У разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки і знаходити інший шлях, - Зеленський

Якщо нинішній мирний процес зазнає провалу, то потрібно брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб ця війна закінчилась.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я розумію, що ми повинні до всього ставитися реалістично, але дивіться, якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію - це як біг на велику дистанцію, як такий марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб ця війна закінчилась", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що Зеленський не підтримує запропонований США план завершення війни.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план не буде подобатися всім.

Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого: