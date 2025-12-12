Умеров провел в США тайные встречи с директором ФБР Пателем, - The Washington Post
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров провел в США тайные переговоры с главой ФБР Кешем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино. Эти встречи внесли новую неопределенность в важные переговоры о прекращении войны.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Были закрытые встречи
В течение последних недель глава украинской делегации Умеров трижды летал в Майами, чтобы встретиться со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и обсудить предложение о прекращении войны.
Однако во время пребывания в Соединенных Штатах он также провел закрытые встречи с директором ФБР Кешем Пателем и заместителем директора Дэном Бонгино, сообщили четверо человек изданию.
Амнистия для Умерова
Эти встречи вызвали беспокойство у западных чиновников, которые до сих пор не знают об их намерениях и целях.
- Некоторые западные чиновники считают, что Умеров и другие украинские чиновники обратились к Пателю и Бонгино, надеясь получить гарантии амнистии от возможных обвинений в коррупции.
- Другие опасаются, что вновь созданный канал связи может быть использован для давления на Зеленского с целью заставить его принять мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа, которое содержит значительные уступки со стороны Украины.
Тема коррупции поднималась во время переговоров
Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подтвердила встречу Умерова с ФБР.
Представитель ФБР сообщил, что во время встреч с Умеровым обсуждались общие интересы двух стран в сфере правоохранительной деятельности и национальной безопасности.
Тема коррупции среди высокопоставленных чиновников в Украине поднималась на одной из встреч, но не была основной, отметил представитель ФБР.
Любые предположения о том, что обсуждения Пателя были неуместными, являются "абсолютной чепухой", добавил он.
В то же время представитель Белого дома сказал WP, что команда Трампа по вопросам национальной безопасности "ведет переговоры как с россиянами, так и с украинцами, чтобы способствовать заключению соглашения о прекращении войны", и что те, кто выражает обеспокоенность по поводу встреч ФБР, "не являются участниками этих дипломатических переговоров и не имеют представления, о чем идет речь".
Смішно. Наче у вирі останніх подій важко було зрозуміти з чим можуть бути повʼязані ці зустрічі?
Мабуть, з тим що і не бажання Умєрова повертатись до України.
ля фамгенерал Вольф.
- Кто разворовывать щедрый амреканский помощь?
Дрожащий голос: - Я,я,я не знаю.
- Врешь,койот(слышен сильный удар кулака по столу),я тебя отправлять в Гуантанамо и Аллигаторалькатрас,по частям.
- Не,не,не,я,я, я скажу,все скажу,я тоже американец,это все ОН,он,это он,он и его цирк.
- Кто *** ОН? На лист бумага бистро писать мне имена и факты.
- Дайте двадцать листов,про всех напишу,только не отбирайте виллу в Майями.