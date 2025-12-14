РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8796 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
462 8

Я еще не получил ответа США на предложения Украины по мирному плану, - Зеленский

Зеленский о мирном плане

На данный момент Киев до сих пор не получил официального ответа от Соединенных Штатов относительно обновленных предложений, касающихся мирного урегулирования.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в беседе с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция США

По его словам, определенные сигналы поступают через переговорную команду.

Нет, я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня", - отметил Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Готовимся к встречам с представителями США и Европы по поводу политической договоренности об окончании войны

Переговоры в Берлине

Президент уточнил, что уже сегодня начинается активный дипломатический день в Берлине.

"Сегодня у нас украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеться с канцлером Мерцем и, наверное, вечером еще буду видеться с некоторыми нашими лидерами Европы", - добавил он.

По словам главы государства, Украина настроена на продолжение диалога с партнерами и готова обсуждать дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стубб вместо визита в США поедет в Берлин на переговоры относительно Украины, - СМИ

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.
  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским, - Associated Press

Автор: 

Зеленский Владимир (22968) переговоры (5372) США (28627)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трампон ще чекає на вказівки ×уйла.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:50 Ответить
Відповідь одна від шістки пуйла Трампа.
Виводьте ЗСУ з Донецької області і підписуйте капітуляцію.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:50 Ответить
Кац предлагаєт сдаться, ти повинен пам'ятати, це з кіна. Ось такий меседж. Що тут незрозумілого.... Нададуть потужні гарантії (зуб даю та хрест на пузі) про які всі разом забудуть вже завтра.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:51 Ответить
Віткофф і Кушнер вже притаранили відповідь у Берлін - наплювати і забути - яка може бути відповідь коли кацапи і Трамп заодно
показать весь комментарий
14.12.2025 12:51 Ответить
Он ушастий вже каже - на єто ми поітіть нє могьом
показать весь комментарий
14.12.2025 12:54 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2025 13:02 Ответить
Есть билет на балет, на мирный план ответа нет...
показать весь комментарий
14.12.2025 13:08 Ответить
Вчора ще було рано, сьогодні ще ніяк, а завтра вже може бути пізно.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:09 Ответить
 
 