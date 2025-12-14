Мирный план не понравится всем, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения со стороны американского лидера Дональда Трампа, который заявлял, что предложенный Соединенными Штатами мирный план якобы не устраивает только Зеленского.

Свое мнение он озвучил в беседе с медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Каким будет план?

"Ну можно комментировать те или иные слова. План не будет таким, который понравится всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили Соединенным Штатам Америки", - сказал Зеленский.

По его словам, самое главное, чтобы мирный план был как можно более справедливым, прежде всего для Украины, и действенным.

"Чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом к окончанию войны. И что еще важно, чтобы план был таким, чтобы после его подписания у России не было возможности начать еще одну, третью агрессию против украинского народа", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я еще не получил ответа США на предложения Украины по мирному плану, - Зеленский

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что Зеленский не поддерживает предложенный США план завершения войны.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен раскритиковала Трампа и посоветовала "не вмешиваться в европейскую демократию"