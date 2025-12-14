Зеленский: Готовимся к встрече с американской стороной, работаем над каждым пунктом драфтов

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к встрече с американской стороной в Берлине. Украинская переговорная команда внимательно работает над каждым пунктом каждого драфта.

Об этом глава государства рассказал в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка к встрече продолжается

"Готовимся к встрече с американской стороной. Много важных деталей, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работаем. Главное, чтобы все шаги, которые согласуем с партнерами, могли реально сработать ради гарантированной безопасности", - сказал Зеленский.

Надежные гарантии могут обеспечить мир

Глава государства подчеркнул, что только надежные гарантии сработают на мир.

"Рассчитываем, что партнеры тоже и в дальнейшем будут работать конструктивно", - подытожил президент.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.

В воскресенье, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл с официальным визитом в Германию.

