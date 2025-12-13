Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, - Reuters
В эти выходные в Берлине ожидается встреча специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США, с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на представителя американской администрации пишет Reuters.
Что известно
"Решение отправить Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и РФ относительно мирного предложения США, подчеркивает растущую потребность Вашингтона преодолеть разногласия с Киевом относительно условий плана", - отмечается в сообщении.
Ожидается, что на встрече будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
