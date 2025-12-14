РУС
628 28

Зеленский: Готовимся к встрече с американской стороной, работаем над каждым пунктом драфтов

Зеленский и переговорная команда

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к встрече с американской стороной в Берлине. Украинская переговорная команда внимательно работает над каждым пунктом каждого драфта.

Об этом глава государства рассказал в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Подготовка к встрече продолжается

"Готовимся к встрече с американской стороной. Много важных деталей, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работаем. Главное, чтобы все шаги, которые согласуем с партнерами, могли реально сработать ради гарантированной безопасности", - сказал Зеленский.

Надежные гарантии могут обеспечить мир

Глава государства подчеркнул, что только надежные гарантии сработают на мир.

"Рассчитываем, что партнеры тоже и в дальнейшем будут работать конструктивно", - подытожил президент.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (22968) переговоры (5372) США (28627)
Топ комментарии
+8
А можна українською написати чернетка, а не драфт
показать весь комментарий
14.12.2025 16:26
+8
чернетка не так круто звучить, а так зебіл толкав ***** драфти
показать весь комментарий
14.12.2025 16:28
+6
Зеленський: Готуємось до зустрічі з американською стороною, працюємо над кожним пунктом драфтів.

Який розумний!😳
Аж страшно!😱

Який розумний!😳
Аж страшно!😱
показать весь комментарий
14.12.2025 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Драфти крафти - ну хоч не дріфт
показать весь комментарий
14.12.2025 16:25
Драфт (от англ. draft - черновик, проект) - это многозначный термин, чаще всего означающий процедуру выбора новых игроков командами в спорте, предварительный вариант документа (черновик) или особый тип турнира в карточных играх
Карт нема але в мізер може й вийде
Карт нема але в мізер може й вийде
показать весь комментарий
14.12.2025 16:36
Зіграти "в мізер" не так і просто, як здається на перший погляд - можна "отримати паровоз" і поїхати в СІЗО на нари!
показать весь комментарий
14.12.2025 16:44
від підписання ДРафтів Нелох може зДРиснути
показать весь комментарий
14.12.2025 17:46
Зеленський: Готуємось до зустрічі з американською стороною, працюємо над кожним пунктом драфтів.

Який розумний!😳
Аж страшно!😱

Який розумний!😳
Аж страшно!😱
показать весь комментарий
14.12.2025 16:26
Ваша папіроска шкварчить!
показать весь комментарий
14.12.2025 16:30
Ще й який. Це виборець у нього дебільний.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:37
А можна українською написати чернетка, а не драфт
показать весь комментарий
14.12.2025 16:26
чернетка не так круто звучить, а так зебіл толкав ***** драфти
показать весь комментарий
14.12.2025 16:28
А драфти у кластерах?
показать весь комментарий
14.12.2025 16:29
Оці словечка-драфти,кластери і тд...нахрена?Для того щоб розмити сенс сказаного і потім зїхати що його неправильно зрозуміли?
показать весь комментарий
14.12.2025 16:30
Щоб ми себе у порівнянні з ним дурнями вважали.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:07
А розумний! Аж страшно!
показать весь комментарий
14.12.2025 16:35
А як же кластери? Чітал на ночь словарь, придумав нове слово "драфт". Що значить по-нашему "чернетка". Заради "гарантованої безпеки".... Вони же "гарантії безпеки" только наоборот.
Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымиться умом своим за тучи
и там своим становиться - становиться ещё выше Лаврской колокольни!
показать весь комментарий
14.12.2025 16:35
вихід з донбасу на взаємний основі , ми виходимо і кацапня виходить - Зеленський
показать весь комментарий
14.12.2025 16:37
Знищення української мови разом з українським народом.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:38
не драфти тут
показать весь комментарий
14.12.2025 16:40
Здрафни.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:06
Незламний працює над кожним стібком стрінгів.
показать весь комментарий
14.12.2025 16:40
А ми з американцями вже воюємо?
показать весь комментарий
14.12.2025 16:47
Дійсно, ішак прискіпливо працює над гарантіями безпеки, але для власної дупи. Басурманський чебурек денно і нічно готує для ішака і Ко пухнасту ковдру.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:11
В Україні державна мова- українська.
... було б добре, якби без патужних агліцьких слів .
показать весь комментарий
14.12.2025 17:16
Драфт это хорошо, это патужна.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:18
З 19 року готується "зрадник", а на виході що раз то гірше для України..."зелена підготовка"
показать весь комментарий
14.12.2025 17:51
 
 