это важная составляющая формирования долгосрочной устойчивости государства", - сообщил Умеров.

Он отметил, что все эти форматы являются частью единого процесса постоянной координации с партнерами.

"Цель неизменна - приблизить реальное завершение войны и определить шаги, которые сделают мир для Украины справедливым, а безопасность и восстановление - гарантированными", - добавил глава СНБО.

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заслушал несколько докладов от секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды.

Топ комментарии
+4
Не смішно таку куєту писати?Яким боком нацбеспека США до мирної угоди?
показать весь комментарий
12.12.2025 22:33 Ответить
+4
Чебурека натягнули на два куя
показать весь комментарий
12.12.2025 22:34 Ответить
+4
Там велика черга перед ним
показать весь комментарий
12.12.2025 22:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не смішно таку куєту писати?Яким боком нацбеспека США до мирної угоди?
показать весь комментарий
12.12.2025 22:33 Ответить
Чебурека натягнули на два куя
показать весь комментарий
12.12.2025 22:34 Ответить
Україна, таємні зустрічі людини Зеленського з ФБР: "Амністія", нахабна історія

Серія секретних зустрічей між Рустемом Умеровим, головним переговірником Володимира Зеленського, та лідерами ФБР турбує європейські міністерства закордонних справ через невизначеність, яку вони кидають на складні переговори щодо припинення війни в Україні. The Washington Post повідомляє про це, посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням. За останні тижні, згадує Post, Умеров тричі їздив до Маямі, щоб зустрітися з головним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом і обговорити пропозицію покласти край конфлікту з Росією. Але під час свого перебування в Сполучених Штатах, пише Post, Умеров також провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Патель та заступником директора Деном Бонгіно. Деякі західні чиновники вважають, що Умеров та інші українські чиновники зв'язалися з Пателем та Бонгіно в надії отримати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, з якими можуть зіткнутися українці. Інші побоюються, що нещодавно створений канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського, щоб той прийняв мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, яка включає широкі поступки російським вимогам.

Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила зустріч Умерова з ФБР і сказала Washington Post, що він "розібрався лише з питаннями національної безпеки", які не можуть бути розкриті публічно. Чиновник ФБР заявив, що зустрічі Умерова були призначені для обговорення спільних інтересів двох країн у правоохоронних органах та національній безпеці. Тема корупції в Україні піднялася на одній із зустрічей, але не була основною темою, сказав чиновник, додавши, що будь-яке припущення про те, що дискусії Пателя були недоречними, є "повною нісенітницею".

Джерело: IL Tempo



https://thenationview.com/author/john-b-cameron Камерон

Джон Кемерон - журналіст The Nation View, який спеціалізується на світових новинах та поточних подіях, особливо в міжнародній політиці та дипломатії. Маючи досвід у міжнародних відносинах, він охоплює низку тем, включаючи конфлікти, політику та економічні тенденції.
показать весь комментарий
12.12.2025 23:01 Ответить
Схоже Умєров за останні пару тижнів перехопив у Міндіча погрємуху Карлсон та тепер літає по світах оминаючи Україну... час від часу роблячи заяви про якісь там зустрічі та доповіді, якими можна хіба що підтерти ЗЕлений тухєс простроченого реЗЕдента, який чіпляється за владу до останнього свого "чєбурєка"
показать весь комментарий
12.12.2025 22:35 Ответить
ДА ШОБ ТИ **** ЗДОХ
показать весь комментарий
12.12.2025 22:36 Ответить
Там велика черга перед ним
показать весь комментарий
12.12.2025 22:38 Ответить
Хто як думає, він прилетить ще до України працювати держслужбовцем в РНБО? А якщо прилетить -то точно для роздраю розбрату й смути коли вже ВСЕ відкриється про змову ... Це ж головна ціль хйла вже на зараз ...
показать весь комментарий
12.12.2025 22:39 Ответить
"Зустрічі викликали тривогу серед західних чиновників, які залишаються в невіданні про свій намір і мету", - йдеться в статті. WP "Дехто сказав, що вважає, що Умеров та інші українські чиновники шукали Пателя та Бонгіно в надії отримати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, з якими можуть зіткнутися українці. Інші побоюються, що новостворений канал може бути використаний для тиску на уряд [Володимира] Зеленського, щоб прийняти мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, що містить високі поступки для Києва", - додали видання. Його джерела зазначили, що "секретні зустрічі між головним мирним переговірником України та лідерами ФБР внесли нову невизначеність у переговори про високі ставки щодо припинення війни".

Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила журналістам, що зустрічі відбулися. За її словами, вони "розглянули лише питання національної безпеки".
показать весь комментарий
12.12.2025 22:56 Ответить
🥀Хтось злив в мережу всі "плани зеленського"! Збережіть собі доки не видалили!

План перемоги

План стійкості

План потужності

План витривалості

План міцності

План упертості

План завзятості

План запеклості

План наполегливості

План невблаганності

План нездоланності

План непохитності

План рішучості

План незламності

План відважності

План могутності

План твердості

План непереможності

План витримки

План безстрашності

План незворушності

План незборимості

План всемогутності

План всеперемоги

План блискавичності

План громовержця

План титанічності

План непереборності

План всевладності

План верховенства

План владарювання

План тріумфальності

План вселенської величі

План абсолютного панування

План божественної могутності

План космічної сили

План незбагненної всемогутності
показать весь комментарий
12.12.2025 22:47 Ответить
План Планування
показать весь комментарий
12.12.2025 22:51 Ответить
Гарантії безпеки мають передбачати військове втручання, якщо русня знов нападе. Яка країна може і готова воювати з кацапами? Це і не європейські країни, і не сша. Всі ці гарантії - фікція для лохів
показать весь комментарий
12.12.2025 22:51 Ответить
Теоретична вірогідність мала. Зараз. Коли у москви стане погана економіка - то вірогідність стане більшою.
Але воювати за нас це дуже не просто примусити. Розглянути ПВК та пряме фінансування ТРО ( щоб не в карман ЗАО МіндічГейт ) .
Ще якийсь економічний механізм. Наприклад московія дає кошти як залог, а також Європа тримає заморожені 210 мрд на рахунок війни як фінансування ВСУ
показать весь комментарий
12.12.2025 22:55 Ответить
який сенс у економічному механізмі, якщо нам треба буде якось відбиватися від орд русні? пвк теж не підходять, бо там 3.5 аноніми, які заточені на операції, а не війни. Відбити населений пункт може вони і підійдуть, але тримати - ніт.
показать весь комментарий
12.12.2025 23:08 Ответить
Рашистського Мародера укромафії, котрого Алібаба пересаджував з крісла в крісло, рятуючи від відповіді перед НАБУ ( типу ті так старалися покарати) ) - назвали РАДНИКОМ УКРАЇНИ З НАЦБЕЗПЕКИ - ну на рівні зятькофітьков - мабуть що так ...
показать весь комментарий
12.12.2025 23:25 Ответить
він - невістка...
показать весь комментарий
12.12.2025 23:50 Ответить
 
 