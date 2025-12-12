Советники по нацбезопасности Украины, США и стран Европы обсудили дальнейшие шаги относительно работы над мирным планом, - Умеров
В пятницу, 12 декабря, на видеоконференции в формате советников по нацбезопасности с участием Украины, США и европейских партнеров состоялось обсуждение дальнейших шагов в работе над мирным планом.
Об этом сообщил глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Какие вопросы обсудили?
"Сегодня провели видеоконференцию в формате советников по национальной безопасности с участием Украины, Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. Обсудили дальнейшую синхронизацию позиций, вопросы безопасности и следующие шаги в работе над мирным планом. По итогам проинформировал президента Украины", - рассказал Умеров.
Продолжается работа по практическим направлениям
Секретарь СНБО добавил, что параллельно продолжается работа по нескольким практическим направлениям.
- В частности, в Европе готовится работа оборонной группы, сосредоточенной на деталях гарантий безопасности для Украины. В процесс вовлечены представители Сил обороны, разведывательного сообщества и сектора безопасности.
- А в США работает правительственная рабочая группа по экономическому блоку под координацией премьер-министра Юлии Свириденко – по вопросам восстановления, развития и инвестиций.
"В ближайшее время запланированы встречи по этому вопросу в Нью-Йорке. Это важная составляющая формирования долгосрочной устойчивости государства", - сообщил Умеров.
Он отметил, что все эти форматы являются частью единого процесса постоянной координации с партнерами.
"Цель неизменна - приблизить реальное завершение войны и определить шаги, которые сделают мир для Украины справедливым, а безопасность и восстановление - гарантированными", - добавил глава СНБО.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заслушал несколько докладов от секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды.
Серія секретних зустрічей між Рустемом Умеровим, головним переговірником Володимира Зеленського, та лідерами ФБР турбує європейські міністерства закордонних справ через невизначеність, яку вони кидають на складні переговори щодо припинення війни в Україні. The Washington Post повідомляє про це, посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням. За останні тижні, згадує Post, Умеров тричі їздив до Маямі, щоб зустрітися з головним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом і обговорити пропозицію покласти край конфлікту з Росією. Але під час свого перебування в Сполучених Штатах, пише Post, Умеров також провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Патель та заступником директора Деном Бонгіно. Деякі західні чиновники вважають, що Умеров та інші українські чиновники зв'язалися з Пателем та Бонгіно в надії отримати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, з якими можуть зіткнутися українці. Інші побоюються, що нещодавно створений канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського, щоб той прийняв мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, яка включає широкі поступки російським вимогам.
Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила зустріч Умерова з ФБР і сказала Washington Post, що він "розібрався лише з питаннями національної безпеки", які не можуть бути розкриті публічно. Чиновник ФБР заявив, що зустрічі Умерова були призначені для обговорення спільних інтересів двох країн у правоохоронних органах та національній безпеці. Тема корупції в Україні піднялася на одній із зустрічей, але не була основною темою, сказав чиновник, додавши, що будь-яке припущення про те, що дискусії Пателя були недоречними, є "повною нісенітницею".
Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила журналістам, що зустрічі відбулися. За її словами, вони "розглянули лише питання національної безпеки".
Але воювати за нас це дуже не просто примусити. Розглянути ПВК та пряме фінансування ТРО ( щоб не в карман ЗАО МіндічГейт ) .
Ще якийсь економічний механізм. Наприклад московія дає кошти як залог, а також Європа тримає заморожені 210 мрд на рахунок війни як фінансування ВСУ