Умєров провів у США таємні зустрічі з директором ФБР Пателем, - The Washington Post

Секретар РНБО України Рустем Умєров провів у США таємні переговори з очільником ФБР Кешем Пателем і його заступником Деном Бонгіно. Ці зустрічі внесли нову невизначеність у важливі перемовини щодо припинення війни.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Були закриті зустрічі

Упродовж останніх тижнів очільник української делегації Умєров тричі літав до Маямі, щоб зустрітися зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом і обговорити пропозицію щодо припинення війни.

Однак під час перебування у Сполучених Штатах він також провів закриті зустрічі з директором ФБР Кешем Пателем та заступником директора Деном Бонгіно, повідомили четверо осіб видання.

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Амністія для Умєрова

Ці зустрічі викликали занепокоєння у західних посадовців, які досі не знають про їхні наміри та цілі.

Деякі західні чиновники вважають, що Умєров та інші українські посадовці звернулися до Пателя й Бонгіно, сподіваючись отримати гарантії амністії від можливих звинувачень у корупції.

Інші побоюються, що новостворений канал зв'язку може бути використаний для тиску на Зеленського з метою змусити його прийняти мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, яка містить значні поступки з боку України.

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Тема корупції порушувалася під час переговорів

Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанишина підтвердила зустріч Умерова з ФБР.

Представник ФБР повідомив, що під час зустрічей з Умєровим обговорювалися спільні інтереси двох країн у сфері правоохоронної діяльності та національної безпеки.

Тема корупції серед високопосадовців в Україні порушувалася на одній із зустрічей, але не була основною, зазначив представник ФБР.

Будь-які припущення про те, що обговорення Пателя були недоречними, є "абсолютною нісенітницею", додав він.

Водночас представник Білого дому сказав WP, що команда Трампа з питань національної безпеки "веде переговори як з росіянами, так і з українцями, щоб сприяти укладенню угоди про припинення війни", і що ті, хто висловлює занепокоєння з приводу зустрічей ФБР, "не є учасниками цих дипломатичних переговорів і не мають уявлення, про що йдеться".

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