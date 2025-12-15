США давят и не готовы к компромиссу с Украиной по мирному соглашению, - The Wall Street Journal
Представители американской делегации на переговорах с Украиной не желают идти на компромисс и оказывают давление, чтобы договориться о мире до конца года. Впрочем, на данный момент между сторонами существуют существенные разногласия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Перетягивание каната
По данным издания, переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната, даже без участия России за столом переговоров.
Вашингтон настаивает на быстрых решениях, тогда как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо решить.
Также отмечается, что переговоры продолжатся сегодня, а к ним должны присоединиться несколько европейских лидеров.
Ключевые споры
Как пишет Wall Street Journal, среди ключевых пунктов спора - сопротивление Украины призыву Вашингтона вывести свои войска из части восточного Донбасса. Европейские и украинские чиновники настаивают на четком определении действий США в случае нарушения Россией мирного соглашения и повторного нападения на Украину.
Оба вопроса будут в центре внимания переговоров в Берлине.
После завершения переговоров вчера поздно вечером спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что обе стороны провели углубленные обсуждения мирного плана.
"Был достигнут значительный прогресс, и они снова встретятся завтра утром", - сказал он.
Собеседник WSJ, осведомленный о переговорах в Берлине, назвал их сложными, заявив, что американская сторона, похоже, не желает идти на компромисс по своему проекту мирного соглашения.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
- Переговоры между делегациями Украины и США длились пять часов. Они продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
Не заплатив - іди гуляй .!
Які в них повноваження?
Головне- чи є у них відповідальність за свої "миротворчі" дії?
Чи будуть вони відповідати перед Конгресом США під протокол?
ВІДПОВІДЬ - НІ !!!!!
Нахєра ми втрачаємо час та нерви всього Українського Народу, ми всі чекаємо на те що ці два суб'єкти хочуть справедливого миру для України?
ВІДПОВІДЬ - НІ !!!
То нахєр з пляжу!
Адміністрація Трампа вікдрито висупає адвокатом злочинця ху"ла. На перемовинах від штатів приватні особи, які взагалі ні за що не відповідають. Потім можна сказати, що ми не при справах, Україна сама здалася, ми їм нічого не обіцяли.
Дайте нам краще , замість порожніх гарантій хоча б - десяток томагавків з ядерними боєголовками і розходимось .