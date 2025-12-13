Стубб замість візиту до США поїде до Берліна на переговори щодо України, - ЗМІ
Президент Фінляндії Александр Стубб скасував плани відвідати Сполучені Штати та їде до Німеччини, де у понеділок, 15 грудня, візьме участь у дискусії щодо України.
Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Візит Стубба
Стубб мав узяти участь у презентації нового флоту багатоцільових винищувачів F-35A Фінляндії у Форт-Ворті, Техас, та у відкритті фінського консульства в Х'юстоні.
Натомість фінський лідер у понеділок приєднається до зустрічі у Берліні щодо мирних переговорів стосовно України. У ній також візьмуть участь "кілька інших європейських глав держав і урядів, а також високі представники ЄС і НАТО", повідомив офіс фінського лідера.
"Критична ситуація" в Україні
Стубб зробив цю заяву під час пресконференції в Гаазі в п'ятницю, посилаючись на "критичну ситуацію в Україні".
- Німецький канцлер Фрідріх Мерц є організатором мирної конференції в Берліні. Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у перемовинах разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими лідерами ЄС.
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