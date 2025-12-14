РУС
Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским, - Associated Press

витковф,кушнер

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров с Владимиром Зеленским по поводу мирного плана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что будут обсуждать?

По данным издания, предметом обсуждения, вероятно, будет согласование позиций Украины и США. 

Ожидается, что на встрече будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Более подробной информации на данный момент нет.

Читайте также: Стубб вместо визита в США поедет в Берлин на переговоры по Украине, - СМИ

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.
  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Читайте также: Эрдоган после встречи с Путиным: Мир между РФ и Украиной уже недалеко

Виткофф и Кушнер

Автор: 

Зеленский Владимир (22968) Кушнер (25) переговоры (5372) Стив Уиткофф (223)
Топ комментарии
+5
ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ США і вперше за 500 років - посада ЗЯТЬ. Це навіть не клоунада, це гірше, пародія на все. Гумореска
14.12.2025 12:43 Ответить
+3
Солодка парочка
14.12.2025 12:38 Ответить
+1
Етнічні білоруси вирішують долю України...
14.12.2025 12:37 Ответить
14.12.2025 12:37 Ответить
Білоруси?!
показать весь комментарий
14.12.2025 12:41 Ответить
Білоруські євреї, якщо точніше.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:44 Ответить
14.12.2025 12:53 Ответить
14.12.2025 12:38 Ответить
Про що можна домовлятись з паРашою? ПаРаша розуміє тільки Томагавки. Зброя, яку Штати збираються утілізовувати і заміщати на нову, доречі.
14.12.2025 12:40 Ответить
А чого не в штатах ? Умеров багато розказав у ФБР мабуть )
показать весь комментарий
14.12.2025 12:41 Ответить
Гнати сцяними ганчірками обох.
14.12.2025 12:42 Ответить
Там і всіх трьох не мішало б...
14.12.2025 12:54 Ответить
Вангую, буде - "Український - сдавайся. Ми надамо вам американський харантія якщо що....."
показать весь комментарий
14.12.2025 12:42 Ответить
14.12.2025 12:43 Ответить
А шо це за перемовини президента з якимось зятем та ігркном у гольі? Цe новий тренд світовой дипломатії? Наступнимимабуть будуть садівник з Мар а Лаго та районий водій мулососа.
14.12.2025 12:45 Ответить
Який президент така й дипломатія...
Маєм те, що маєм...
14.12.2025 12:55 Ответить
Будуть ультимативно вимогати виконати умову пуйла по виводу ЗСУ з Донецької області та підписати капітуляцію.
14.12.2025 12:48 Ответить
На мой взгляд - эти два чмошника
Самые подходящие для того
Чтобы перетереть с Зеленским
Они говорят на одном жаргоне
14.12.2025 12:48 Ответить
Зеленський повинен прислати свого зятя ну або внучатого племінника та свого колегу по цеху, поручіка Ржевського.
14.12.2025 12:48 Ответить
Агрохімія підійшов би, такий же торгаш.
14.12.2025 13:02 Ответить
А хто такі ці два щоб зустрічатися з Зеленським?
14.12.2025 13:03 Ответить
 
 