Стубб вместо визита в США поедет в Берлин на переговоры относительно Украины, - СМИ
Президент Финляндии Александр Стубб отменил планы посетить Соединенные Штаты и едет в Германию, где в понедельник, 15 декабря, примет участие в дискуссии относительно Украины.
Об этом сообщает Yle, информирует Цензор.НЕТ.
Визит Стубба
Стубб должен был принять участие в презентации нового флота многоцелевых истребителей F-35A Финляндии в Форт-Уэрте, Техас, и в открытии финского консульства в Хьюстоне.
Вместо этого финский лидер в понедельник присоединится к встрече в Берлине по мирным переговорам относительно Украины. В ней также примут участие "несколько других европейских глав государств и правительств, а также высокие представители ЕС и НАТО", сообщил офис финского лидера.
"Критическая ситуация" в Украине
Стубб сделал это заявление во время пресс-конференции в Гааге в пятницу, сославшись на "критическую ситуацию в Украине".
- Немецкий канцлер Фридрих Мерц является организатором мирной конференции в Берлине. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими лидерами ЕС.
