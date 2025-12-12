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Радники з нацбезпеки України, США і країн Європи обговорили подальші кроки у роботі над мирним планом, - Умєров

Умєров, США та Європа: Обговорено подальшу роботу над українським мирним планом

У п'ятницю, 12 грудня, на відеоконференції у форматі радників з нацбезпеки за участі України, США та європейських партнерів відбулося обговорення подальших кроків у роботі над мирним планом.

Про це повідомив голова української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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Які питання обговорили?

"Сьогодні мали відеоконференцію у форматі радників з національної безпеки за участю України, Сполучених Штатів та наших європейських партнерів. Обговорили подальшу синхронізацію позицій, безпекові питання та наступні кроки у роботі над мирним планом. За підсумками поінформував президента України", - розповів Умєров.

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Триває робота на практичних напрямках

Секретар РНБО додав, що паралельно триває робота на кількох практичних напрямках.

  • Так, у Європі готується робота оборонної групи, зосередженої на деталях гарантій безпеки для України. До процесу залучені представники Сил оборони, розвідувальної спільноти та сектору безпеки.
  • А в США працює урядова робоча група з економічного блоку під координацією премʼєр-міністра Юлії Свириденко – з питань відновлення, розвитку та інвестицій.

"Найближчим часом заплановані зустрічі з цього питання у Нью-Йорку. Це важлива складова формування довгострокової стійкості держави", - поінформував Умєров.

Він зазначив, що усі ці формати є частиною єдиного процесу постійної координації з партнерами.

"Мета незмінна – наблизити реальне завершення війни та визначити кроки, які зроблять мир для України справедливим, а безпеку й відновлення – гарантованими", - додав голова РНБО.

  • Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заслухав кілька доповідей від секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди.

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Європа (2520) США (26837) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+7
Гарантії безпеки мають передбачати військове втручання, якщо русня знов нападе. Яка країна може і готова воювати з кацапами? Це і не європейські країни, і не сша. Всі ці гарантії - фікція для лохів
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12.12.2025 22:51 Відповісти
+5
Не смішно таку куєту писати?Яким боком нацбеспека США до мирної угоди?
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12.12.2025 22:33 Відповісти
+5
Схоже Умєров за останні пару тижнів перехопив у Міндіча погрємуху Карлсон та тепер літає по світах оминаючи Україну... час від часу роблячи заяви про якісь там зустрічі та доповіді, якими можна хіба що підтерти ЗЕлений тухєс простроченого реЗЕдента, який чіпляється за владу до останнього свого "чєбурєка"
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12.12.2025 22:35 Відповісти

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