Радники з нацбезпеки України, США і країн Європи обговорили подальші кроки у роботі над мирним планом, - Умєров
У п'ятницю, 12 грудня, на відеоконференції у форматі радників з нацбезпеки за участі України, США та європейських партнерів відбулося обговорення подальших кроків у роботі над мирним планом.
Про це повідомив голова української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Які питання обговорили?
"Сьогодні мали відеоконференцію у форматі радників з національної безпеки за участю України, Сполучених Штатів та наших європейських партнерів. Обговорили подальшу синхронізацію позицій, безпекові питання та наступні кроки у роботі над мирним планом. За підсумками поінформував президента України", - розповів Умєров.
Триває робота на практичних напрямках
Секретар РНБО додав, що паралельно триває робота на кількох практичних напрямках.
- Так, у Європі готується робота оборонної групи, зосередженої на деталях гарантій безпеки для України. До процесу залучені представники Сил оборони, розвідувальної спільноти та сектору безпеки.
- А в США працює урядова робоча група з економічного блоку під координацією премʼєр-міністра Юлії Свириденко – з питань відновлення, розвитку та інвестицій.
"Найближчим часом заплановані зустрічі з цього питання у Нью-Йорку. Це важлива складова формування довгострокової стійкості держави", - поінформував Умєров.
Він зазначив, що усі ці формати є частиною єдиного процесу постійної координації з партнерами.
"Мета незмінна – наблизити реальне завершення війни та визначити кроки, які зроблять мир для України справедливим, а безпеку й відновлення – гарантованими", - додав голова РНБО.
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заслухав кілька доповідей від секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди.
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