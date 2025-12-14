Я еще не получил ответа США на предложения Украины по мирному плану, - Зеленский

На данный момент Киев до сих пор не получил официального ответа от Соединенных Штатов относительно обновленных предложений, касающихся мирного урегулирования.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в беседе с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Реакция США

По его словам, определенные сигналы поступают через переговорную команду.

Нет, я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня", - отметил Зеленский.

Переговоры в Берлине

Президент уточнил, что уже сегодня начинается активный дипломатический день в Берлине.

"Сегодня у нас украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеться с канцлером Мерцем и, наверное, вечером еще буду видеться с некоторыми нашими лидерами Европы", - добавил он.

По словам главы государства, Украина настроена на продолжение диалога с партнерами и готова обсуждать дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

