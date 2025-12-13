Ердоган після зустрічі з Путіним: Мир між РФ та Україною вже недалеко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що досягнення угоди про припинення російсько-української війни вже близько.

Про це він сказав після зустрічі з Путіним у Туркменістані, цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Ердогана

Туреччина знову підтвердила свою готовність підтримати мирні зусилля.

"Після цієї зустрічі з Путіним ми сподіваємося на нагоду обговорити мирний план також з президентом США Трампом. Мир вже недалеко, ми можемо це бачити", - сказав Ердоган.

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"Ми оцінили, які внески наша країна може зробити у мирні зусилля. Ми позитивно сприймаємо діалог, розпочатий завдяки зусиллям президента Трампа", - додав президент Туреччини.

Чорне море

У п’ятницю Ердоган повідомив Путіну, що обмежений режим припинення вогню у війні, особливо зосереджений на енергетичних об’єктах і портах, може бути корисним.

Він знову повторив, що не хотів би бачити перетворення Чорного моря на "поле битви".

"Чорне море не слід розглядати як поле битви. Така ситуація лише нашкодить Росії й Україні. Усі потребують безпечного судноплавства у Чорному морі. Це має бути забезпечено", - додав турецький лідер.

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