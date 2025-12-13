РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9467 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире Роль Турции в мирных переговорах
2 084 34

Эрдоган после встречи с Путиным: Мир между РФ и Украиной уже недалеко

Эрдоган оценил мирное соглашение между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что достижение соглашения о прекращении российско-украинской войны уже близко.

Об этом он сказал после встречи с Путиным в Туркменистане, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Эрдогана

Турция вновь подтвердила свою готовность поддержать мирные усилия.

"После этой встречи с Путиным мы надеемся на возможность обсудить мирный план также с президентом США Трампом. Мир уже недалеко, мы можем это видеть", - сказал Эрдоган.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, - Reuters

"Мы оценили, какой вклад наша страна может внести в мирные усилия. Мы положительно воспринимаем диалог, начатый благодаря усилиям президента Трампа", - добавил президент Турции.

Черное море

  • В пятницу Эрдоган сообщил Путину, что ограниченный режим прекращения огня в войне, особенно сосредоточенный на энергетических объектах и портах, может быть полезным.

Он снова повторил, что не хотел бы видеть превращение Черного моря в "поле битвы".

"Черное море не следует рассматривать как поле битвы. Такая ситуация только навредит России и Украине. Все нуждаются в безопасном судоходстве в Черном море. Это должно быть обеспечено", - добавил турецкий лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган - Путину: Частичное прекращение огня по энергообъектам и портам может привести к миру

Автор: 

переговоры (5369) путин владимир (32546) Эрдоган Реджеп Тайип (973) война в Украине (7213)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
>Мир між РФ та Україною вже недалеко

тільки мир цей - рускій
показать весь комментарий
13.12.2025 16:09 Ответить
+11
.....по палаючих турецьких сухогоузах в Одесі

.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:21 Ответить
+7
Воно й видно!
показать весь комментарий
13.12.2025 16:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воно й видно!
показать весь комментарий
13.12.2025 16:06 Ответить
.....по палаючих турецьких сухогоузах в Одесі

.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:21 Ответить
Турок немирований
показать весь комментарий
13.12.2025 16:07 Ответить
у німецьких патріотів типу тебе є хоча б один лідер будь якої країни, який є нормальний на твою думку? мені дуже цікава думка звичайного сцикливого втікачика.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:10 Ответить
>Мир між РФ та Україною вже недалеко

тільки мир цей - рускій
показать весь комментарий
13.12.2025 16:09 Ответить
Не за горами
показать весь комментарий
13.12.2025 16:09 Ответить
Турок, що з нього візьмеш
показать весь комментарий
13.12.2025 16:13 Ответить
поешь пахвалы полудурок турецкий.

ему ху*ло нассало в уши про мир, и тут же побежал об этом трубить !!!
показать весь комментарий
13.12.2025 16:16 Ответить
Може цей застарілий хитрий лис дасть ще й означення цьому "мир"?

Чи аби бовкнути?

P.S. Будь-кому, хто тисне хйлові клешні, мають відсохнути руки.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:16 Ответить
Ну, тапєріча Путні викреслить з Конституції наші Запоріжжя та Херсон. А ні, з хера-лі. Війна буде з нових, ще більш удобних, ніж готували та розміновували Зеленський з Єрмаком, плацдармів.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:16 Ответить
Як би не склалось- але турки нам не друзі. Як і китайці. Щось купляти- продавати, не більше.
Ніяких вільних економічних зон, ніякого турецького чи китайського бізнесу в Україні.
Не дарма турок не беруть в ЄС.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:21 Ответить
а хто тобі друзі?
показать весь комментарий
13.12.2025 16:22 Ответить
Для баранів повторюю- турки і китайці нам не друзі.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:26 Ответить
Баран тут ти.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:31 Ответить
Друг нашого ворога, по меншій мірі, нам не друг. Зрозуміли чи знову ні, бараняче стадо?
показать весь комментарий
13.12.2025 16:34 Ответить
це рускій ванька під українським проксі чи впном
показать весь комментарий
13.12.2025 16:41 Ответить
В політиці друзів нема взагалі.
показать весь комментарий
13.12.2025 17:00 Ответить
хто тобі друзі? дай відповідь
показать весь комментарий
13.12.2025 16:39 Ответить
Жду прівета как соловей лета.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:45 Ответить
" При Хрущові теж казали, що "Комунізм вже на горизонті...". Але не врахували, що "Горизонт (обрій) - це уявна лінія на відкритій місцевості, де небо здається з'єднаним із землею чи водою, межа видимого простору, яка відділяє видиму частину земної поверхні від невидимої. Лінія горизонту віддаляється, з наближенням до неї...".
показать весь комментарий
13.12.2025 16:23 Ответить
Та їх шо там у кремлі галюциногенами накачують?
Миру з кацапідарами не буде ще сто років мінімум.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:24 Ответить
Ердоган-бей, вважає, що рашка ось-ось підпише капітуляцію, як в свій час підписали гітлерівська Німеччина та імператорська Японія? Звідки така обізнаність?
показать весь комментарий
13.12.2025 16:29 Ответить
дурень думкою багатіє.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:33 Ответить
пердоган
показать весь комментарий
13.12.2025 16:33 Ответить
Коли 2022 року опричники пуйла мінували Чорне море то цього турка не хвилювала безпека судноплавства а тут вже приспічило.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:34 Ответить
Колись лектор при совку (общество "Знание"),читаючи лекцію сказав:"Коммунизм недалеко,он за горизонтом." В клубі дід задає питання:"Я знаю що таке комунізм,що таке горизонт?"
Лектор:" Горизонт-точка,чем ближе подходишь,тем дальше она есть."
Так і Ердоган баче "недалекий" мир,а сам шукає з па-рашею близьких зв'язків,проштовхуючи свої інтереси.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:35 Ответить
Звіздєть то кожен може....
показать весь комментарий
13.12.2025 16:37 Ответить
Саме так, тільки нам треба протриматись без допомоги світового падальника сша днсь до кінця травня з масовим виносом нашими СБС, ГУР і СБУ газових та нефтяних активів Параші. Там вде почалися процеси розвалу цієй орди та недодержави. Пока малопомітніно набіраючиоборти. Як і перед розвалом смердючого Совка. Але жадібнєна та тупа істота Трамп і його родина з республіканцями в цилому намагаются врятувати від краху цю оселю світового зла Парашу за бабло на свою кіщеню.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:42 Ответить
Це так, я теж не бачив щоб трампонутий щось для кого зробив, якщо це не наповнює кишеню.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:59 Ответить
А мир з курдами коли буде? Кожен довбой@б вважає за потрібне пхати носа куди не просять.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:42 Ответить
Невже ху...до сказав що скоро здохне
показать весь комментарий
13.12.2025 16:56 Ответить
навіть і не мрій москальський прихвостень
показать весь комментарий
13.12.2025 16:58 Ответить
Хто буде облизувати в цьому Світі диктатора, приписуючи йому риси "миротворця", як не інший диктатор чи той хто мріє таким стати.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:59 Ответить
еще один ипанько..то ли тупые,то ли придуриваются??
показать весь комментарий
13.12.2025 17:09 Ответить
 
 