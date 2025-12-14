Віткофф та Кушнер вже прибули до Берліну для переговорів із Зеленським, - Associated Press

Спеціальний посланець США Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до Берліна для переговорів із Володимиром Зеленським щодо мирного плану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

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Що обговорюватимуть?

За даними видання, предметом обговорення, імовірно, буде узгодження позицій України та США.

Очікується, що на зустрічі будуть присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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