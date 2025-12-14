Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским, - Associated Press

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров с Владимиром Зеленским по поводу мирного плана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Что будут обсуждать?

По данным издания, предметом обсуждения, вероятно, будет согласование позиций Украины и США.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

