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Новини Мирні перемовини
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Я ще не отримав відповіді США на пропозиції України щодо мирного плану, - Зеленський

зеленський про мирний план

На цей момент Київ досі не має формальної відповіді від Сполучених Штатів стосовно оновлених пропозицій, які стосуються мирного врегулювання.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Реакція США

За його словами, певні сигнали надходять через переговорну команду.

Ні, я ще не отримав реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою перемовну, переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", - зазначив Зеленський.

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Перемовини в Берліні

Президент уточнив, що вже сьогодні розпочинається активний дипломатичний день у Берліні.

"Сьогодні в нас Україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца і, напевно, ввечері ще буду бачитись з деякими нашими лідерами Європи", - додав він.

За словами глави держави, Україна налаштована на продовження діалогу з партнерами та готова обговорювати подальші кроки щодо мирного врегулювання.

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Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.
  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
  • Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28174) перемовини (3840) США (26851)
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Топ коментарі
+4
Кац предлагаєт сдаться, ти повинен пам'ятати, це з кіна. Ось такий меседж. Що тут незрозумілого.... Нададуть потужні гарантії (зуб даю та хрест на пузі) про які всі разом забудуть вже завтра.
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14.12.2025 12:51 Відповісти
+2
Віткофф і Кушнер вже притаранили відповідь у Берлін - наплювати і забути - яка може бути відповідь коли кацапи і Трамп заодно
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14.12.2025 12:51 Відповісти
+2
Це схоже на довготривалу сюрреалістичну п"єсу.
Яка різниця про що ми говоримо з США, якщо Ри-Фи проти ??
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14.12.2025 14:06 Відповісти

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