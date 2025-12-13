Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні, - Reuters

Цими вихідними у Берліні очікується зустріч спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя президента США, з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на представника в американській адміністрації пише Reuters.

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Що відомо?

"Рішення відправити Віткоффа, який очолював переговори з Україною і РФ щодо мирної пропозиції США, підкреслює дедалі більшу потребу Вашингтону подолати розбіжності з Києвом щодо умов плану",- зазначається в повідомленні.

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Очікується, що на зустрічі будуть присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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