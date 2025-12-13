Эрдоган после встречи с Путиным: Мир между РФ и Украиной уже недалеко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что достижение соглашения о прекращении российско-украинской войны уже близко.

Об этом он сказал после встречи с Путиным в Туркменистане, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Эрдогана

Турция вновь подтвердила свою готовность поддержать мирные усилия.

"После этой встречи с Путиным мы надеемся на возможность обсудить мирный план также с президентом США Трампом. Мир уже недалеко, мы можем это видеть", - сказал Эрдоган.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, - Reuters

"Мы оценили, какой вклад наша страна может внести в мирные усилия. Мы положительно воспринимаем диалог, начатый благодаря усилиям президента Трампа", - добавил президент Турции.

Черное море

В пятницу Эрдоган сообщил Путину, что ограниченный режим прекращения огня в войне, особенно сосредоточенный на энергетических объектах и портах, может быть полезным.

Он снова повторил, что не хотел бы видеть превращение Черного моря в "поле битвы".

"Черное море не следует рассматривать как поле битвы. Такая ситуация только навредит России и Украине. Все нуждаются в безопасном судоходстве в Черном море. Это должно быть обеспечено", - добавил турецкий лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган - Путину: Частичное прекращение огня по энергообъектам и портам может привести к миру