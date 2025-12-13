Зеленский: Готовимся к встречам с представителями США и Европы по поводу политической договоренности об окончании войны
Украина готовится к встречам с американской стороной и европейскими партнерами в ближайшие дни. В частности, ожидается много событий в Берлине.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. Берлин – будет много событий", – рассказал президент.
Ожидается доклад Умерова
Кроме этого, глава государства сообщил, что ожидает доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и украинской переговорной команды по их контактам, которые уже состоялись.
Разработка гарантий безопасности
"Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Одновременно продолжается разговор украинских чиновников с Америкой и Европой о реальном восстановлении Украины, реальном развитии Украины после войны", - сказал глава государства.
Встречи с представителями Трампа и европейскими партнерами
Также Зеленский анонсировал свои встречи с представителями президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами по поводу "фундамента мира – политической договоренности об окончании войны", подчеркнув, что "сейчас шанс значительный".
"Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской громады. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам – помогают Украине, и мы будем в эти дни в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным", – добавил глава государства.
Встреча в Берлине
- Ранее сообщалось, что в Берлине ожидается встреча специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США, с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у нас є інженери і фізики, є реактори для виробництва плутонію-239. Бракує лише бажання.
А Українці хочуть жити спокійно, без русні. Це може гарантувати лише ядерна зброя.
https://en.wikipedia.org/wiki/Deterrence_theory#Nuclear_deterrence_theory
тому і вимагаю створення ЯЗ, бо не хочеться як ти, дупу підставляти русні чи тувинцям чи що там за різнокольорове лайно прийде.
лапкимайно за кордоном, яке можуть конфіскувати
>Пакистан теж очевидно має дах.
який?
>Півн Корея під прикриттям китайців.
де пруфи, що китай підтримував їх ядерну програму?
що, піндоси нас вже бомбили?
>Військова допомога США зупинилась і поставила під велике питання шанс України на виживання.
країни Європи це питання вирішили.
будуть, бо їм треба, щоб ми продовжували стримувати кацапів.
>коли Трамп буде її бомбити за те, що вона почала виготовлення ЯЗ
не буде він бомбити, тим більше ядерні об'єкти, інакше Європі триндець
Як МАФІЯ зЄМІНДІЧ послала Умєрова головою делегації України спасати....себе -мафію
ось тут про нього Швець розказав
чеченцівкадирівців?
А потім з'явиться ще "значніший" шанс, за яким буде "вирішальний", далі "вирішально-значніший" і тд....
Чи доживе міндіч?
З масарімою маци поїсти