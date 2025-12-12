Эрдоган - Путину: Частичное прекращение огня по энергообъектам и портам может привести к миру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что идея частичного прекращения огня с отказом от ударов по энергетическим объектам и портам может способствовать мирному процессу между РФ и Украиной.
Об этом он сказал на встрече с Путиным на полях Международного форума мира и безопасности в Туркменистане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на директорат по коммуникациям администрации президента Турции.
Обсудили войну РФ против Украины
По мнению Эрдогана, усилия, направленные на прекращение российско-украинской войны справедливым и прочным миром, имеют большое значение.
"Можно достичь прогресса в направлениях, которые будут иметь практическую пользу для обеих сторон. Прежде всего целесообразным могло бы стать введение ограниченного режима прекращения огня по энергетическим объектам и портам", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.
Роль Турции
- Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за переговорными процессами, направленными на прекращение войны, и что в этих рамках страна может проводить переговоры во всех форматах.
Цивільному судну!
Хто керує державами?Ідіоти.
І як раз після його слів прилетіло по турецькому судну, ну не *******, дійсно треба припиняти, а то турецькі суда страждають
Хай ердоган ***** в *** поцілує...