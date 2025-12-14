Мирный план не понравится всем, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения со стороны американского лидера Дональда Трампа, который заявлял, что предложенный Соединенными Штатами мирный план якобы не устраивает только Зеленского.
Свое мнение он озвучил в беседе с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Каким будет план?
"Ну можно комментировать те или иные слова. План не будет таким, который понравится всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили Соединенным Штатам Америки", - сказал Зеленский.
По его словам, самое главное, чтобы мирный план был как можно более справедливым, прежде всего для Украины, и действенным.
"Чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом к окончанию войны. И что еще важно, чтобы план был таким, чтобы после его подписания у России не было возможности начать еще одну, третью агрессию против украинского народа", - отметил президент.
Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что Зеленский не поддерживает предложенный США план завершения войны.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
Хто має воювати поки там мордору розвалиться? Всі потужні вояки зібрались в коментарях, черг в тцк не видно
Микробы, трупные черви там всякие, негиГиенично - да
Но нада... Очень нада... ❤️💪🤗💥❤️💘🫶🫶🫶👍👏👏👏
Щось підказує, що діалог Трампа з ЗЄ - це діалог глухого з німим або діалог двух дебілів.
Експорт нефти = приток бабла на войну и на жрачку населениям рф.
работа НПЗ = стабильная работа экономики, доставки продуктов, военной логистики.
Недовольство многих миллионеров, как их ощипывают гранды из КООП "Озеро" и заодно лишают перспектив ( война без остановки)
А, як тобі абсолютно легальний союз США та РФ під прапором боротьби з ядерним тероризмом у Європі?
А, як тобі війна на 2 фронти?
А реакція всіх міжнародних інституцій типу ООН та Магате?
Чому у нас буде такий варіант? Американці нас не ненавидять, як іран, ми не є загрозою (наприклад, для ізраїлю), ми можемо запросити європейських спостерігачів, щоб вони були впевнені у миролюбності нашої ядерної програми.
Більше того, а що саме американці будуть бомбити? Радіохімічні заводи, щоб забруднити всю Європу ядерними відходами?
>А, як тобі абсолютно легальний союз США та РФ під прапором боротьби з ядерним тероризмом у Європі?
Сам вигадав ядерний тероризм? Якщо у нас будуть європейські спостерігачі, цей привід буде виглядати мегадаунським. І американці будуть на нашій стороні, трамп не ризикне піти проти їх бажань.
>А реакція всіх міжнародних інституцій типу ООН та Магате?
Відповідно до ДНЯЗ ми маємо право з нього вийти, відповідно, ми не порушимо жодного міжнародного документу нашою ядерною програмою.
>наддорогий
пан має кошторис? опублікуйте.
Але українці обрали саме це - собі і мені на голови...
1. ізраїль зміг
2. нам і не треба це робити приховано, ми маємо законне право на неї
>Америка відразу накладе санкції на Україну
які саме санкції? ми майже нічого не продаємо до сша, і мало що купляємо у них
Україна буде в межах кордонів 2013 року - з Кримом і Донбасом.
Не все кацапам віддали і більшість була жива і процвітала ?
Казліни тупорилі
Як там було? прстой парєнь із нарота? па-пріколу, хоть паржьом?
І що, ржеш? Смішно?
Але ж не бариха, не мінські! Хоча, Порошенко тобі далі в штани сере. Направду, то ти сам обсираєшсся, але ж все-одно він винен...
Ти того, хоть інколи ті свої штанці скидай і хоч переполощи...