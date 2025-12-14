Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским, - Associated Press
Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров с Владимиром Зеленским по поводу мирного плана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Что будут обсуждать?
По данным издания, предметом обсуждения, вероятно, будет согласование позиций Украины и США.
Ожидается, что на встрече будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине.
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
