УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10223 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Ердогана та Путіна
1 875 24

Ердоган - Путіну: Часткове припинення вогню по енергооб’єктах і портах може привести до миру

Ердоган провів зустріч з Путіним у Туркменістані

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що ідея часткового припинення вогню з відмовою від ударів по енергетичних об'єктах та портах може сприяти мирному процесу між РФ та Україною.

Про це він сказав на зустрічі з Путіним на полях Міжнародного форуму миру та безпеки у Туркменістані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на директорат із комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обговорили війну РФ проти України

На думку Ердогана, зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни справедливим і міцним миром, мають велике значення.

"Можна досягти прогресу в напрямах, які матимуть практичну користь для обох сторін. Насамперед доцільним могло б стати запровадження обмеженого режиму припинення вогню по енергетичним об’єктам і портам", - йдеться у заяві канцелярії турецького лідера.

Роль Туреччини

  • Ердоган заявив, що Туреччина уважно стежить за переговорними процесами, спрямованими на припинення війни, і що в цих рамках країна може проводити переговори в усіх форматах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Два лиходії, одна мета": німецький Spiegel присвятив обкладинку "альянсу" Путіна і Трампа

Автор: 

путін володимир (25522) Туреччина (3729) Ердоган Реджеп Таїп (1009) війна в Україні (8596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А що він сказав, коли сьогодні в турецьке судно прилетіла балістіка?
показати весь коментар
12.12.2025 17:39 Відповісти
+4
Ага. І ***** відразу після зустрічі в*їбав по турецькому судну в Одесі
показати весь коментар
12.12.2025 17:43 Відповісти
+3
Тільки що ***** балистичною ракетою ******* по турецькому судну, в одеському порту...
Хай ердоган ***** в *** поцілує...
показати весь коментар
12.12.2025 17:49 Відповісти

Завантаження...

 
 