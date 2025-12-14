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Новини Мирні перемовини
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Зеленський: Готуємось до зустрічі з американською стороною, працюємо над кожним пунктом драфтів

Зеленський і перемовна команда

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до зустрічі з американською стороною в Берліні. Українська переговорна команда уважно працює над кожним пунктом кожного драфту.

Про це глава держави розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Підготовка до зустрічі триває

"Готуємось до зустрічі з американською стороною. Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працюємо. Головне, щоб усі кроки, які погодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки",- сказав Зеленський.

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Надійні гарантії можуть забезпечити мир

Глава держави наголосив, що лише надійні гарантії спрацюють на мир.

"Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно",- підсумував президент.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28184) перемовини (3840) США (26855)
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Топ коментарі
+11
Зеленський: Готуємось до зустрічі з американською стороною, працюємо над кожним пунктом драфтів.

Який розумний!😳
Аж страшно!😱
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14.12.2025 16:26 Відповісти
+10
А можна українською написати чернетка, а не драфт
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14.12.2025 16:26 Відповісти
+9
чернетка не так круто звучить, а так зебіл толкав ***** драфти
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14.12.2025 16:28 Відповісти

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