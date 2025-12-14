РУС
Мирный план не понравится всем, - Зеленский

Зеленский о плане США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения со стороны американского лидера Дональда Трампа, который заявлял, что предложенный Соединенными Штатами мирный план якобы не устраивает только Зеленского.

Свое мнение он озвучил в беседе с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Каким будет план?

"Ну можно комментировать те или иные слова. План не будет таким, который понравится всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили Соединенным Штатам Америки", - сказал Зеленский.

По его словам, самое главное, чтобы мирный план был как можно более справедливым, прежде всего для Украины, и действенным.

"Чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом к окончанию войны. И что еще важно, чтобы план был таким, чтобы после его подписания у России не было возможности начать еще одну, третью агрессию против украинского народа", - отметил президент.

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что Зеленский не поддерживает предложенный США план завершения войны.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

+19
14.12.2025 13:03 Ответить
+15
******* мамі рімі.
14.12.2025 13:03 Ответить
+12
Картина "Віслюк на ліхтарі" теж не всім сподобається. Я навіть здогадуюся, кому не сподобається першому.
14.12.2025 13:07 Ответить
Та які вже плани - як казав Портніков - мир для України може бути ******* або дуже *******
14.12.2025 13:03 Ответить
Всі хто лякає поганим або дуже поганим миром якось скромно уникають відповіді - а які ж кінцеві наслідки будуть без будь-якого миру, тобто при продовженні війни?
14.12.2025 13:07 Ответить
Песта ×уйлу буде, валянку, і розпад балалайні - запиши собі прогноз поверх методички.
14.12.2025 13:11 Ответить
Це так по марафону сказали? Чи потужні коментарі якось наближають перемогу?
Хто має воювати поки там мордору розвалиться? Всі потужні вояки зібрались в коментарях, черг в тцк не видно
14.12.2025 13:22 Ответить
Як же ж тобі за кацапів болить, обісранцю плінтусний. ))
14.12.2025 13:29 Ответить
Валянок в теба в макітрі замість мозку бовдуре, йди краще дивись бидломарафон ,там для таких дегенератів як ти всі роблять прогноз по верх ваших подоляківських методичок.
14.12.2025 13:42 Ответить
Коли ти стоїш раком з головою в унітазі, обісранцю ватяний, тебе погано чутно. )))
14.12.2025 14:03 Ответить
Так кацапи ні на який мир не підуть - для чого він їм? - недавно лавров ревів шо їм потрібна денацифікація всієї України
14.12.2025 13:11 Ответить
Всі хто думають що можуть обирати якісь плани в умовах коли агресор вважає що може мати подальший успіх є невиліковними кретинами і зеленосракими імбіцилами.
14.12.2025 13:13 Ответить
Про який мир ви говорите? Можна й домовлятися з насильником. Щоб він насилував у парні дні, а у непарні тільки тортури використовував. Щоб доньку відправили до слов'янського борделю, а не до країн Африки. Щоб синів маленьких забрали на гарматне м'ясо разом, а не поодинці, щоб чоловіка не четвертували на протязі кількох днів, а вбили скоренько. Щоб могили предків зрівняли із землею трактором, а не екскаватором. Можна домовлятися, але з ким? З тим, хто хоче знищити Україну цілком і назавжди, а українців щоб і духу не було, навіть у Сибіру. Ото ж і кінцеві наслідки будуть такі. От тільки перемога може бути у країні, яка обороняється. Хоча дарма я це кажу, у ваших методичках прописано інакше. Про совість і відповідальність за співучасть у злочині - ні, не чули? Аби тільки зайву копієчку за зайвий коментар.
14.12.2025 13:35 Ответить
А якщо без голослівних методичок центрального комітету партії - за рахунок чого Україна буде перемагати?
14.12.2025 13:50 Ответить
ти дрочиш на нього? він гівно зелене пристосуванець
14.12.2025 13:55 Ответить
14.12.2025 13:03 Ответить
******* мамі рімі.
14.12.2025 13:03 Ответить
Що за теза про "третій напад"? Хто це вигадав? Педалює це наш педальний кінь Бубочка. Є один напад, в 2014, про який підписанти Будапешта воліють забути.... Це що, буде ще сорок угод про сорок нападів? Не допустім його точно!
14.12.2025 13:05 Ответить
Ну да,зе знатний політик.Він нам понапідписує що ми ще будемо за будапештським сумувати
14.12.2025 13:07 Ответить
Картина "Віслюк на ліхтарі" теж не всім сподобається. Я навіть здогадуюся, кому не сподобається першому.
14.12.2025 13:07 Ответить
Не эстетично - да
Микробы, трупные черви там всякие, негиГиенично - да
Но нада... Очень нада... ❤️💪🤗💥❤️💘🫶🫶🫶👍👏👏👏
14.12.2025 13:39 Ответить
Цікаво скільки сам ЗЄ розуміє хоча б з того, що він сказав по написаному.

Щось підказує, що діалог Трампа з ЗЄ - це діалог глухого з німим або діалог двух дебілів.
14.12.2025 13:08 Ответить
14.12.2025 13:09 Ответить
Депутат госдури журавльов заявив що епоха сили права закінчилася,наступила епоха права сили."Правила диктует победитель".Треба всім усвідомити хто повинен бути переможцем.пітерсько-московська банда повинна бути ліквідована,щоб в світі все не перевернулось з ніг на голову.
14.12.2025 13:11 Ответить
Ти ж в перших рядах ліквідаторів, правда?
14.12.2025 13:26 Ответить
Так тільки ядерну країну можна перемогти не ззовні а із середини. Режим не буле пускати ядерні ракети по умовному майдану в москві. Потрібен аналог перебудови який може бути в мирний час, після якоїсь не вдалої війни типу афганської, де масса невдоволених ветеранів стануть рушійною силою революції. А сама фаза гарячої війни навпаки тільки згуртовує і об'єднує країну навколо режиму або диктатора. Тому старайтеся мислити ширше, а так однобоко.
14.12.2025 13:26 Ответить
Саветские " ветераны" ( советско-Афганской агрессии, войны) как раз пошли в рекет, в банды а не в "силу революции" ))))
14.12.2025 13:41 Ответить
Есть еще несколько пересенных в "формуле стабильность"
Експорт нефти = приток бабла на войну и на жрачку населениям рф.
работа НПЗ = стабильная работа экономики, доставки продуктов, военной логистики.
Недовольство многих миллионеров, как их ощипывают гранды из КООП "Озеро" и заодно лишают перспектив ( война без остановки)
14.12.2025 13:45 Ответить
Пардон: несколько переменных в формуле...
14.12.2025 13:46 Ответить
⚡️У разі провалу цих мирних переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях, - Зеленський Трампу
14.12.2025 13:13 Ответить
дебіл міг з 22 року працювати над створенням ядерної зброї, але обрав капітуляцію
14.12.2025 13:14 Ответить
Як тобі варіант реакціїї США на розробку ЯЗ в Ірані? Норм? Підійде?

А, як тобі абсолютно легальний союз США та РФ під прапором боротьби з ядерним тероризмом у Європі?
А, як тобі війна на 2 фронти?
А реакція всіх міжнародних інституцій типу ООН та Магате?
14.12.2025 13:21 Ответить
>Як тобі варіант реакціїї США на розробку ЯЗ в Ірані? Норм? Підійде?

Чому у нас буде такий варіант? Американці нас не ненавидять, як іран, ми не є загрозою (наприклад, для ізраїлю), ми можемо запросити європейських спостерігачів, щоб вони були впевнені у миролюбності нашої ядерної програми.

Більше того, а що саме американці будуть бомбити? Радіохімічні заводи, щоб забруднити всю Європу ядерними відходами?

>А, як тобі абсолютно легальний союз США та РФ під прапором боротьби з ядерним тероризмом у Європі?

Сам вигадав ядерний тероризм? Якщо у нас будуть європейські спостерігачі, цей привід буде виглядати мегадаунським. І американці будуть на нашій стороні, трамп не ризикне піти проти їх бажань.

>А реакція всіх міжнародних інституцій типу ООН та Магате?

Відповідно до ДНЯЗ ми маємо право з нього вийти, відповідно, ми не порушимо жодного міжнародного документу нашою ядерною програмою.
14.12.2025 13:31 Ответить
за кредити США і ЕС побудувати наддорогий радіохімічний завод по виокремленню плутонію 239, сама АЕС це квіточка в порівнянні з таким заводом.
14.12.2025 13:31 Ответить
PUREX простий техпроцес, а США нам не дають кредити. Європейським країнам вигідно стримувати нами русню, тож вони нас підтримають.

>наддорогий

пан має кошторис? опублікуйте.
14.12.2025 13:33 Ответить
А яка реакція на Ізраїль?
14.12.2025 13:38 Ответить
Мені твій "мир" не подобався ще у 2019-му.
Але українці обрали саме це - собі і мені на голови...
14.12.2025 13:19 Ответить
головне щоб він подабався твоєму господарю-путлеру!
14.12.2025 13:22 Ответить
Яка третя агресія? Ця агресія перманентна. Напротязі столітть.
14.12.2025 13:40 Ответить
Наслідки мирного плану не сподобаються в першу чергу жидо-кацапському кротовнику.
14.12.2025 13:42 Ответить
Немає та не буде ніякого мирного плану, не замилюйте людям очі, війна буде продовжуватись до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
14.12.2025 13:43 Ответить
Положат или нет батальоны людей на штурм Ялты? Или Кавовую Столицу будут брать в облогу
14.12.2025 13:47 Ответить
Крим буде обрізаний від шляхів постачання та звятий в облогу після звільнення південних областей України та знищення кацапського мосту, більшість кацапстанців втечуть, решта буде знищена в Криму куди зайдуть ЗСУ!
14.12.2025 13:49 Ответить
Зеленський зрадник в пришвидшеному темпі (бо ***** пресує компроматом Трампона, в Трампон пресує компроматом Зєлю) готує Україну і Українців до капітуляції перед москальськими окупантами.
14.12.2025 13:44 Ответить
Всім адептам ядерної зброї, не можна втихаря зробити ядерну зброю від всіх, Америка відразу накладе санкції на Україну і нам треба, дякуйте тим хто віддав її за надумані борги за газ+ бомбардувальники ю
14.12.2025 13:45 Ответить
>Всім адептам ядерної зброї, не можна втихаря зробити ядерну зброю від всіх

1. ізраїль зміг
2. нам і не треба це робити приховано, ми маємо законне право на неї

>Америка відразу накладе санкції на Україну

які саме санкції? ми майже нічого не продаємо до сша, і мало що купляємо у них
14.12.2025 13:49 Ответить
Децкий сад! Да, хорошо если Путин сдохнет и Кремль взорвётся, только реальность увы мечтам не соответствует. Если от Украины останется кусок - это лучше, чем её сотрут под ноль.
14.12.2025 13:46 Ответить
пшло *****.
Україна буде в межах кордонів 2013 року - з Кримом і Донбасом.
14.12.2025 13:51 Ответить
ты идиот или за деньги?
14.12.2025 14:13 Ответить
ні, це ти ідіот за гроші
14.12.2025 14:26 Ответить
Якщо відвоюеш-буде.
14.12.2025 14:41 Ответить
Було б добре, аби зелений баран питав не в рудого *********, а у власних громадян.
14.12.2025 13:50 Ответить
То чим баранам мирний план Порошенка не подобався ?
Не все кацапам віддали і більшість була жива і процвітала ?
Казліни тупорилі
14.12.2025 13:58 Ответить
чмо потрошенківське, скільки шоколадок тобі за це гейтьман видав?
14.12.2025 14:14 Ответить
ні, він тобі в кальсона насрав
14.12.2025 14:28 Ответить
Все, що ми маємо сьогодні то є НАСЛІДОК твого вибору в квітні 19-го.
Як там було? прстой парєнь із нарота? па-пріколу, хоть паржьом?
І що, ржеш? Смішно?
Але ж не бариха, не мінські! Хоча, Порошенко тобі далі в штани сере. Направду, то ти сам обсираєшсся, але ж все-одно він винен...
Ти того, хоть інколи ті свої штанці скидай і хоч переполощи...
14.12.2025 14:41 Ответить
Подоляцька ботва в останні дні в унісон почала співати про те, як добре для України капітуляція
14.12.2025 14:14 Ответить
ДЕРЖАВА НЕ МОЖНА ОТРИМАТИ СПРАВЕДЛИВИЙ МИР ЗОВНІ, ЧКЩО НЕ МОЖЕ ВСТАНОВИТИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ ВСЕРЕДИНІ ДЛЯ ВЛАСНОГО НАРОДУ
14.12.2025 14:15 Ответить
Якби кожен "безкопромісний незламний патріот" підтверджував свої слова вчинками на полі бою, то країні не довелося б підписувати несправедливу угоду. Але більшість незламних патріотів слів ********* по дорозі справ - виявляються то пенсіонерами,то емігрантами,то заброньованими, то до жіночками -патріотесами - і так получається,що воювати не можуть
14.12.2025 14:23 Ответить
Як не називай і причепурюй, а капітуляція є капітуляція.
14.12.2025 14:50 Ответить
 
 