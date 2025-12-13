Зеленский: Готовимся к встречам с представителями США и Европы по поводу политической договоренности об окончании войны

Украина готовится к встречам с американской стороной и европейскими партнерами в ближайшие дни. В частности, ожидается много событий в Берлине.

"Сейчас готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. Берлин – будет много событий", – рассказал президент.

Ожидается доклад Умерова

Кроме этого, глава государства сообщил, что ожидает доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и украинской переговорной команды по их контактам, которые уже состоялись.

Разработка гарантий безопасности

"Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Одновременно продолжается разговор украинских чиновников с Америкой и Европой о реальном восстановлении Украины, реальном развитии Украины после войны", - сказал глава государства.

Встречи с представителями Трампа и европейскими партнерами

Также Зеленский анонсировал свои встречи с представителями президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами по поводу "фундамента мира – политической договоренности об окончании войны", подчеркнув, что "сейчас шанс значительный".

"Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской громады. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам – помогают Украине, и мы будем в эти дни в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным", – добавил глава государства.

Встреча в Берлине

Ранее сообщалось, что в Берлине ожидается встреча специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США, с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

