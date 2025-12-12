Умеров провел в США тайные встречи с директором ФБР Пателем, - The Washington Post

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров провел в США тайные переговоры с главой ФБР Кешем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино. Эти встречи внесли новую неопределенность в важные переговоры о прекращении войны.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Были закрытые встречи

В течение последних недель глава украинской делегации Умеров трижды летал в Майами, чтобы встретиться со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и обсудить предложение о прекращении войны.

Однако во время пребывания в Соединенных Штатах он также провел закрытые встречи с директором ФБР Кешем Пателем и заместителем директора Дэном Бонгино, сообщили четверо человек изданию.

Амнистия для Умерова

Эти встречи вызвали беспокойство у западных чиновников, которые до сих пор не знают об их намерениях и целях.

Некоторые западные чиновники считают, что Умеров и другие украинские чиновники обратились к Пателю и Бонгино, надеясь получить гарантии амнистии от возможных обвинений в коррупции.

Другие опасаются, что вновь созданный канал связи может быть использован для давления на Зеленского с целью заставить его принять мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа, которое содержит значительные уступки со стороны Украины.

Тема коррупции поднималась во время переговоров

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подтвердила встречу Умерова с ФБР.

Представитель ФБР сообщил, что во время встреч с Умеровым обсуждались общие интересы двух стран в сфере правоохранительной деятельности и национальной безопасности.

Тема коррупции среди высокопоставленных чиновников в Украине поднималась на одной из встреч, но не была основной, отметил представитель ФБР.

Любые предположения о том, что обсуждения Пателя были неуместными, являются "абсолютной чепухой", добавил он.

В то же время представитель Белого дома сказал WP, что команда Трампа по вопросам национальной безопасности "ведет переговоры как с россиянами, так и с украинцами, чтобы способствовать заключению соглашения о прекращении войны", и что те, кто выражает обеспокоенность по поводу встреч ФБР, "не являются участниками этих дипломатических переговоров и не имеют представления, о чем идет речь".

