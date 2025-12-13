РУС
693 9

Стубб вместо визита в США поедет в Берлин на переговоры относительно Украины, - СМИ

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб отменил планы посетить Соединенные Штаты и едет в Германию, где в понедельник, 15 декабря, примет участие в дискуссии относительно Украины.

Об этом сообщает Yle, информирует Цензор.НЕТ.

Визит Стубба

Стубб должен был принять участие в презентации нового флота многоцелевых истребителей F-35A Финляндии в Форт-Уэрте, Техас, и в открытии финского консульства в Хьюстоне.

Вместо этого финский лидер в понедельник присоединится к встрече в Берлине по мирным переговорам относительно Украины. В ней также примут участие "несколько других европейских глав государств и правительств, а также высокие представители ЕС и НАТО", сообщил офис финского лидера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия о мирных переговорах: Ситуация очень динамичная

"Критическая ситуация" в Украине

Стубб сделал это заявление во время пресс-конференции в Гааге в пятницу, сославшись на "критическую ситуацию в Украине".

  • Немецкий канцлер Фридрих Мерц является организатором мирной конференции в Берлине. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими лидерами ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча представителей США, Украины и ЕС в Париже по мирному плану Трампа отменена, - СМИ

Берлин (230) Германия (7423) США (28620) Стубб Александр (158)
Красава,послав мовчки дружбана Доні на х...,суто дипломатично !!))
13.12.2025 14:08 Ответить
13.12.2025 14:16 Ответить
13.12.2025 14:18 Ответить
"синюшніми плямами на руках" ГОСПОДЬ ВКАЗУЄ НА АМЕРИКАНСЬКОГО СПІВУЧАСНИКА ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ "ТРАМБОНА" НА ЧИЇХ РУКАХ "ЗАПЕКЛАСЯ" БЕЗНЕВИННО ПРОЛЯТА УКРАЇНСЬКА КРОВ....
13.12.2025 15:02 Ответить
Оскільки F-35 для них поки ще планували в texas, і базу своїх шпіонів там же, то тут вже питання, а хто кого послав.....?
13.12.2025 14:26 Ответить
"послав" всіх рудий мудак, але цим самим він пославав себе ще далі глибше в дупу. отака вона, геополітіка. якщо нема клепки в голові, тоді твоя голова буде в клепці.
13.12.2025 14:29 Ответить
таку дипломатію з ігнором ,можно проявити тільки тоді ,коли над під* філом Білого дому ,Домоклов меч навис ...бо коли голова цього амеріканського виб* ядка покотися ,тіх хто будуть поруч , забризькає...
13.12.2025 14:26 Ответить
вони відмиють сою морду нашою кров'ю і підуть жерти далі.
13.12.2025 14:33 Ответить
Молодец!А вот боты на Мове писали зачем Зе едет в Берлин, он уже с ,Мeрц виделся!Туда кстати и Виткофф летит Вот и можно ему рассказать о Покровское и Купянске😉
13.12.2025 14:59 Ответить
 
 