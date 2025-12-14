В случае провала этих переговоров нужно взять себя в руки и найти другой путь, - Зеленский

Если нынешний мирный процесс потерпит крах, то нужно взять себя в руки, найти другой путь и снова сделать все, чтобы эта война закончилась.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я понимаю, что мы должны ко всему относиться реалистично, но смотрите, если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, прекращению давления на Россию - это как бег на большую дистанцию, как такой марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что Зеленский не поддерживает предложенный США план завершения войны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план не понравится всем.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего: