Умєров провів у США таємні зустрічі з директором ФБР Пателем, - The Washington Post
Секретар РНБО України Рустем Умєров провів у США таємні переговори з очільником ФБР Кешем Пателем і його заступником Деном Бонгіно. Ці зустрічі внесли нову невизначеність у важливі перемовини щодо припинення війни.
Про це пише видання The Washington Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Були закриті зустрічі
Упродовж останніх тижнів очільник української делегації Умєров тричі літав до Маямі, щоб зустрітися зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом і обговорити пропозицію щодо припинення війни.
Однак під час перебування у Сполучених Штатах він також провів закриті зустрічі з директором ФБР Кешем Пателем та заступником директора Деном Бонгіно, повідомили четверо осіб видання.
Амністія для Умєрова
Ці зустрічі викликали занепокоєння у західних посадовців, які досі не знають про їхні наміри та цілі.
- Деякі західні чиновники вважають, що Умєров та інші українські посадовці звернулися до Пателя й Бонгіно, сподіваючись отримати гарантії амністії від можливих звинувачень у корупції.
- Інші побоюються, що новостворений канал зв'язку може бути використаний для тиску на Зеленського з метою змусити його прийняти мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, яка містить значні поступки з боку України.
Тема корупції порушувалася під час переговорів
Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанишина підтвердила зустріч Умерова з ФБР.
Представник ФБР повідомив, що під час зустрічей з Умєровим обговорювалися спільні інтереси двох країн у сфері правоохоронної діяльності та національної безпеки.
Тема корупції серед високопосадовців в Україні порушувалася на одній із зустрічей, але не була основною, зазначив представник ФБР.
Будь-які припущення про те, що обговорення Пателя були недоречними, є "абсолютною нісенітницею", додав він.
Водночас представник Білого дому сказав WP, що команда Трампа з питань національної безпеки "веде переговори як з росіянами, так і з українцями, щоб сприяти укладенню угоди про припинення війни", і що ті, хто висловлює занепокоєння з приводу зустрічей ФБР, "не є учасниками цих дипломатичних переговорів і не мають уявлення, про що йдеться".
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