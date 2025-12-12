Ердоган - Путіну: Часткове припинення вогню по енергооб’єктах і портах може привести до миру

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що ідея часткового припинення вогню з відмовою від ударів по енергетичних об'єктах та портах може сприяти мирному процесу між РФ та Україною.

Про це він сказав на зустрічі з Путіним на полях Міжнародного форуму миру та безпеки у Туркменістані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на директорат із комунікацій адміністрації президента Туреччини.

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Обговорили війну РФ проти України

На думку Ердогана, зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни справедливим і міцним миром, мають велике значення.

"Можна досягти прогресу в напрямах, які матимуть практичну користь для обох сторін. Насамперед доцільним могло б стати запровадження обмеженого режиму припинення вогню по енергетичним об’єктам і портам", - йдеться у заяві канцелярії турецького лідера.

Роль Туреччини

Ердоган заявив, що Туреччина уважно стежить за переговорними процесами, спрямованими на припинення війни, і що в цих рамках країна може проводити переговори в усіх форматах.

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