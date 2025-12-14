РУС
Встреча Зеленского с представителями Трампа началась в Берлине

перемовини

В Берлине началась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают агентство Reuters и президент Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Украинскую делегацию возглавил Зеленский

Украинскую делегацию возглавляет Владимир Зеленский. Вместе с ним на переговорах присутствуют секретарь СНБО Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз и руководитель Генштаба Андрей Гнатов.

Со стороны США – Уиткофф и Кушнер

Со стороны США - зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель США Стивен Уиткофф.

Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Дополняется... 

Автор: 

А агенти з нерухомості, зяті і свояки з нашого боку у делегації представлені?
14.12.2025 17:34 Ответить
КВНщик и финансист инвестор. Практически ничья.
14.12.2025 17:41 Ответить
Як так розумію питання амністії за корупцію умєров в ФБР залагодив
14.12.2025 17:38 Ответить
десь 99,9%
14.12.2025 17:43 Ответить
Тільки у випадку якщо все ж таки запхне Україні кацапський план одобрений та підмальований Трампом со товарісчі. Тоді залишиться жити в своїх американських маєтках.
14.12.2025 17:54 Ответить
А!!! рівень зустрічаючихся - нелегітимний з девелоперами !!!
14.12.2025 17:40 Ответить
Буратіні навіть Рубіо не дали для міждержавницької легітимізації перемовин ...Дали двох амероЄрмаків
14.12.2025 17:42 Ответить
".... зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США..." - а невістка приїхала?
14.12.2025 17:42 Ответить
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецедентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
14.12.2025 17:43 Ответить
14.12.2025 17:51 Ответить
Хтось може пояснити - в чому сенс перемовин , якщо кацапи вже відкрито кажуть що "мирний план" їм не підходить ?
показать весь комментарий
А потриндіти? Вони ж усі зарплатню отримують
14.12.2025 17:53 Ответить
Зустріч заради зустрічі
14.12.2025 17:48 Ответить
думаю, а чого б знову Короля Британії не підтягнути вовці на підтанцьовку ...
14.12.2025 17:52 Ответить
Ну, не в Києві ж йому сидіти?
14.12.2025 17:53 Ответить
Мерц хоча б не ганьбився і не приїжджав (краще б забрав Зеленського у якесь інше місце). Мерц -- канцлер, це статус, це посада. А хто ті два американських утирка? На яких правах вони щось там "рішають" з найвищими державними діячами??
14.12.2025 17:52 Ответить
Я вже писав що при Трампі в США з'явилися нові посади -Зять Президента, Друг Президента і ще декілька.
14.12.2025 17:57 Ответить
А що за чувак в формі праворуч від Вітькова??
14.12.2025 17:53 Ответить
Інтерьєр
14.12.2025 17:56 Ответить
Ясно хто - весільний генерал
14.12.2025 17:57 Ответить
Треба писати- « з представниками путіна».
14.12.2025 17:53 Ответить
 
 