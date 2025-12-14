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Зеленський: Готуємось до зустрічі з американською стороною, працюємо над кожним пунктом драфтів
Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до зустрічі з американською стороною в Берліні. Українська переговорна команда уважно працює над кожним пунктом кожного драфту.
Про це глава держави розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Підготовка до зустрічі триває
"Готуємось до зустрічі з американською стороною. Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працюємо. Головне, щоб усі кроки, які погодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки",- сказав Зеленський.
Надійні гарантії можуть забезпечити мир
Глава держави наголосив, що лише надійні гарантії спрацюють на мир.
"Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно",- підсумував президент.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Віткофф і Кушнер проведуть переговори із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні.
- У неділю,13 грудня, президент України Володимир Зеленський вже прибув із офіційним візитом до Німеччини.
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Який розумний!😳
Аж страшно!😱