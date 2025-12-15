США давят и не готовы к компромиссу с Украиной по мирному соглашению, - The Wall Street Journal

Фото: колаж РБК-Україна

Представители американской делегации на переговорах с Украиной не желают идти на компромисс и оказывают давление, чтобы договориться о мире до конца года. Впрочем, на данный момент между сторонами существуют существенные разногласия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перетягивание каната

По данным издания, переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната, даже без участия России за столом переговоров.

Вашингтон настаивает на быстрых решениях, тогда как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо решить.

Также отмечается, что переговоры продолжатся сегодня, а к ним должны присоединиться несколько европейских лидеров.

Читайте также: Писториус о мирных договоренностях: Гарантии безопасности не решают все

Ключевые споры

Как пишет Wall Street Journal, среди ключевых пунктов спора - сопротивление Украины призыву Вашингтона вывести свои войска из части восточного Донбасса. Европейские и украинские чиновники настаивают на четком определении действий США в случае нарушения Россией мирного соглашения и повторного нападения на Украину.

Оба вопроса будут в центре внимания переговоров в Берлине.

После завершения переговоров вчера поздно вечером спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что обе стороны провели углубленные обсуждения мирного плана.

"Был достигнут значительный прогресс, и они снова встретятся завтра утром", - сказал он.

Собеседник WSJ, осведомленный о переговорах в Берлине, назвал их сложными, заявив, что американская сторона, похоже, не желает идти на компромисс по своему проекту мирного соглашения.

Читайте: Мерц не участвовал в переговорах украинской и американской делегаций, - СМИ

Что предшествовало?

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Переговоры между делегациями Украины и США длились пять часов. Они продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не демонстрирует желания мира, - Писториус