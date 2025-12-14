РУС
В случае провала этих переговоров нужно взять себя в руки и найти другой путь, - Зеленский

Зеленский о мирном процессе

Если нынешний мирный процесс потерпит крах, то нужно взять себя в руки, найти другой путь и снова сделать все, чтобы эта война закончилась.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я понимаю, что мы должны ко всему относиться реалистично, но смотрите, если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, прекращению давления на Россию - это как бег на большую дистанцию, как такой марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась", - сказал Зеленский.

Читайте также: Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским, - Associated Press

Что предшествовало?

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

У зелених наразі одна проблема - як брати себе в руки, коли руки зайняті валізами з краденим баблом.
14.12.2025 13:15 Ответить
+8
Тобто запасний варіант - руки в ноги і тікать до міньдіча
14.12.2025 13:14 Ответить
+8
Легенда про хероїчного Боневтіка на фоні стели Куп'янська зовсім розвалюється - місцеві військові пишуть, що там вже і сітка порвана, і нижньої літери нема .Просрачку наклали на старий фон

14.12.2025 13:15 Ответить
Все іде до того,що всю Донецьку обл зе віддасть без бою без будь яких гарантій для країни,але отримає гарантії для себе.
14.12.2025 13:49 Ответить
Дід зрозумів що зе - сцикливе ніщо і вже жодних гарантій не пропонує. Тільки хардкор
14.12.2025 14:04 Ответить
Kak _цапы додумались даже сказать что это фото 23февраля 22 😂🇦🇱
Правда почему тогда все пошарпаное. 😂🛞🇦🇱
14.12.2025 13:33 Ответить
не факт, я порвати сітку і зняти літеру можу у фотошопі за 5 хвилин, можу туди й Безумну поставити.
14.12.2025 13:41 Ответить
тільки кацапи можуть повторювати таку нісенітницю - тому йди в бан!
14.12.2025 13:43 Ответить
Миру не буде, зе- останній перзидент.
14.12.2025 13:15 Ответить
А шо буде?
14.12.2025 13:19 Ответить
Свялят к маме риме
14.12.2025 13:34 Ответить
Ну може й так. Тільки чого він останній президент?
14.12.2025 14:00 Ответить
Ноги в руки? - не зарано?
14.12.2025 13:16 Ответить
Тікай вже зараз, бо потім будуть великі черги
14.12.2025 13:55 Ответить
Інший шлях втече з награбованим, але ще є і інший шлях - посадити всю зелену шоблу щоб врятувати Україну.
14.12.2025 13:16 Ответить
Хто садити буде?
14.12.2025 13:37 Ответить
Лохи, нову владу собі на шию.
14.12.2025 13:56 Ответить
Допоки в крємлє сидить плєшива потвора ***** ніякий мирний план діяти не буде. У *****, для того, щоб вижити та втриматись на троні є тільки один шлях це капітуляція України, а кацапобидло його підтримує в цьому. Все інше, то марна справа.
14.12.2025 13:18 Ответить
Інший варіант, це послати на фронт ментів, тцкшників, тилових військових, які є людьми в погонах і зобов'язані воювати на фронті.
Також перевод економіки на військові рейки.
Також боротьба з корупцією.

Але на це зеля не піде.
Значить залишається капітуляція.
Більше варіантів він не бачить і не хоче бачити.
14.12.2025 13:18 Ответить
Він працює над "гарантіями" для себе і своїй зекоманди.
14.12.2025 13:51 Ответить
Проїбав усе особисто він, но винні всі крім нього.
14.12.2025 13:19 Ответить
Зеленський Трампу
14.12.2025 13:27 Ответить
чому світло перестали вимикати ,я буду скаржитись в ООН
14.12.2025 13:29 Ответить
Є статут ООН,є Заключний Хельсінський Акт 1975 року,є Великий договір між Україною і рашою 1997р.,є ратифікація визнання кордонів друг друга 2003р.,є виступи того періоду ху...ла,що кордони не повинні змінюватись.Є стартова база,хай працюють професіональні дипломати з досвідом роботи,хай і в минулому, в не Єрмак-потужний менеджер.Роботи не початий край.Тих стартових положень треба придержуватись,все інше від Трампа,пуйла,орбана сі цьзіпіна - від лукавого.
14.12.2025 13:30 Ответить
Більшої ганьби ніж президент зеленський в Україні ще не було.
14.12.2025 13:32 Ответить
Уже не пресидент а черчиль!! 🐸🐸🐸☝️☝️☝️🐸🐸 Зеленый и Незламный
14.12.2025 13:36 Ответить
трамп . візьми себе в руки
14.12.2025 13:32 Ответить
У які руки, пане "потужний", ви пропонуєте себе взяти? Беня сказав, що з відходом Єрмака, ви залишилися без рук.)
14.12.2025 13:36 Ответить
Балістику треба починати робити у великих кількостях. І завалювати нею русню. Гатити по всьому, до чого зможемо дотягнутися. Розбомбити їх і змусити повернутися до кам'яного віку. Причому не обмежуватися лише НПЗ. Виносити ВСЕ.
14.12.2025 13:36 Ответить
Він ще сподівається що підпише капітуляцію.
14.12.2025 13:37 Ответить
Всі переговори провалять, тому що Україна виграла цю війну і повинна довести її до кінця, звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
14.12.2025 13:42 Ответить
Ти забув додати, дійти до Уралу. Надіюсь, що ти зараз на передовій і їбашиш руских
14.12.2025 14:06 Ответить
нужно взять весь кагал и пойти на фронт
14.12.2025 13:43 Ответить
Зброю з машин будуть роздавати знову ?
14.12.2025 13:48 Ответить
Правильно, потрібно всіх депутатів, держ службовців, прокурорів, поліцію, всі держ організації, які починаються на букви, типу НАБУ і так далі, блатних броненосців, різних хряків пенсіонерів, тилових військових щурів відправляти на фронт
14.12.2025 14:02 Ответить
Чомусь сприймаю цей ''месидж'' Зеленського позитивно.
Напевно певні Українські військові і безпекові кола натиснули на Зєлю.
Жорсткий компромат на Зєлю від Трампа і ***** - йому звичайно дуже страшно.
Але патріотичних Українських військових і спецслужбівців Зєля боїться ще більше - вони можуть і пристрелити Зеленського.

Подивимось на розвиток подій - готовим потрібно бути до будь-яких варіантів.
14.12.2025 14:06 Ответить
Треба, вава, треба взяти себе в руки і йти на…
14.12.2025 14:19 Ответить
Вован, ти не вмієш ні взяти і найти. Ти ніхто, і звати тебе рагуль.
14.12.2025 14:28 Ответить
 
 