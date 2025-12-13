РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9702 посетителя онлайн
Новости Мирный процесс
1 138 65

Зеленский: Готовимся к встречам с представителями США и Европы по поводу политической договоренности об окончании войны

зеленський

Украина готовится к встречам с американской стороной и европейскими партнерами в ближайшие дни. В частности, ожидается много событий в Берлине.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сейчас готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. Берлин – будет много событий", – рассказал президент.

Ожидается доклад Умерова

Кроме этого, глава государства сообщил, что ожидает доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и украинской переговорной команды по их контактам, которые уже состоялись.

Читайте также: Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, - Reuters

Разработка гарантий безопасности 

"Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над деталями гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Одновременно продолжается разговор украинских чиновников с Америкой и Европой о реальном восстановлении Украины, реальном развитии Украины после войны", - сказал глава государства.

Читайте также: Советники по нацбезопасности Украины, США и стран Европы обсудили дальнейшие шаги относительно работы над мирным планом, - Умеров

Встречи с представителями Трампа и европейскими партнерами

Также Зеленский анонсировал свои встречи с представителями президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами по поводу "фундамента мира – политической договоренности об окончании войны", подчеркнув, что "сейчас шанс значительный".

"Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской громады. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам – помогают Украине, и мы будем в эти дни в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным", – добавил глава государства.

Встреча в Берлине

  • Ранее сообщалось, что в Берлине ожидается встреча специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США, с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

Читайте также: Встреча представителей США, Украины и ЕС в Париже по мирному плану Трампа отменена, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22961) переговоры (5369) США (28620)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Роби ядерну зброю, придурок!
показать весь комментарий
13.12.2025 21:04 Ответить
+5
Татаров із ОПи уже в ГУР, продовжує вбивати чеченців кадирівців?
показать весь комментарий
13.12.2025 21:11 Ответить
+3
Бот-меншовартісник
показать весь комментарий
13.12.2025 21:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Роби ядерну зброю, придурок!
показать весь комментарий
13.12.2025 21:04 Ответить
З чого де і хто її робитиме ,ті хто її виробляв за часів СССР вже на тому світі ,а бо дуже старенькі ,а нових спеціалістів немає. ,да і хто нам дозволить це робити ,одразу введуть санкції тіж самі наші друзі-європейці. Тобі ,напевно ,з Швейцарії видніше ,ніж мені з Києва.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:08 Ответить
Бот-меншовартісник
показать весь комментарий
13.12.2025 21:09 Ответить
Я не бот жива люлина ,киянин,а ти диванний патріот зі Швейцарії , і якщо ти ти такий патріот ,так повертайся на Батьківщину і воюй тобі ніхто не заважає ,а не повчай українців ,які не втікли за кордон ,як ти .
показать весь комментарий
13.12.2025 21:15 Ответить
Перша ознака бота - чіплятись за прапорець. Це проксі в країні татарових. Ядерну зброю мають робити слуги народа на мої податки. Ядерна зброя має захищати країну а не м'ясо на м'ясо воювати 4 рік під сирським з папашею на московії.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:18 Ответить
Ну для цього цей дешевий пі@дьож ,про українську атомну зброю якої не було і не буде. ,а то такі як ти живете в ілюзіях. Так я теж не збираюсь бути гарматним м'ясом ,нехай багатії воюють їм є що захищати.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:22 Ответить
Я піду в тцк і тебе за шкірку витягну з хати
показать весь комментарий
13.12.2025 21:23 Ответить
Іди полікуйся дурню і де ви такі довбні беретесь.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:25 Ответить
якщо проти ядерної зброї - шуруй на фронт, затикати дірки
показать весь комментарий
13.12.2025 21:28 Ответить
хохол, наші реактори можуть виробляти 670кг плутонію-239 за 300 днів, цього більше ніж достатньо для ядерного проєкту.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:25 Ответить
А ти зелений бот - просто дурний довбень.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:23 Ответить
що особисто для тебе буде краще: "санкції" і ти не зможеш купити айфон, або русня тебе анально зґвалтує і вб'є.

у нас є інженери і фізики, є реактори для виробництва плутонію-239. Бракує лише бажання.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:10 Ответить
Які ми розумні ,а тебе русня ще не згвалтувала і не вбила ,а може то взагалі етнічні українці ,яких вистачає в рашистській армії.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:17 Ответить
отже, ти обираєш анальне зґвалтування, аби лише Україна залишалась без'ядерною, молодець, гарний хохол.

А Українці хочуть жити спокійно, без русні. Це може гарантувати лише ядерна зброя.
https://en.wikipedia.org/wiki/Deterrence_theory#Nuclear_deterrence_theory
показать весь комментарий
13.12.2025 21:21 Ответить
Ну не знаю ,що в Нідерландах більше подобається у вас же там є вулиці "червоних ліхтарів " сходи поцікався .
показать весь комментарий
13.12.2025 21:29 Ответить
я в Україні, просто використовую VPN

тому і вимагаю створення ЯЗ, бо не хочеться як ти, дупу підставляти русні чи тувинцям чи що там за різнокольорове лайно прийде.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:32 Ответить
А нахріна тобі в Україні VPN ,ти що кацапські сайти дивишся ?
показать весь комментарий
13.12.2025 21:41 Ответить
Щоб татаро-портновські суди бібу смоктали.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:43 Ответить
Так в кацапській армії і етнічних українців вистачає ,навіть з генеральськими зірочками , якщо цікавишся ,так зайди на сайт ГУР ,там є їх далеко не повний перелік.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:50 Ответить
Ти кацапський бот, ясно. В спам. Етнічні українці всі за ядерну зброю.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:21 Ответить
Більш нічого додати.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:23 Ответить
він не може, у нього лапки майно за кордоном, яке можуть конфіскувати
показать весь комментарий
13.12.2025 21:08 Ответить
З Швейцарії зручніше робити?
показать весь комментарий
13.12.2025 21:22 Ответить
Хочеш, щоб до кацапських бомбардувань додались ще й американські? Не дадуть Штати нам виготовляти ЯЗ. Он Іран захотів виготовляти, і що отримав?
показать весь комментарий
13.12.2025 21:33 Ответить
Алятола живий, корпус вір не знищений, іранський режим не впав.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:35 Ответить
Отримав бомбардування усіх об'єктів, причетних до виготовлення ЯЗ. Те саме чекає і Україну у випадку такої авантюри
показать весь комментарий
13.12.2025 21:41 Ответить
не буде цього, досить поширювати русняву пропаганду
показать весь комментарий
13.12.2025 21:44 Ответить
Досить закликати до виготовлення ЯЗ. Ніхто цього робити не буде. Це маячня
показать весь комментарий
13.12.2025 21:50 Ответить
Ядерна програма ірану не знищена. А півн.корею чомусь сша не бомбить, сситься.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:45 Ответить
Ми не іран, який ненавидять американці. Суспільна прихильність на нашій стороні, будь-хто, хто накаже бомбити Україну разом з ****** стане парією.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:36 Ответить
Суспільна прихильність нічого не дала. Військова допомога США зупинилась і поставила під велике питання шанс України на виживання.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:39 Ответить
Тому і треба робити ядерну зброю. Пакістан і півн.корея зробили, тепер не бояться війни.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:40 Ответить
Півн Корея під прикриттям китайців. Пакистан теж очевидно має дах. Україні таку можливість ніхто не дасть. Трамп не запропонував Україні виготовити ЯЗ і захиститися від русні. Він запропонував оголосити капітуляцію.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:44 Ответить
тому трамп разом з кацапами йде за кораблем

>Пакистан теж очевидно має дах.

який?

>Півн Корея під прикриттям китайців.

де пруфи, що китай підтримував їх ядерну програму?
показать весь комментарий
13.12.2025 21:45 Ответить
Який дах в Пакістану? Єдиний можливий це ВБ, як і в нас. Тому і нам можна.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:46 Ответить
>Суспільна прихильність нічого не дала.

що, піндоси нас вже бомбили?

>Військова допомога США зупинилась і поставила під велике питання шанс України на виживання.

країни Європи це питання вирішили.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:43 Ответить
Країни Європи не будуть захищати Україну, коли Трамп буде її бомбити за те, що вона почала виготовлення ЯЗ
показать весь комментарий
13.12.2025 21:45 Ответить
>Країни Європи не будуть захищати Україну

будуть, бо їм треба, щоб ми продовжували стримувати кацапів.

>коли Трамп буде її бомбити за те, що вона почала виготовлення ЯЗ

не буде він бомбити, тим більше ядерні об'єкти, інакше Європі триндець
показать весь комментарий
13.12.2025 21:47 Ответить
А куди вони дінуться? Педофіл трамп скоро в тюрячці буде, не лякай Україну ним.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RtsWl5eviRI

Як МАФІЯ зЄМІНДІЧ послала Умєрова головою делегації України спасати....себе -мафію
показать весь комментарий
13.12.2025 21:41 Ответить
ТОМУ ВСІ НАРОБКИ ЦИХ ПЕРЕМОВИН ПОСЛАНІ В СРАКУ
показать весь комментарий
13.12.2025 21:44 Ответить
завтра трампа в сша розстріляють за зраду-не ведись на його гарантії
показать весь комментарий
13.12.2025 21:08 Ответить
"Європейські друзі", вже відкритим текстом кажуть, що треба щоб Україна воювала і далі! Бо поки знищують Україну - Європа може спати спокійно...
показать весь комментарий
13.12.2025 21:09 Ответить
Так вона і далі буде спати спокійно ,відновлять "Залізну завісу " як в часи Холодної віни ,тільки вже по кордонах колишнього СССР.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:12 Ответить
Де "Чєбурек"? НАБУ чекає....
показать весь комментарий
13.12.2025 21:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RtsWl5eviRI

ось тут про нього Швець розказав
показать весь комментарий
13.12.2025 21:45 Ответить
Чебурєка терміново додому в Україну! Він протермінований переговірник....
показать весь комментарий
13.12.2025 21:49 Ответить
Татаров із ОПи уже в ГУР, продовжує вбивати чеченців кадирівців?
показать весь комментарий
13.12.2025 21:11 Ответить
трандить, як дихає. помовч і не будеш такий дурнуватий.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:11 Ответить
путлєр показав тобі в Одесі як він готується до миру - а ці балачки тільки переливання з пустого в порожнє - шей Трамп не з нами
показать весь комментарий
13.12.2025 21:12 Ответить
Не вірте стоячому х....ю на зорькі,Можливо він просто посцяти схотів!
показать весь комментарий
13.12.2025 21:19 Ответить
Цей довбень винищує народ України швидше ніж кацапи, імпічмент тобі, зраднику-ухилянте
показать весь комментарий
13.12.2025 21:21 Ответить
Шо буде цього ращу, шоб уникнути завершення війни.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:22 Ответить
Досить вже маячню нести, якi нахрен домовленностi, з ким ???? ! ну не хоче пуйло закiнчувати вiйну, не-хо-че !!!
показать весь комментарий
13.12.2025 21:24 Ответить
Секретные сделки рушатся: ФБР, Умеров и новая "Ялта". Украина на грани предательства. ШВЕЦ.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RtsWl5eviRI
показать весь комментарий
13.12.2025 21:29 Ответить
Ку-ку, в тебе там в Одесі блекаут, роби вже щось імпотент недієздатний, або ****** з влади!
показать весь комментарий
13.12.2025 21:29 Ответить
То в одеситів блекаут, а не в нього.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:32 Ответить
Там пушкін світить всім
показать весь комментарий
13.12.2025 21:50 Ответить
"зараз шанс значний"
А потім з'явиться ще "значніший" шанс, за яким буде "вирішальний", далі "вирішально-значніший" і тд....
показать весь комментарий
13.12.2025 21:31 Ответить
Сцянина про 28 пунктів вже закінчились? Тепер новий сеанс уринотерапії "політична домовленість"?🤣
показать весь комментарий
13.12.2025 21:35 Ответить
Готуйся! Але до іншого: суши сухарі, чмо безтолкове.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:39 Ответить
Буде чергова "політична домовленість" коаліції натужних про все гарне проти всього поганого, якою росія підітреться, а Трампа просто куплять постійними закупками американської зброї.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:41 Ответить
Удачи Володя! Ни пяди родной земли не давай кремлёвской крысе!
показать весь комментарий
13.12.2025 21:43 Ответить
його рідна земля в ізраїлі, тут він просто заробляє
показать весь комментарий
13.12.2025 21:50 Ответить
Бідося
Чи доживе міндіч?
З масарімою маци поїсти
показать весь комментарий
13.12.2025 21:49 Ответить
 
 