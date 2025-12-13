Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, - Reuters

В эти выходные в Берлине ожидается встреча специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США, с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

Что известно

"Решение отправить Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и РФ относительно мирного предложения США, подчеркивает растущую потребность Вашингтона преодолеть разногласия с Киевом относительно условий плана", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

