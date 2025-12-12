РУС
Умеров провел в США тайные встречи с директором ФБР Пателем, - The Washington Post

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров провел в США тайные переговоры с главой ФБР Кешем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино. Эти встречи внесли новую неопределенность в важные переговоры о прекращении войны.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Были закрытые встречи

В течение последних недель глава украинской делегации Умеров трижды летал в Майами, чтобы встретиться со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и обсудить предложение о прекращении войны.

Однако во время пребывания в Соединенных Штатах он также провел закрытые встречи с директором ФБР Кешем Пателем и заместителем директора Дэном Бонгино, сообщили четверо человек изданию.

Амнистия для Умерова

Эти встречи вызвали беспокойство у западных чиновников, которые до сих пор не знают об их намерениях и целях.

  • Некоторые западные чиновники считают, что Умеров и другие украинские чиновники обратились к Пателю и Бонгино, надеясь получить гарантии амнистии от возможных обвинений в коррупции.
  • Другие опасаются, что вновь созданный канал связи может быть использован для давления на Зеленского с целью заставить его принять мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа, которое содержит значительные уступки со стороны Украины.

Тема коррупции поднималась во время переговоров

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подтвердила встречу Умерова с ФБР.

Представитель ФБР сообщил, что во время встреч с Умеровым обсуждались общие интересы двух стран в сфере правоохранительной деятельности и национальной безопасности.

Тема коррупции среди высокопоставленных чиновников в Украине поднималась на одной из встреч, но не была основной, отметил представитель ФБР.

Любые предположения о том, что обсуждения Пателя были неуместными, являются "абсолютной чепухой", добавил он.

В то же время представитель Белого дома сказал WP, что команда Трампа по вопросам национальной безопасности "ведет переговоры как с россиянами, так и с украинцами, чтобы способствовать заключению соглашения о прекращении войны", и что те, кто выражает обеспокоенность по поводу встреч ФБР, "не являются участниками этих дипломатических переговоров и не имеют представления, о чем идет речь".

+9
Умєрова - на нари!
12.12.2025 20:01 Ответить
+7
Ця «таємна зустріч» називається допит.
12.12.2025 20:01 Ответить
+7
Довічно!
12.12.2025 20:02 Ответить
Мабуть, дуже таємні.
12.12.2025 19:59 Ответить
Тайна весь піздєц - на другий день всі знають
12.12.2025 20:00 Ответить
Для Трампа это вполне нормально. Так было и в его первый срок. Сливами чиновники выражают свое отношение к Трампу.
12.12.2025 20:20 Ответить
Ця «таємна зустріч» називається допит.
12.12.2025 20:01 Ответить
12.12.2025 20:01 Ответить
Умєрова - на нари!
12.12.2025 20:01 Ответить
Довічно!
12.12.2025 20:02 Ответить
Після того, як Трамп залишив посаду в січні 2021 року, Патель скористався своєю асоціацією з Трампом для просування кількох бізнес-підприємств і неодноразово з'являвся в кількох подкастах. У квітні 2022 року він був призначений до ради директорів https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Media_%26_Technology_Group Trump Media & Technology Group. Також того ж року він опублікував дитячу книгу про https://en.wikipedia.org/wiki/Steele_dossier досьє Стіла і разом з https://en.wikipedia.org/wiki/John_Solomon_(political_commentator) Джоном Соломоном був призначений представляти Трампа перед https://en.wikipedia.org/wiki/National_Archives_and_Records_Administration Національним управлінням архівів та записів; ФБР допитало https://en.wikipedia.org/wiki/FBI_investigation_into_Donald_Trump%27s_handling_of_government_documents Пателя про його причетність до записів Трампа. Він заснував The Kash Foundation, благодійну організацію, щоб допомогти учасникам https://en.wikipedia.org/wiki/January_6_United_States_Capitol_attack нападу на https://en.wikipedia.org/wiki/January_6_United_States_Capitol_attack Капітолій США 6 січня оплатити судові витрати. Патель пропагував кілька теорій змови про https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_state_in_the_United_States глибоку державу; https://en.wikipedia.org/wiki/False_claims_of_fraud_in_the_2020_presidential_election помилкові заяви про шахрайство на президентських виборах 2020 року; https://en.wikipedia.org/wiki/QAnon QAnon; і напад на Капітолій 6 січня.
12.12.2025 20:30 Ответить
тобто, окрім шантажу Чебурака від Пателя очікувати ні на що корисне для України не доводиться
12.12.2025 20:32 Ответить
Разом з тим, хто його начинив повноваженнями!
12.12.2025 20:03 Ответить
Це називається - перший пішов ??? Єх Бєню б туда січас- Малюк, здавай! Видмивайся, Васильку!
12.12.2025 20:04 Ответить
18 вересень 2025 р

Ігор Коломойський остаточно втратив українське громадянство - рішення Верховного Суду
12.12.2025 20:10 Ответить
Бо до цього часу казали, що Бєня громадянин України, а вона своїх не екстрадує.
В суді Беня якомусь журналісту заявив - я не громадянин України ???
12.12.2025 20:12 Ответить
Пател показав йому рахунки роздертих від переповнення чумаданів ЗЕмафії на офшорах ...Вже за часів Байдена були відомі масштаби а зараз...
12.12.2025 20:02 Ответить
""таємні" .для лапші українському народу.але не для фбр.де цьому " зеленому торгашу" показали компромат як на нього.так і на "зе" з прислугами...
12.12.2025 20:03 Ответить
Теж мені таємниця! Шукав шляхи для порятунку своєї басурманської шкури шляхом продажу України!
12.12.2025 20:05 Ответить
Умеров допомагає Путлеру.
12.12.2025 20:07 Ответить
громадянин сша був на допиті в фбр, оце новина
12.12.2025 20:08 Ответить
й росії
12.12.2025 20:13 Ответить
Не дякуйте Америці,що вони відкрили весь ******* на чолі з потужним зрадником
12.12.2025 20:13 Ответить
Патель продавав пігулки від побочки від ковідних вакцин. Один з теоретиків теорії змови, конспіролух. Не жарт.
12.12.2025 20:16 Ответить
Зе тупий нарік переказує чужі тексти.
12.12.2025 20:22 Ответить
вже не таємні..))))
12.12.2025 20:21 Ответить
Умерова переговорником не просто так зробили. Він людина замазана корупцією та рило і в США в пушку, тож буде ручним і зробить для рудого бібізяна все що той забажає. Бо не хоче в тюрму ні в Україні, ні в США. Продадуть Умерови та Арахамії Україну. Звісно, продасти і наш Микола може але то вже буде наша кровна скотиняка.
12.12.2025 20:21 Ответить
Він ще в ранзі голови ДЕРЖМАЙНА при зЄ ( ще й з відкритим впровадженнями НАБУ- так й канули вони в літа) очолював першу зрадницьку пермовну делегацію на початку вторгнення у Стамбулі. Аброхамія та інші Тімашонки сиділи по обидві сторони від УМЄРОВА - громадянина росії, США та України .
12.12.2025 20:35 Ответить
без згоди хйула пермовники зятьковітьків з ним би не шушкуалися , вигнавши за двері Кислицю...
12.12.2025 20:37 Ответить
Ця сімейка здриснула з Криму в Америку всім кодлом разом з дружинами та коханками з позашлюбними дітьми. У когось з них була така собі Наташа з сином Тімуром якого вона народила зразу після отримання шкільного атестату. Взамін у її батьків з'явилася невеличка хатина, реально невеличка, але близько до пляжу. В цій хатині ця молодичка і стала жити та приймати батька дитини періодично. Сама не татарка. Просто стала якоюсь по рахунку дружиною татарського бая.
12.12.2025 20:50 Ответить
А хто у нас не замазаний корупцією?

Ігоря Дашутіна - фігуранта розслідування Bihus.Info, суддю, щодо декларації якого є чимало питань, - обрали головою Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду.

Восени 2024 року редакція розповіла про дороге й розкішне життя родини судді Верховного Суду Ігоря Дашутіна.
12.12.2025 20:51 Ответить
Хай візьмуть мене. Я такий самий тупий, але не пов'язаний ні з якою корупцією. Мені ніхто ніколи не давав хабарів. Бо не було за що
12.12.2025 20:57 Ответить
Хитрый узбек настучал на зелёную жопу, чтобы свою прикрыть.🧐
12.12.2025 20:25 Ответить
КРУТО! - як добре, що про ці переговори ніхто не знає. Таємниця є таємниця.
12.12.2025 20:33 Ответить
Так об этом давно писали. У Умерова американское гражданство и все наворованное в Америке. Торгуется с ФБР. Может и Зеленского уже продал.
12.12.2025 20:33 Ответить
или спасает поддельника. Сколько ребят погибло из-за бракованных мин.
12.12.2025 20:42 Ответить
Секретар РНБО Рустем Умєров провів секретні зустрічі з керівництвом американського ФБР.

У публікації йдеться, що за останній час Умєров щонайменше тричі літав до Маямі для переговорів з представниками команди Дональда Трампа Стівом

Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Однак, як розповідають джерела, під час свого перебування в США Умєров також провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджино.

Ці зустрічі викликали занепокоєння у західних посадовців, які досі не знають про їхні наміри та цілі.

Смішно. Наче у вирі останніх подій важко було зрозуміти з чим можуть бути повʼязані ці зустрічі?

Мабуть, з тим що і не бажання Умєрова повертатись до України.
12.12.2025 20:35 Ответить
Шерше ля фам генерал Вольф.
12.12.2025 20:37 Ответить
Я чомусь вважав що таємні перемовини це такі про які взнають через десятиріччя, а в нас як у мультіку про Маріо який йде грабувати банк, знають вже усі ще до початку.
12.12.2025 20:43 Ответить
Протокол допроса:
- Кто разворовывать щедрый амреканский помощь?
Дрожащий голос: - Я,я,я не знаю.
- Врешь,койот(слышен сильный удар кулака по столу),я тебя отправлять в Гуантанамо и Аллигаторалькатрас,по частям.
- Не,не,не,я,я, я скажу,все скажу,я тоже американец,это все ОН,он,это он,он и его цирк.
- Кто *** ОН? На лист бумага бистро писать мне имена и факты.
- Дайте двадцать листов,про всех напишу,только не отбирайте виллу в Майями.
12.12.2025 20:48 Ответить
Шаурма всих здав з придании.
12.12.2025 20:50 Ответить
Умерова, вірогідно, нагибають на те, щоб передав Зелі, щоб не пручався трампівсько-хуйловському "плану-28" капітуляції України. Бо, мовляв все знають, що Міндіч і К* башляли Зелі...
12.12.2025 20:52 Ответить
Що умєров, що патель - якийсь виходить трампів кривий шпатель з яким працювати неможливо.
12.12.2025 20:58 Ответить
"сподіваючись отримати гарантії амністії від можливих звинувачень у корупції" - 100%
12.12.2025 20:59 Ответить
 
 