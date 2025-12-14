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Мирний план не буде подобатися всім, - Зеленський

зеленський про план США

Президент України Володимир Зеленський прокоментував закиди з боку американського лідера Дональда Трампа, який заявляв, що запропонований Сполученими Штатами мирний план нібито не влаштовує лише Зеленського.

Свою думку він озвучив у спілкуванні з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Яким буде план?

"Ну можна коментувати ті чи інші слова. План не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатам Америки", - сказав Зеленський.

За його словами, найголовніше, щоб мирний план був якомога справедливішим, передусім для України, і дієвим.

"Щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни. І що ще важливо, щоб план був таким, щоб після його підписання не було можливості у Росії почати ще одну, третю агресію проти українського народу", - зазначив президент.

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Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що Зеленський не підтримує запропонований США план завершення війни.

Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28174) перемовини (3840) Трамп Дональд (9019)
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Топ коментарі
+49
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14.12.2025 13:03 Відповісти
+34
Про який мир ви говорите? Можна й домовлятися з насильником. Щоб він насилував у парні дні, а у непарні тільки тортури використовував. Щоб доньку відправили до слов'янського борделю, а не до країн Африки. Щоб синів маленьких забрали на гарматне м'ясо разом, а не поодинці, щоб чоловіка не четвертували на протязі кількох днів, а вбили скоренько. Щоб могили предків зрівняли із землею трактором, а не екскаватором. Можна домовлятися, але з ким? З тим, хто хоче знищити Україну цілком і назавжди, а українців щоб і духу не було, навіть у Сибіру. Ото ж і кінцеві наслідки будуть такі. От тільки перемога може бути у країні, яка обороняється. Хоча дарма я це кажу, у ваших методичках прописано інакше. Про совість і відповідальність за співучасть у злочині - ні, не чули? Аби тільки зайву копієчку за зайвий коментар.
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14.12.2025 13:35 Відповісти
+29
******* мамі рімі.
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14.12.2025 13:03 Відповісти

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