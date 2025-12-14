1 241 21
Встреча Зеленского с представителями Трампа началась в Берлине
В Берлине началась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщают агентство Reuters и президент Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Украинскую делегацию возглавил Зеленский
Украинскую делегацию возглавляет Владимир Зеленский. Вместе с ним на переговорах присутствуют секретарь СНБО Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз и руководитель Генштаба Андрей Гнатов.
Со стороны США – Уиткофф и Кушнер
Со стороны США - зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель США Стивен Уиткофф.
Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Дополняется...
