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Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні, - Reuters

віткофф та кушнер

Цими вихідними у Берліні очікується зустріч спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя президента США, з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на представника в американській адміністрації пише Reuters.

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Що відомо?

"Рішення відправити Віткоффа, який очолював переговори з Україною і РФ щодо мирної пропозиції США, підкреслює дедалі більшу потребу Вашингтону подолати розбіжності з Києвом щодо умов плану",- зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та США провели розмову щодо гарантій безпеки у мирній угоді, - Зеленський. ФОТО

Очікується, що на зустрічі будуть присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
  • Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

Читайте також: Зеленський мав складну розмову з Віткоффом і Кушнером щодо територій, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (28167) Кушнер Джаред (75) перемовини (3839) Макрон Емманюель (1793) Стармер Кір (388) Мерц Фрідріх (465) Віткофф Стів (321)
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Топ коментарі
+17
У США ше є Конгрес Сенат? - доки ці ******** будуть колотити світом?
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13.12.2025 08:15 Відповісти
+14
Європейські політики, економісти зустрінуться з двома профанами.
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13.12.2025 08:16 Відповісти
+12
От часи настали - партгер з гольфу меркантильного довбойоба та зять меркантильного довбойоба замість держсекретаря проводчть перемовиниз меркантильним президентом довбойобов- крадієм. Чекаю коли на перемовини замість Рубіо поїде сантезник довбойоба з його фольварка.
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13.12.2025 08:38 Відповісти

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