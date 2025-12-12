Советники по нацбезопасности Украины, США и стран Европы обсудили дальнейшие шаги относительно работы над мирным планом, - Умеров

В пятницу, 12 декабря, на видеоконференции в формате советников по нацбезопасности с участием Украины, США и европейских партнеров состоялось обсуждение дальнейших шагов в работе над мирным планом.

Об этом сообщил глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Какие вопросы обсудили?

"Сегодня провели видеоконференцию в формате советников по национальной безопасности с участием Украины, Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. Обсудили дальнейшую синхронизацию позиций, вопросы безопасности и следующие шаги в работе над мирным планом. По итогам проинформировал президента Украины", - рассказал Умеров.

Продолжается работа по практическим направлениям

Секретарь СНБО добавил, что параллельно продолжается работа по нескольким практическим направлениям.

В частности, в Европе готовится работа оборонной группы, сосредоточенной на деталях гарантий безопасности для Украины. В процесс вовлечены представители Сил обороны, разведывательного сообщества и сектора безопасности.

А в США работает правительственная рабочая группа по экономическому блоку под координацией премьер-министра Юлии Свириденко – по вопросам восстановления, развития и инвестиций.

"В ближайшее время запланированы встречи по этому вопросу в Нью-Йорке. Это важная составляющая формирования долгосрочной устойчивости государства", - сообщил Умеров.

Он отметил, что все эти форматы являются частью единого процесса постоянной координации с партнерами.

"Цель неизменна - приблизить реальное завершение войны и определить шаги, которые сделают мир для Украины справедливым, а безопасность и восстановление - гарантированными", - добавил глава СНБО.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заслушал несколько докладов от секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды.

