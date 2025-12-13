Стубб вместо визита в США поедет в Берлин на переговоры относительно Украины, - СМИ

Президент Финляндии Александр Стубб отменил планы посетить Соединенные Штаты и едет в Германию, где в понедельник, 15 декабря, примет участие в дискуссии относительно Украины.

Об этом сообщает Yle, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Визит Стубба

Стубб должен был принять участие в презентации нового флота многоцелевых истребителей F-35A Финляндии в Форт-Уэрте, Техас, и в открытии финского консульства в Хьюстоне.

Вместо этого финский лидер в понедельник присоединится к встрече в Берлине по мирным переговорам относительно Украины. В ней также примут участие "несколько других европейских глав государств и правительств, а также высокие представители ЕС и НАТО", сообщил офис финского лидера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия о мирных переговорах: Ситуация очень динамичная

"Критическая ситуация" в Украине

Стубб сделал это заявление во время пресс-конференции в Гааге в пятницу, сославшись на "критическую ситуацию в Украине".

Немецкий канцлер Фридрих Мерц является организатором мирной конференции в Берлине. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими лидерами ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча представителей США, Украины и ЕС в Париже по мирному плану Трампа отменена, - СМИ