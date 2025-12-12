РУС
Новости Встреча Эрдогана и Путина
Эрдоган - Путину: Частичное прекращение огня по энергообъектам и портам может привести к миру

Эрдоган провел встречу с Путиным в Туркменистане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что идея частичного прекращения огня с отказом от ударов по энергетическим объектам и портам может способствовать мирному процессу между РФ и Украиной.

Об этом он сказал на встрече с Путиным на полях Международного форума мира и безопасности в Туркменистане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

Обсудили войну РФ против Украины

По мнению Эрдогана, усилия, направленные на прекращение российско-украинской войны справедливым и прочным миром, имеют большое значение.

"Можно достичь прогресса в направлениях, которые будут иметь практическую пользу для обеих сторон. Прежде всего целесообразным могло бы стать введение ограниченного режима прекращения огня по энергетическим объектам и портам", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Роль Турции

  • Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за переговорными процессами, направленными на прекращение войны, и что в этих рамках страна может проводить переговоры во всех форматах.

путин владимир (32543) Турция (3584) Эрдоган Реджеп Тайип (972) война в Украине (7205)
Топ комментарии
+3
А що він сказав, коли сьогодні в турецьке судно прилетіла балістіка?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:39 Ответить
+3
Ага. І ***** відразу після зустрічі в*їбав по турецькому судну в Одесі
показать весь комментарий
12.12.2025 17:43 Ответить
+3
Тільки що ***** балистичною ракетою ******* по турецькому судну, в одеському порту...
Хай ердоган ***** в *** поцілує...
показать весь комментарий
12.12.2025 17:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
жери свій дьонер та не п.зди
показать весь комментарий
12.12.2025 17:38 Ответить
Ердоган думает лишь про свою выгоду. Деньги не пахнут, а когда Украина угрожает бизнесу Ердогана с Путиным, то сочиняются истории про мир частичный - главное не наносить удары по тому, что приносит деньги Ердогану.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:39 Ответить
Шо воно виzрало…
показать весь комментарий
12.12.2025 17:39 Ответить
А що він сказав, коли сьогодні в турецьке судно прилетіла балістіка?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:39 Ответить
Щось, турецькою промимлив...
показать весь комментарий
12.12.2025 17:59 Ответить
І тому годину тому ці как.цапи влупили балістикою по контейнеровозу у Чорноморську?
Цивільному судну!
показать весь комментарий
12.12.2025 17:40 Ответить
Саме цікаве, що це судно належить турецькій компанії...
показать весь комментарий
12.12.2025 17:42 Ответить
Що вони плетуть,ці політики.Обмежений режим припинення вогню це як? Ти або стріляєш,наносиш удари,або ні.Не можна бути трішечки вагітною.
Хто керує державами?Ідіоти.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:42 Ответить
Правильно, в нас вже ітак все винесено що роками треба відновлювати, а Росію матушку треба рятувати

І як раз після його слів прилетіло по турецькому судну, ну не *******, дійсно треба припиняти, а то турецькі суда страждають
показать весь комментарий
12.12.2025 17:43 Ответить
Ага. І ***** відразу після зустрічі в*їбав по турецькому судну в Одесі
показать весь комментарий
12.12.2025 17:43 Ответить
Только по энергообьектам? То есть по людям пусть продолжают бомбами и ракетами?
показать весь комментарий
12.12.2025 17:47 Ответить
Тільки що ***** балистичною ракетою ******* по турецькому судну, в одеському порту...
Хай ердоган ***** в *** поцілує...
показать весь комментарий
12.12.2025 17:49 Ответить
Путлер на это не согласится. Ему выгодно загнать Украину в блэкаут, а украинские удары по НПЗ даже близко не производят того эффекта, как кацапские обстрелы нашей энергетики
показать весь комментарий
12.12.2025 17:50 Ответить
Турецкий шакал озвучивает хотелки Путина прекратить удары по нефтегазовой инфраструктуре орков, потому что это действенное средство истощения России. Видно, фюрер какую-то скидочку или бонус цыгану-Эрдогану пообещал. Какие продажные все эти трампы, эрдоганы, орбаны
показать весь комментарий
12.12.2025 17:54 Ответить
❗️Турецьке вантажне судно горить в порту Одеси - саме воно попало під удар російських Іскандерів. Тепер слово за Ердоганом, адже судно належить турецькій паромній Cenk Shipping RoRo.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:55 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 17:57 Ответить
Підори скажуть що - ето бІндєри взАрвалі, )
показать весь комментарий
12.12.2025 18:13 Ответить
Це було б просто чудово, але путлєр не дурень і буду добивати нашу енергетику, щоб спричинити гуманітарну катастрофу. Захисту ж нема, все розікрали.
показать весь комментарий
12.12.2025 17:58 Ответить
Привести до море може тільки повне звільнення українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів на них!
показать весь комментарий
12.12.2025 18:00 Ответить
Кхе, коли нам руйнують енергосистему це викликає стурбованість. Коли топлять порожні (щоб не засирати море нафтою) російські танкери це одразу викликає у турків раптові слова про припинення, перемирення, часткову зупинку, можливість миру... Таке враження що з цього взагалі треба було починати.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:02 Ответить
ця заява видає "турецького поціновувача задниці куйла в котру він в черговий раз забирається .як в рай.при тому без мила і як сказав би грузін "слюшай,турок, тєбє вазалін куйло дайот даром "???
показать весь комментарий
12.12.2025 19:05 Ответить
нехай цей турок роз'яснить, що таке "часткове" зупинення вогню? не бити по русо-турецькому "гешефту" ???
показать весь комментарий
12.12.2025 19:06 Ответить
 
 