Эрдоган - Путину: Частичное прекращение огня по энергообъектам и портам может привести к миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что идея частичного прекращения огня с отказом от ударов по энергетическим объектам и портам может способствовать мирному процессу между РФ и Украиной.

Об этом он сказал на встрече с Путиным на полях Международного форума мира и безопасности в Туркменистане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

Обсудили войну РФ против Украины

По мнению Эрдогана, усилия, направленные на прекращение российско-украинской войны справедливым и прочным миром, имеют большое значение.

"Можно достичь прогресса в направлениях, которые будут иметь практическую пользу для обеих сторон. Прежде всего целесообразным могло бы стать введение ограниченного режима прекращения огня по энергетическим объектам и портам", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Роль Турции

Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за переговорными процессами, направленными на прекращение войны, и что в этих рамках страна может проводить переговоры во всех форматах.

