Зеленський: Готуємось до зустрічі з американською стороною, працюємо над кожним пунктом драфтів.

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до зустрічі з американською стороною в Берліні. Українська переговорна команда уважно працює над кожним пунктом кожного драфту.

Про це глава держави розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Підготовка до зустрічі триває

"Готуємось до зустрічі з американською стороною. Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працюємо. Головне, щоб усі кроки, які погодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки",- сказав Зеленський.

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Надійні гарантії можуть забезпечити мир

Глава держави наголосив, що лише надійні гарантії спрацюють на мир.

"Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно",- підсумував президент.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.

У неділю,13 грудня, президент України Володимир Зеленський вже прибув із офіційним візитом до Німеччини.

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