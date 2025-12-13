Эрдоган после встречи с Путиным: Мир между РФ и Украиной уже недалеко
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что достижение соглашения о прекращении российско-украинской войны уже близко.
Об этом он сказал после встречи с Путиным в Туркменистане, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление Эрдогана
Турция вновь подтвердила свою готовность поддержать мирные усилия.
"После этой встречи с Путиным мы надеемся на возможность обсудить мирный план также с президентом США Трампом. Мир уже недалеко, мы можем это видеть", - сказал Эрдоган.
"Мы оценили, какой вклад наша страна может внести в мирные усилия. Мы положительно воспринимаем диалог, начатый благодаря усилиям президента Трампа", - добавил президент Турции.
Черное море
- В пятницу Эрдоган сообщил Путину, что ограниченный режим прекращения огня в войне, особенно сосредоточенный на энергетических объектах и портах, может быть полезным.
Он снова повторил, что не хотел бы видеть превращение Черного моря в "поле битвы".
"Черное море не следует рассматривать как поле битвы. Такая ситуация только навредит России и Украине. Все нуждаются в безопасном судоходстве в Черном море. Это должно быть обеспечено", - добавил турецкий лидер.
тільки мир цей - рускій
ему ху*ло нассало в уши про мир, и тут же побежал об этом трубить !!!
Чи аби бовкнути?
P.S. Будь-кому, хто тисне хйлові клешні, мають відсохнути руки.
Ніяких вільних економічних зон, ніякого турецького чи китайського бізнесу в Україні.
Не дарма турок не беруть в ЄС.
Миру з кацапідарами не буде ще сто років мінімум.
Лектор:" Горизонт-точка,чем ближе подходишь,тем дальше она есть."
Так і Ердоган баче "недалекий" мир,а сам шукає з па-рашею близьких зв'язків,проштовхуючи свої інтереси.