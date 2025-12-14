Я ще не отримав відповіді США на пропозиції України щодо мирного плану, - Зеленський
На цей момент Київ досі не має формальної відповіді від Сполучених Штатів стосовно оновлених пропозицій, які стосуються мирного врегулювання.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Реакція США
За його словами, певні сигнали надходять через переговорну команду.
Ні, я ще не отримав реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою перемовну, переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", - зазначив Зеленський.
Перемовини в Берліні
Президент уточнив, що вже сьогодні розпочинається активний дипломатичний день у Берліні.
"Сьогодні в нас Україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца і, напевно, ввечері ще буду бачитись з деякими нашими лідерами Європи", - додав він.
За словами глави держави, Україна налаштована на продовження діалогу з партнерами та готова обговорювати подальші кроки щодо мирного врегулювання.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.
- Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.
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Яка різниця про що ми говоримо з США, якщо Ри-Фи проти ??