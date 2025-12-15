РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9451 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры
3 403 26

США давят и не готовы к компромиссу с Украиной по мирному соглашению, - The Wall Street Journal

витковфф и зеленский
Фото: колаж РБК-Україна

Представители американской делегации на переговорах с Украиной не желают идти на компромисс и оказывают давление, чтобы договориться о мире до конца года. Впрочем, на данный момент между сторонами существуют существенные разногласия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перетягивание каната

По данным издания, переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната, даже без участия России за столом переговоров.

Вашингтон настаивает на быстрых решениях, тогда как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо решить.

Также отмечается, что переговоры продолжатся сегодня, а к ним должны присоединиться несколько европейских лидеров.

Читайте также: Писториус о мирных договоренностях: Гарантии безопасности не решают все

Ключевые споры

Как пишет Wall Street Journal, среди ключевых пунктов спора - сопротивление Украины призыву Вашингтона вывести свои войска из части восточного Донбасса. Европейские и украинские чиновники настаивают на четком определении действий США в случае нарушения Россией мирного соглашения и повторного нападения на Украину.

Оба вопроса будут в центре внимания переговоров в Берлине.

После завершения переговоров вчера поздно вечером спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что обе стороны провели углубленные обсуждения мирного плана.

"Был достигнут значительный прогресс, и они снова встретятся завтра утром", - сказал он.

Собеседник WSJ, осведомленный о переговорах в Берлине, назвал их сложными, заявив, что американская сторона, похоже, не желает идти на компромисс по своему проекту мирного соглашения.

Читайте: Мерц не участвовал в переговорах украинской и американской делегаций, - СМИ

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
  • Переговоры между делегациями Украины и США длились пять часов. Они продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не демонстрирует желания мира, - Писториус

Автор: 

Зеленский Владимир (22989) переговоры (5372) США (28637) Стив Уиткофф (225)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Тиск...ніяких компромісів...То може це Україна напала на кацапстан? Рафіновані покидьки ці трампісти.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:57 Ответить
+10
Переговори йдуть не без участі рашки. Її трамп представляє. Америкоси вже нічого не приховують.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:57 Ответить
+7
Тобто ці покидьки трампісти не на кацапів тиснуть, що винні у цій війні, а на жертву, яку зобов'язувались захищати в Меморандумі! Оце гидота лягла під терористів! Ні в якому разі не можна йти з цими покидьками на компроміси щодо територій та суверенітету!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який там компроміс з бандитами, які грабують власну країну під час війни...
показать весь комментарий
15.12.2025 09:55 Ответить
Як кажуть хто платить за вечерю той даму і танцює
показать весь комментарий
15.12.2025 09:56 Ответить
А що, США хоч на копійку в цьому році допомогли Україні? Трумп через ще в минулому році налаштував своїх сраколизів в Конгресі США, що фактично на півроку зупинилась допомога Україні.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:12 Ответить
Логічно, вони хочуть бачити результат, а не чергове бекання чому війну не можна завершити.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:18 Ответить
А хто ці потні мана-***** такі щоб за чужі гроші (ЄС) щось там бачити?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:48 Ответить
А ще можна так - щоб даму танцювати треба за це платити . !!
Не заплатив - іди гуляй .!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:26 Ответить
Сутенер дами гроші отримав і спетляв до Їзраїлю
показать весь комментарий
15.12.2025 10:42 Ответить
Тиск...ніяких компромісів...То може це Україна напала на кацапстан? Рафіновані покидьки ці трампісти.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:57 Ответить
Переговори йдуть не без участі рашки. Її трамп представляє. Америкоси вже нічого не приховують.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:57 Ответить
Платять ЄС в продає товар дядько Сем
показать весь комментарий
15.12.2025 09:58 Ответить
США союзники Московії
показать весь комментарий
15.12.2025 09:59 Ответить
Так воно і є, якщо проаналізувати ВСЮ інформацію про відносини Трумпа і КГБ.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:14 Ответить
Хто такі ці злидні?
Які в них повноваження?
Головне- чи є у них відповідальність за свої "миротворчі" дії?
Чи будуть вони відповідати перед Конгресом США під протокол?
ВІДПОВІДЬ - НІ !!!!!
Нахєра ми втрачаємо час та нерви всього Українського Народу, ми всі чекаємо на те що ці два суб'єкти хочуть справедливого миру для України?
ВІДПОВІДЬ - НІ !!!
То нахєр з пляжу!
показать весь комментарий
15.12.2025 09:59 Ответить
Тобто ці покидьки трампісти не на кацапів тиснуть, що винні у цій війні, а на жертву, яку зобов'язувались захищати в Меморандумі! Оце гидота лягла під терористів! Ні в якому разі не можна йти з цими покидьками на компроміси щодо територій та суверенітету!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:04 Ответить
Ніхто на Україну не тисне, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:09 Ответить
Як ти вже заїбав своїм безмозгим коментом,приїзжай в Україну херой,поржеш, вступиш в до лав ЗСУ, допомогати нищіти кілька міліонів кацапів.Седить чучнло за кордоном і гавкає як ,що, коли Україна повинна робити,а як до діла то обісране чмо виходе.Де таких дегенератів як ти вирощюють?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:17 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш піти ***** долбойоб!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:39 Ответить
Трамп за орду , деякі ≪всезнайки≫ волають що Зеленський теж ≪агент≫ кремля ..... то логічне питання ..... чому не підписується ≪угода≫ ?
показать весь комментарий
15.12.2025 10:18 Ответить
Зе требует гарантий безпеки. В першу чергу для себе. Головна гарантия безпеки для него це другий, третій, та четвертий термін. А потім ще можливе й обнулення. Але Трамп та европейці ніяк не зрозуміють чого він від ніх хоче...
показать весь комментарий
15.12.2025 10:24 Ответить
я бы на месте Зе требовал у США совместное пользование их ядерным чемоданом.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:21 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2025 10:49 Ответить
Ну, якщо ніхто не поступається, то чому ми маємо поступатися?
Адміністрація Трампа вікдрито висупає адвокатом злочинця ху"ла. На перемовинах від штатів приватні особи, які взагалі ні за що не відповідають. Потім можна сказати, що ми не при справах, Україна сама здалася, ми їм нічого не обіцяли.
показать весь комментарий
15.12.2025 10:24 Ответить
Це ж вперше в історії ? Щоб країна (сша), яка не воює з іншою (Україною), вимагала підписати мирну угоду, й вибивала умови під третю країну (парашу), закликаючи переступити через власну Конституцію, міжнародне право та здоровий глузд
показать весь комментарий
15.12.2025 10:30 Ответить
Апофеоз дипломатії єрмака-зеленського!
показать весь комментарий
15.12.2025 10:41 Ответить
До дупи всякі гарантії від США і НАТО . Вони не вартують паперу на якому написані . Єдиною справжньою гарантією є ядерна зброю .
Дайте нам краще , замість порожніх гарантій хоча б - десяток томагавків з ядерними боєголовками і розходимось .
показать весь комментарий
15.12.2025 10:45 Ответить
США тиснуть і не готові до компромісу з Україною щодо мирної угоди, - The Wall Street Journal ЗОВСІМ НЕ СШАВ ТИСНУТЬ , А ДЕ-КІЛЬКА КОРУМПОВАНИХ СВІТОВИХ АМЕРИКАНСЬКИХ АФЕРИСТИ НА ЧОЛІ З ТРАМПОНОМ, КОТРИХ КУЙЛО ЗАСАДИВ НА ГАЗОВО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ НАФТОВИЙ ГАЧОК ТИСНУТЬ НА УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД ПРИКРИВАЮЧИСЬ АМЕРИКАНСЬКИМ ПРАПОРЦЕМ .АМЕРИКАНСЬКЕ КОРУПЦІЙНЕ ЛАЙНО.ЖАДНЕ ГРОШЕЙ.ЗНЮХАЛОСЯ ІЗ РАШИСТСЬКИМ КРОВОПИВЦЕМ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ КУЙЛОМ ЯКИЙ ЖАДНИЙ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ...ВСЯ КУЙНЯ.ПОСИЛАТИ НАКУЙ І ВЖЕ ЦЮ СВІТОВУ КОРУПЦІЙНО КРОВАВУ 3,14ЗДОТУ...
показать весь комментарий
15.12.2025 10:46 Ответить
 
 