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Новини Мирні перемовини
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Віткофф та Кушнер вже прибули до Берліну для переговорів із Зеленським, - Associated Press

віткофф,кушнер

Спеціальний посланець США Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до Берліна для переговорів із Володимиром Зеленським щодо мирного плану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

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Що обговорюватимуть?

За даними видання, предметом обговорення, імовірно, буде узгодження позицій України та США. 

Очікується, що на зустрічі будуть присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Також читайте: Стубб замість візиту до США поїде до Берліна на переговори щодо України, - ЗМІ

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.
  • Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
  • Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

Читайте також: Зеленський мав складну розмову з Віткоффом і Кушнером щодо територій, - Axios

віткофф та кушнер

Автор: 

Зеленський Володимир (28174) Кушнер Джаред (75) перемовини (3840) Віткофф Стів (321)
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Топ коментарі
+14
ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ США і вперше за 500 років - посада ЗЯТЬ. Це навіть не клоунада, це гірше, пародія на все. Гумореска
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14.12.2025 12:43 Відповісти
+6
Солодка парочка
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14.12.2025 12:38 Відповісти
+6
А шо це за перемовини президента з якимось зятем та ігркном у гольі? Цe новий тренд світовой дипломатії? Наступнимимабуть будуть садівник з Мар а Лаго та районий водій мулососа.
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14.12.2025 12:45 Відповісти

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