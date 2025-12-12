Радники з нацбезпеки України, США і країн Європи обговорили подальші кроки у роботі над мирним планом, - Умєров

У п'ятницю, 12 грудня, на відеоконференції у форматі радників з нацбезпеки за участі України, США та європейських партнерів відбулося обговорення подальших кроків у роботі над мирним планом.

Про це повідомив голова української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які питання обговорили?

"Сьогодні мали відеоконференцію у форматі радників з національної безпеки за участю України, Сполучених Штатів та наших європейських партнерів. Обговорили подальшу синхронізацію позицій, безпекові питання та наступні кроки у роботі над мирним планом. За підсумками поінформував президента України", - розповів Умєров.

Читайте також: Умєров провів у США таємні зустрічі з директором ФБР Пателем, - The Washington Post

Триває робота на практичних напрямках

Секретар РНБО додав, що паралельно триває робота на кількох практичних напрямках.

Так, у Європі готується робота оборонної групи, зосередженої на деталях гарантій безпеки для України. До процесу залучені представники Сил оборони, розвідувальної спільноти та сектору безпеки.

А в США працює урядова робоча група з економічного блоку під координацією премʼєр-міністра Юлії Свириденко – з питань відновлення, розвитку та інвестицій.

"Найближчим часом заплановані зустрічі з цього питання у Нью-Йорку. Це важлива складова формування довгострокової стійкості держави", - поінформував Умєров.

Він зазначив, що усі ці формати є частиною єдиного процесу постійної координації з партнерами.

"Мета незмінна – наблизити реальне завершення війни та визначити кроки, які зроблять мир для України справедливим, а безпеку й відновлення – гарантованими", - додав голова РНБО.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заслухав кілька доповідей від секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди.

Читайте також: Умєров провів у США таємні зустрічі з директором ФБР Пателем, - The Washington Post