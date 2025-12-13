РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10562 посетителя онлайн
Новости
1 269 21

Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, - Reuters

Виткофф и Кушнер

В эти выходные в Берлине ожидается встреча специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США, с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на представителя американской администрации пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Решение отправить Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и РФ относительно мирного предложения США, подчеркивает растущую потребность Вашингтона преодолеть разногласия с Киевом относительно условий плана", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США провели разговор о гарантиях безопасности в мирном соглашении, - Зеленский. ФОТО

Ожидается, что на встрече будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел сложный разговор с Уиткоффом и Кушнером по поводу территорий, - Axios

Автор: 

Зеленский Владимир (22961) Кушнер (24) переговоры (5361) Макрон Эмманюэль (1531) Стармер Кир (308) Фридрих Мерц (319) Стив Уиткофф (223)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
У США ше є Конгрес Сенат? - доки ці ******** будуть колотити світом?
показать весь комментарий
13.12.2025 08:15 Ответить
+8
Європейські політики, економісти зустрінуться з двома профанами.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:16 Ответить
+3
От часи настали - партгер з гольфу меркантильного довбойоба та зять меркантильного довбойоба замість держсекретаря проводчть перемовиниз меркантильним президентом довбойобов- крадієм. Чекаю коли на перемовини замість Рубіо поїде сантезник довбойоба з його фольварка.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У США ше є Конгрес Сенат? - доки ці ******** будуть колотити світом?
показать весь комментарий
13.12.2025 08:15 Ответить
вчора,начеб-то,почався рух в цьому напрямку.конгрес прийняв закон про щорiчну допомогу Украiнi,як мiнiмум в чотириста мiльйонiв.рудий перешкодити цьому не може.та ще там щось про значне обмеження можливостi впливу президента. iнфа з фейсбука.цього явно недостатньо,але хочеться вiрить,що нарештi прокидаються...
показать весь комментарий
13.12.2025 08:37 Ответить
Байден допоміг на 60 млд - це сльози
показать весь комментарий
13.12.2025 08:39 Ответить
Як говорять, з паршивої вівці хоч шерсті клок
показать весь комментарий
13.12.2025 08:45 Ответить
Ця новина правдива
показать весь комментарий
13.12.2025 08:44 Ответить
Что там на когда коронацию антихриста назначили? Вам ещё перед этим все страны в одну надо обьединить полукровка Владимир Владимирович Шеломов и его куратор Вениамин Нитаньяху этим занимаются...
показать весь комментарий
13.12.2025 08:47 Ответить
Європейські політики, економісти зустрінуться з двома профанами.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:16 Ответить
А ні то трампон нарахує 500% тариф
показать весь комментарий
13.12.2025 08:21 Ответить
Я думаю, европейцы то же с кем то договариваются( помимо этих "переговорщиков"), видимо, Америка забыла как население стало нищим меньше чем за год. Сейчас времена еще хуже, не к месту Трампу "пальцы гнуть".
показать весь комментарий
13.12.2025 08:31 Ответить
А чё мы с израильтянами переговоры проводим на нас израиль напал? Ну да ланцетами и форпостами же бомбят значит израиль!
показать весь комментарий
13.12.2025 08:25 Ответить
І що? Європейські ліберасти не проженуть цих двох шахраїв з їхніми "сдєлками", а будуть вести дурнувату дупломатію замість того, щоб загнати бидлоту сраними ганчірками за океан.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:28 Ответить
Что бы война закончилась на фронте под рлссийскими бомбами должны сидеть изральтяне, все что у нас есть!
показать весь комментарий
13.12.2025 08:30 Ответить
"Рішення відправити Віткоффа, який очолював переговори з Україною і РФ щодо мирної пропозиції США, підкреслює дедалі більшу потребу Вашингтона подолати розбіжності з Києвом щодо умов плану"....... Ото завернули.... Це потреба більше принижувать Україну, присилаючи це гівно з лас-вегаського казіно (він власник другого за величиною казіно). Ротяка в нього смердить дупою Путіна, що може піти не так?
показать весь комментарий
13.12.2025 08:31 Ответить
Правильнее сказать прибыли на торги, а не переговоры.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:33 Ответить
А що зеленський на гастролях і дає концерт в Берліні ?
показать весь комментарий
13.12.2025 08:34 Ответить
"Дід бабі рідний федір" - це така посада в адміністріції президента?
показать весь комментарий
13.12.2025 08:34 Ответить
Солдат бабі рідна тітка
показать весь комментарий
13.12.2025 08:44 Ответить
От часи настали - партгер з гольфу меркантильного довбойоба та зять меркантильного довбойоба замість держсекретаря проводчть перемовиниз меркантильним президентом довбойобов- крадієм. Чекаю коли на перемовини замість Рубіо поїде сантезник довбойоба з його фольварка.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:38 Ответить
)(уйло веде перемовини з трямпом, Зе веде перемовини з зятем трямпа. Такий розклад.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:42 Ответить
Пох, хто і з ким про що говорить, навіть з чортом лисим тільки щоб від того Україна виграла
показать весь комментарий
13.12.2025 08:48 Ответить
Поки війна в Україні триває, Європа в безпеці, - німецький дипломат



"Поки ця війна (Росії проти України - УНІАН) ведеться - рішуче і мужньо - нашими українськими друзями, Європа в безпеці", - сказав він.

Ішингер зазначив, що Україна протягом уже багатьох років стримує російську армію. Він вважає, що в момент, коли війна закінчиться, РФ отримає час на накопичення ресурсів і перегрупування для нового нападу, але вже в ширшому масштабі.

показать весь комментарий
13.12.2025 08:47 Ответить
 
 