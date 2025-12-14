УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9806 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Мирний процес
3 660 47

У разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки і знаходити інший шлях, - Зеленський

Зеленський про мирний процес

Якщо нинішній мирний процес зазнає провалу, то потрібно брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб ця війна закінчилась.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я розумію, що ми повинні до всього ставитися реалістично, але дивіться, якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію - це як біг на велику дистанцію, як такий марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб ця війна закінчилась", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф та Кушнер вже прибули до Берліну для переговорів із Зеленським, - Associated Press

Що передувало?

Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Автор: 

Зеленський Володимир (28174) перемовини (3840)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
У зелених наразі одна проблема - як брати себе в руки, коли руки зайняті валізами з краденим баблом.
показати весь коментар
14.12.2025 13:15 Відповісти
+16
Проїбав усе особисто він, но винні всі крім нього.
показати весь коментар
14.12.2025 13:19 Відповісти
+13
Тобто запасний варіант - руки в ноги і тікать до міньдіча
показати весь коментар
14.12.2025 13:14 Відповісти

Завантаження...

 
 